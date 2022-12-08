Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Bitcoin En Yüksek Kaç Dolar Oldu? BTC ATH Tarihi!

Kral kripto para birimi en son hangi tarihte kaç dolara ulaşmıştı? Sonrasında neler olur? Boğada dikkat etmeniz gereken şey ne?
15:10
8 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto paralar yıllardır düşüyor gibi bir hissiyat var ancak daha 1 sene önce Bitcoin tarihi en yüksek seviyesini görmüştü. Makro-ekonomik gelişmeler ve kripto paraların kendi özelinde yaşadığı sorunlar yatırımcıların aşırı satışlara yönelmesine neden oldu. Bugün ATH seviyesinden yaklaşık 1 yıl sonra kral kripto para birimi önceki boğa zirvesinin altında 16.800 dolarda bulunuyor.

Bitcoin En Fazla Kaç Dolar Oldu?

Geçtiğimiz yılın Nisan ve Kasım aylarında Bitcoin iki defa tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Kasım ayındaki zirve Nisan tepesinin üzerindeydi ve o günlerde yatırımcıların çoğu artık 100.000 dolar hedefinin gerçekleşeceğine inanıyordu. Dipler ve tepeler yatırımcıları benzer duydu durumlarına sürükler. Yükselişlerde düşüş kimsenin istemediği ve gerçekleşeceğini düşünmediği bir senaryodur. Bugün ise benzer şekilde yükseliş beklentisi önemli ölçüde baltalandı. Dip ve tepeleri ölçmek gerçekten zor ancak iki uçtaki duygu durumunun zirve yaptığı günler genelde bir dönüşe işaret ediyor.

Bitcoin fiyatı 10 Kasım 2021 tarihinde 69.000 dolara kadar tırmandı. Bu tarihte tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak son rekor fiyatının üzerine çıktı. O günden beri de genellikle istikrarlı biçimde düşüyor. 3 trilyon dolara ulaşan kripto paraların kümülatif değeri ise yazı hazırlandığı sırada 841 milyar dolarda bulunuyor.

2021 Bitcoin ATH

11 Kasım 2021 tarihinde Bitcoin ATH seviyesine ulaştığında kripto paraların kümülatif değeri 2,94 trilyon dolara ulaşmıştı. Günlük işlem hacmi ise 138 milyar doları gördü. Bu son derece etkileyici çünkü bugünün işlem hacmi sadece 32 milyar dolar. Aradan geçen 1 yılda işlem hacimleri önemli ölçüde düştü ve sadece büyük çöküşlerin yaşandığı günlerde 100 milyar dolar seviyesi geçildi. Elbette bunun sebebi korku ve panikle yapılan aşırı satışlardı.

Bitcoin en yüksek seviye olarak 69.000 doları belirledikten haftalar sonra 4 Aralık 2021 tarihinde kripto para piyasaları yaklaşık 800 milyar dolarlık kayıp yaşamıştı. Bitcoin’in ATH bölgesinde tutunamaması altcoinleri o günlerde fazlasıyla etkiledi. Kral kriptonun ATH yolculuğunda sürekli söylenen kalıplaşmış bir cümle vardır. Bitcoin yükseldiği için “altcoinler baskılanıyor” tam da böyle olmuştu, Bitcoin yükselirken yatırımcılar ona yöneldiği için altcoinler erimiş ve BTC düştüğünde altcoinler ikinci satış dalgasıyla karşılaşmıştı. Bir sonraki boğa sezonunda bu detay sizi büyük kayıplardan koruyabilir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
İlgili Yazılar
Son Dakika: Yeniden 17.000 Dolar! Bitcoin Neden Yükseliyor?
Son Dakika: Yeniden 17.000 Dolar! Bitcoin Neden Yükseliyor?
Ayı Sezonu Bu Gelişmeyle Sona Erecek! Kripto Paralar Düşüşe Devam Edebilir!
Ayı Sezonu Bu Gelişmeyle Sona Erecek! Kripto Paralar Düşüşe Devam Edebilir!
Bitcoin Fiyatının 120.613 Dolara Ulaşacağı Tarih!
Bitcoin Fiyatının 120.613 Dolara Ulaşacağı Tarih!
Dikkat! Ekonomide 2023 Kehanetleri Yayımlandı: Bitcoin, Altın, Rusya..! İşte İnanılmaz Tahminler!
Dikkat! Ekonomide 2023 Kehanetleri Yayımlandı: Bitcoin, Altın, Rusya..! İşte İnanılmaz Tahminler!
Birçok Kez Bilen Analist Güvenilir Kanıt Sundu: Bitcoin’de Bu Senaryoya Hazır Olun!
Birçok Kez Bilen Analist Güvenilir Kanıt Sundu: Bitcoin’de Bu Senaryoya Hazır Olun!
Büyük Başarı! 30 Milyar Dolar! Bitcoin ve Bu 3 Altcoin Tercih Edildi! Kurumsal Yatırım Patlaması!
Büyük Başarı! 30 Milyar Dolar! Bitcoin ve Bu 3 Altcoin Tercih Edildi! Kurumsal Yatırım Patlaması!
Bloomberg Analisti Bitcoin’de Son Noktayı Koydu: Ayı Piyasası Bu Tarihte Bitebilir!
Bloomberg Analisti Bitcoin’de Son Noktayı Koydu: Ayı Piyasası Bu Tarihte Bitebilir!
Bitcoin’de En Büyük Tehdit Açıklandı: Güncel Veriler Bu Seviyeye işaret Ediyor!
Bitcoin’de En Büyük Tehdit Açıklandı: Güncel Veriler Bu Seviyeye işaret Ediyor!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Cardano (ADA) Yatırımcıları Ağır Kayıplarla Karşı Karşıya! Kritik Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin İlk Yaşandı: Hiç Yaşanmamış Bir Seviye Kendini Gösterdi!
Güncel NFT Haberleri
Bir Dönemin Efsanesiydi, Kripto Para Desteği Kazandı! Hedefte Bu 2 Altcoin Var!
Bu 6 Altcoin Uzun Vadede En İyi NFT Token Yatırımı Olabilir!
Kripto Para Projesinden Teknoloji Devi Apple’a Komisyon Resti!
Büyük Açıklama Geldi! Bu Proje Tüm NFT Piyasasını Ayağa Kaldırabilir!
Kripto Para Dolandırıcılarına Dikkat! Bu Etkinliği Gözlerine Kestirdiler!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Büyük DeFi Depremi! Kripto Şirketi Boyun Eğdi!
DeFi Krallarından Biri Müjdeyi Verdi! Bu Altcoine Dikkat!
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022