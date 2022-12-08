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40 Milyar Dolarlık Çöküşte Şok Gelişme! “O 2 Altcoin’i Onlar Çökertti”

Terra ekosisteminin kurucu ortağı Do Kwon, TerraUSD (UST) ve Terra'nın (LUNA) çökmesi konusunda FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried'ı (SBF) ve kripto para şirketi Genesis'i suçladı.
12:00
8 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Terra ekosisteminin kurucu ortağı Do Kwon, ekosisteminin çöküşü için kripto para borsası FTX’in eski CEO’su Sam Bankman-Fried (SBF) ve kripto para şirketi Genesis’i suçladı. Kwon, Genesis’in UST’nin ABD doları sabitini kaybetmesinden (de-peg) önce Sam Bankman-Fried (SBF) veya FTX’in kardeş şirketi Alameda Research’e 1 milyar dolar değerinde algoritmik stablecoin UST sağladığına inandığını belirtti. Kwon’un açıklamaları federal savcıların FTX krizini ve Alameda Research ile ilişkisini araştırmak için FTX ve Alameda Research’ün LUNA ve UST’de krizine neden olup olmadığı konusunda piyasa manipülasyonunu soruşturması açtığı haberinin ardından geldi.

SBF ve Genesis’in Gerçeği Açıklamasını İstedi

Terra ekosisteminin kurucusu Do Kwon 8 Aralık’ta attığı bir dizi tweet’te SBF’nin FTX‘i, hedge fonu Alameda Research’ü ve Genesis’in algoritmik stablecoin TerraUSD (UST) ve Terra‘nın (LUNA) çöküşüne nasıl neden olduğunu ortaya koydu.

Kwon, Genesis‘in Luna Foundation Guard’dan (LFG) milyarlarca UST satın aldığını ve UST’nin çökmesinden önce FTX veya Alameda Research’e aktardığını iddia etti. Ona göre SBF, bu fonları FTX ve Alameda Research gibi şirketlerin yararına olacak şekilde fiyatları manipüle etmek için kullandı:

Bence Genesis, çöküşten kısa bir süre önce 1 milyar dolarlık UST’yi SBF’ye mi yoksa Alameda Research’e mi sağladığını açıklamasının vakti geldi. LFG’den yapılan satın alım, bir peg saldırısında cephane olması amacıyla değil, Terra’nın DeFi ekosistemine katılma ilgisinden kaynaklanıyor gibi gösterilmişti.

Kwon, ayrıca Alameda Research’ün UST’nin ABD doları sabiti kaybetmesi sırasında kripto para şirketi Voyager‘den neden 1 milyar doların üzerinde Bitcoin borç aldığını da sorguladı. Ayrıca Alameda Research‘ün diğer büyük şirketlerden yaklaşık 10 milyar dolar daha fazla Bitcoin borç almak istemesini de sorguladı. SBF’nin bu büyük işlemlerin ardındaki gerçeği ortaya çıkarmasını talep eden Kwon, FTX’in kurucusunun kripto para ticaret şirketi Alameda Research’ün LUNA’nın fiyatının düşmesi üzerine büyük bir bahis yaptığına inandığını belirtti.

“Gerçekler Ortaya Çıkacak”

Terra kurucusu, tüm bunlara ek olarak Alameda Research’ün UST’nin 2021’nin Şubat ayında yaşadığı büyük para birimi daralmasının arkasındaki figür olduğunu iddia ederek Alameda Research’ün Magic Internet Money (MIM) krizi sırasında Curve’deki likidite havuzlarını boşaltmak için dakikalar içinde 500 milyon UST sattığını belirtti.

Kwon, son olarak “Karanlıkta yapılanlar gün ışığında ortaya çıkacaktır” diyerek gerçeklerin bir gün ortaya çıkacağına vurgu yaptı.

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