Saylor Durdurulamıyor: Bitcoin Düştükçe Aldı

Michael Saylor liderliğindeki Strategy, piyasalardaki dalgalı seyre rağmen 90 milyon dolarlık yeni bir Bitcoin alımı gerçekleştirerek toplam varlıklarını 714.644 adede yükseltti. Lider kripto para biriminin 70.000 dolar seviyesinin altına gerilemesiyle birlikte şirketin devasa portföyü yeniden zarara geçerken, ortalama maliyetin mevcut piyasa fiyatının üzerinde kalması tartışmaları beraberinde getirdi. Şirket hisseleri geçen haftayı yükselişle kapatsa da, son alım haberinin ardından piyasa öncesi işlemlerde düşüş eğilimi sergiliyor.

Michael Saylor’ın Sarsılmaz Bitcoin İradesi ve Yeni Alım

Kripto para dünyasının en büyük kurumsal savunucusu konumundaki Strategy, stratejik Bitcoin biriktirme planı çerçevesinde portföyüne 1.142 birim daha ekledi. Toplamda 54,35 milyar dolarlık bir yatırım hacmine ulaşan şirket, birim başına ortalama 76.056 dolarlık bir maliyet yapısına sahip oldu. Söz konusu hamle, varlığın fiyatının 70.000 doların altında seyrettiği bir dönemde gerçekleştiği için firmanın toplam pozisyonu şu an için gerçekleşmemiş zarar tablosuyla karşı karşıya bulunuyor.

Piyasa analistleri, son alımın gerçekleştiği fiyat seviyelerine bakarak işlemin muhtemelen haftanın başında tamamlandığını öngörüyor. Bitcoin’in son günlerde yaşadığı sert değer kaybı öncesinde yapılan bu hamle, bazı sektör paydaşları tarafından eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Özellikle “Satoshi Flipper” gibi tanınmış isimler, maliyet düşürme stratejisi (DCA) uygulanıyor olsa dahi mevcut seviyelerden yapılan alımların rasyonel temelden uzaklaştığı yönünde yorumlarda bulunuyor.

Yatırımın zamanlaması, teknik grafiklerdeki aşağı yönlü hareketle birleşince kurumsal stratejinin sürdürülebilirliği sorgulanmaya başlandı. Buna rağmen Saylor, piyasadaki kısa vadeli volatiliteyi görmezden gelerek uzun vadeli biriktirme modeline sadık kalmayı sürdürüyor. Şirketin elindeki toplam Bitcoin miktarı artık piyasadaki dolaşımın önemli bir kısmını temsil ederken, maliyet ortalamasının 78.815 dolara yaklaştığı dönemlerin etkisi portföy dengesi üzerinde hissediliyor.

Piyasa Tepkisi ve MSTR Hisselerinde Son Durum

Strategy hisseleri (MSTR), geçtiğimiz haftayı %26 gibi etkileyici bir artışla 135 dolardan kapatarak yatırımcısına moral vermişti. Ancak yeni Bitcoin alımı ve kripto para piyasasındaki genel düşüş trendi, hisse fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya başladı. Pazartesi günü piyasa açılışı öncesindeki işlemlerde hisselerin yaklaşık %4 oranında değer kaybettiği gözlemlendi. Bu geri çekilme, aylık bazda bakıldığında şirketin piyasa değerinin %14 oranında eridiğini gösteriyor.

Şirketin finansal yapısı doğrudan Bitcoin’in performansına endekslendiği için, dijital varlıktaki her sarsıntı MSTR yatırımcıları için doğrudan bir risk unsuru haline geliyor. Cuma günü yaşanan toparlanmanın ardından gelen bu son düşüş, kurumsal yatırımcıların alım haberlerine karşı daha temkinli bir duruş sergilediğini kanıtlıyor. Özellikle Bitcoin’in 70.000 dolar psikolojik sınırının altında kalması, şirketin milyarlarca dolarlık portföyünün “kırmızı bölgede” kalmasına neden oluyor.

Kripto topluluğu içerisinde yükselen itiraz seslerine rağmen Strategy, kurumsal nakit rezervlerini dijital altına çevirme konusundaki kararlılığından ödün vermiyor. Finans çevreleri, şirketin bu denli büyük bir zararı ne kadar süre tolere edebileceğini ve Bitcoin fiyatının ortalama maliyet seviyesi olan 76.056 doların üzerine ne zaman çıkacağını merakla bekliyor. Şimdilik borsa performansı ve kripto varlık değerleri arasındaki sıkı bağ, şirketi yüksek riskli bir yatırım aracı pozisyonunda tutmaya devam ediyor.