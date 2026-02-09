300 Milyon Dolarlık Dev Satış: Bitcoin Madencisinden Şok Karar

Bitcoin madencilik dünyasının önemli oyuncularından Cango (NYSE: CANG), geçtiğimiz hafta sonu stratejik bir finansal manevra gerçekleştirerek 4.451 adet BTC varlığını elden çıkardığını duyurdu. Tether (USDT) cinsinden sağlanan yaklaşık 305 milyon dolarlık gelirle şirket, Bitcoin teminatlı kredi borçlarını tamamen kapatmayı ve bilançosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Pazartesi günü yapılan resmi açıklamaya göre, söz konusu işlem sadece bir borç ödeme planı değil, aynı zamanda kurumun yapay zeka altyapısına yönelik başlattığı büyük dönüşümün en kritik yakıtı olarak görülüyor.

Borç Yükünden Arınan Bilançoda Yeni Strateji

Cango yönetim kurulu tarafından onaylanan bu satış kararı, piyasa koşullarının titizlikle incelenmesinin ardından hayata geçirildi. Şirket yetkilileri, Bitcoin madenciliği operasyonlarından tamamen çekilmek yerine, değişken madencilik ekonomisinde kaldıraç oranlarını düşürerek sermaye esnekliğini artırmayı tercih etti. Elde edilen 305 milyon dolarlık net kazancın tamamı, doğrudan Bitcoin varlıklarına dayalı borçların tasfiyesi için kullanıldı. Böylece madencilik sektöründeki volatiliteye karşı daha dirençli bir mali yapı inşa edilmesi sağlandı.

2024 yılının sonlarında otomobil odaklı eski iş modelini geride bırakarak kripto para madenciliğine adım atan şirket, 2025 yılını 7.500 BTC’yi aşan bir rezervle kapatmıştı. Yapılan bu son düzenleme, kurumun dijital varlık yönetiminde daha dengeli bir yol izleyeceğinin sinyalini veriyor. Analistler, madencilik şirketlerinin doğrudan Bitcoin fiyatına olan hassasiyetlerini azaltarak uzun vadeli büyüme opsiyonlarına odaklanmalarının, yatırımcı nezdinde yeni bir değerlendirme kriteri haline geldiğini vurguluyor.

Şirketin elinde kalan mevcut rezervler ve optimize edilen operasyonel süreçler, madencilik faaliyetlerinin verimlilik esasına dayalı olarak süreceğini kanıtlıyor. Finansal tabloların iyileştirilmesiyle birlikte, küresel enerji altyapısına sahip olan Cango’nun piyasadaki rekabet gücü, borç baskısından kurtulmuş bir şekilde yeniden tanımlanıyor. Kurumsal esneklik, gelecekteki teknoloji yatırımları için en güvenli zemin olarak kabul ediliyor.

Yapay Zeka Altyapısına Dev Transfer

Finansal rahatlamanın hemen ardından odak noktasını yapay zeka bilgi işlem süreçlerine çeviren Cango, mevcut şebeke bağlantılı tesislerinde modüler ve konteyner tabanlı GPU altyapıları kurmaya hazırlanıyor. Planlanan dönüşümün ilk aşamasında, küçük ve orta ölçekli işletmeler için çıkarım (inference) kapasitesi sunulması hedefleniyor. İlerleyen dönemlerde ise bu dağıtık kaynakların koordinasyonunu sağlayacak özel yazılım çözümlerinin geliştirilmesi gündemde yer alıyor.

Stratejik hamlenin teknolojik liderliğini üstlenmesi için daha önce Zoom Communications bünyesinde devasa GPU orkestrasyon sistemlerini yöneten Jack Jin, Yapay Zeka Birimi Teknolojiden Sorumlu Başkanı (CTO) olarak göreve getirildi. Jin’in deneyimi, şirketin sahip olduğu mevcut enerji ve altyapı avantajlarını yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) alanına entegre etme sürecinde kilit rol oynayacak. Şirket, böylece sadece bir madenci değil, aynı zamanda bir teknoloji sağlayıcısı kimliğine bürünüyor.

JPMorgan ve Bernstein gibi dev finans kuruluşlarının da dikkat çektiği üzere, enerjiye erişim garantisi olan madenciler, yapay zeka yarışında rakiplerine göre birkaç adım önde başlıyor. IREN, Riot ve Core Scientific gibi rakiplerinin izlediği yoldan giden Cango, gelir modellerini çeşitlendirerek Bitcoin fiyat döngülerine olan bağımlılığını en aza indirmeyi amaçlıyor. Bu vizyon, dijital altyapı talebinin evrildiği noktada şirketi oyunun merkezinde tutmaya aday görünüyor.