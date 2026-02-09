BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de ‘Kayıp Fırsat’ Alarmı: Kurumsal Devler Dipten Topluyor

Özet

  • Bitcoin fiyatları 60.000 dolar seviyesine geriledikten sonra kurumsal yatırımcılar 371 milyon dolarlık girişle piyasaya destek verdi.
  • Bireysel yatırımcılar arasında "teslimiyet" korkusu artarken, Coinbase Premium Endeksi alımların yeniden başladığını doğruladı.
  • Japonya’daki seçim sonuçları ve yükselen faizler, küresel piyasalardan 5 trilyon dolarlık sermayenin çekilme riskini doğurdu.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Kripto Para Gazetecisi

Kripto para piyasasının amiral gemisi Bitcoin, son bir haftalık süreçte %11’i aşan sert bir geri çekilmeyle 60.000 dolar seviyelerini test ettikten sonra rotasını yeniden yukarı çevirdi. Hafta sonu yakaladığı ivmeyle 71.000 dolara kadar tırmanan ancak burada tutunamayan dijital varlık, piyasadaki genel sarsıntıya rağmen kurumsal yatırımcıların iştahını kabartıyor. Özellikle spot Bitcoin ETF’lerine yönelen 371 milyon dolarlık taze sermaye, büyük oyuncuların bu düşüşü bir “ikinci şans” olarak değerlendirdiğini kanıtlıyor.

İçindekiler
1 Kurumsal İştah ve Bireysel Korkunun Çatışması
2 Japonya’daki Siyasi Değişim ve Küresel Piyasa Etkisi

Kurumsal İştah ve Bireysel Korkunun Çatışması

Piyasalarda “teslimiyet” (capitulation) aramalarının zirve yaptığı bu kaotik ortamda, profesyonel fon yöneticileri ile küçük yatırımcılar arasında keskin bir strateji farkı gözlemleniyor. Bitwise CEO’su Hunter Horsley’nin de vurguladığı üzere, uzun süredir piyasayı takip eden tecrübeli eller kararsızlık yaşarken, yeni kurumsal setler daha önce kaçırdıklarını düşündükleri fiyat seviyelerini birer alım fırsatı olarak görüyor. Bu durum, piyasadaki satış baskısının aslında mülkiyet el değiştirmesine zemin hazırladığını gösteriyor.

ABD merkezli yatırımcıların duygularını ölçen Coinbase Premium Endeksi’nin aylar sonra ilk kez pozitife dönmesi, alım iştahının kurumsal tarafta somutlaştığına dair en büyük işaretlerden biri olarak kabul ediliyor. Sosyal medyada “kripto teslimiyeti” terimine yönelik ilginin artması, genellikle piyasa diplerinin habercisi olan aşırı karamsarlık evresine girildiğini düşündürüyor. Değer yatırımcıları, bu korku iklimini portföylerini genişletmek için bir kaldıraç olarak kullanıyor.

Öte yandan, risk iştahındaki bu seçici artışa rağmen kripto dışındaki güvenli limanlara da devasa bir sermaye akışı yaşanıyor. Altın fiyatlarının yeniden 5.000 dolar barajını aşması ve Tether gibi büyük oyuncuların altın rezervlerini 23 milyar dolara çıkarması, küresel piyasalardaki belirsizliğin derinliğini ortaya koyuyor. Özellikle Çin Merkez Bankası’nın biriktirme hamleleri, zayıflayan ABD dolarına karşı koruma kalkanı oluşturma çabasını simgeliyor.

Japonya’daki Siyasi Değişim ve Küresel Piyasa Etkisi

Kripto ekosistemindeki dalgalanmanın bir diğer önemli ayağını ise Uzak Doğu’dan gelen makroekonomik haberler oluşturuyor. Japonya’daki erken genel seçimlerde iktidar partisinin ezici bir zafer kazanması, Başbakan Sanae Takaichi’nin düşük faiz ve yüksek mali harcama vaatlerini gündemin merkezine taşıdı. Bu siyasi tablo, Japon devlet tahvili faizlerinin yükselmesine ve meşhur “yen carry trade” mekanizmasının çözülmesine neden olarak riskli varlıklar üzerinde baskı kuruyor.

Söz konusu finansal çözülme, yaklaşık 5 trilyon dolarlık devasa bir denizaşırı yatırımın Japonya’ya geri dönme ihtimalini tetikliyor. Bu büyük sermaye hareketliliği, teknoloji hisselerinden kripto paralara kadar geniş bir yelpazede likidite sıkışıklığı yaratma potansiyeline sahip. Yatırımcılar bir yandan Bitcoin’deki yerel dipten faydalanmaya çalışırken, diğer yandan küresel finans sistemindeki bu yapısal değişimin getireceği riskleri yönetmeye çalışıyor.

Bitcoin’in CD20 endeksindeki %13,5’lik genel çöküşe kıyasla daha dirençli bir duruş sergilemesi, varlığın olgunluk evresinde olduğunu işaret ediyor. Ancak Japonya kaynaklı likidite hareketleri ve kurumsal girişlerin hızı, önümüzdeki günlerde fiyatın 71.000 dolarlık direnci kalıcı olarak kırıp kıramayacağını belirleyecek temel unsur olacak. Stratejik hamleler yapan devler, bireysel korkunun yarattığı boşluğu doldurmaya devam ediyor.

Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
