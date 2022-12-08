Kral kripto para birimi en son hangi tarihte kaç dolara ulaşmıştı? Sonrasında neler olur? Boğada dikkat etmeniz gereken şey ne?

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Kripto paralar yıllardır düşüyor gibi bir hissiyat var ancak daha 1 sene önce Bitcoin tarihi en yüksek seviyesini görmüştü. Makro-ekonomik gelişmeler ve kripto paraların kendi özelinde yaşadığı sorunlar yatırımcıların aşırı satışlara yönelmesine neden oldu. Bugün ATH seviyesinden yaklaşık 1 yıl sonra kral kripto para birimi önceki boğa zirvesinin altında 16.800 dolarda bulunuyor.

Bitcoin En Fazla Kaç Dolar Oldu?

Geçtiğimiz yılın Nisan ve Kasım aylarında Bitcoin iki defa tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Kasım ayındaki zirve Nisan tepesinin üzerindeydi ve o günlerde yatırımcıların çoğu artık 100.000 dolar hedefinin gerçekleşeceğine inanıyordu. Dipler ve tepeler yatırımcıları benzer duydu durumlarına sürükler. Yükselişlerde düşüş kimsenin istemediği ve gerçekleşeceğini düşünmediği bir senaryodur. Bugün ise benzer şekilde yükseliş beklentisi önemli ölçüde baltalandı. Dip ve tepeleri ölçmek gerçekten zor ancak iki uçtaki duygu durumunun zirve yaptığı günler genelde bir dönüşe işaret ediyor.

Bitcoin fiyatı 10 Kasım 2021 tarihinde 69.000 dolara kadar tırmandı. Bu tarihte tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak son rekor fiyatının üzerine çıktı. O günden beri de genellikle istikrarlı biçimde düşüyor. 3 trilyon dolara ulaşan kripto paraların kümülatif değeri ise yazı hazırlandığı sırada 841 milyar dolarda bulunuyor.

2021 Bitcoin ATH

11 Kasım 2021 tarihinde Bitcoin ATH seviyesine ulaştığında kripto paraların kümülatif değeri 2,94 trilyon dolara ulaşmıştı. Günlük işlem hacmi ise 138 milyar doları gördü. Bu son derece etkileyici çünkü bugünün işlem hacmi sadece 32 milyar dolar. Aradan geçen 1 yılda işlem hacimleri önemli ölçüde düştü ve sadece büyük çöküşlerin yaşandığı günlerde 100 milyar dolar seviyesi geçildi. Elbette bunun sebebi korku ve panikle yapılan aşırı satışlardı.

Bitcoin en yüksek seviye olarak 69.000 doları belirledikten haftalar sonra 4 Aralık 2021 tarihinde kripto para piyasaları yaklaşık 800 milyar dolarlık kayıp yaşamıştı. Bitcoin’in ATH bölgesinde tutunamaması altcoinleri o günlerde fazlasıyla etkiledi. Kral kriptonun ATH yolculuğunda sürekli söylenen kalıplaşmış bir cümle vardır. Bitcoin yükseldiği için “altcoinler baskılanıyor” tam da böyle olmuştu, Bitcoin yükselirken yatırımcılar ona yöneldiği için altcoinler erimiş ve BTC düştüğünde altcoinler ikinci satış dalgasıyla karşılaşmıştı. Bir sonraki boğa sezonunda bu detay sizi büyük kayıplardan koruyabilir.