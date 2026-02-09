4 Yıllık Döngü Teorisi: 2026, Bitcoin İçin Ayı Piyasası Yılı Olacak Mı?

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. COINTURK, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. COINTURK, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Geçtiğimiz hafta boyunca Bitcoin, dünya genelindeki yatırımcıların dikkatini çeken ciddi bir volatilite sergiledi. Lider kripto para birimi, son zirvelerinden sert bir düşüş yaşayarak yaklaşık 60.000 dolar seviyesine kadar geriledi; ardından toparlanarak yeniden 70.000 dolar civarında dengelendi.

Bu dramatik fiyat hareketi, Bitcoin’in meşhur 4 yıllık döngü modeline dair tartışmaları yeniden alevlendirdi ve 2026’nın yeni ve uzun soluklu bir ayı piyasasının başlangıcı olup olmayacağı sorusunu gündeme taşıdı. Mevcut piyasa dinamiklerini ve olası fiyat senaryolarını anlamak, bu dalgalı ortamda yol almaya çalışan yatırımcılar için her zamankinden daha kritik hale geldi.

BTC Fiyatı Ne Kadar Düşebilir?

Bitcoin’in değerlemesini analiz etmek için kullanılan temel göstergelerden biri Piyasa Değeri / Gerçekleşmiş Değer (MVRV) oranıdır. Bu oran, mevcut piyasa değerini dolaşımdaki tüm coin’lerin toplam maliyetine (gerçekleşmiş değer) kıyaslar. MVRV’nin 1’in altına düşmesi, matematiksel olarak ortalama yatırımcının zararda olduğunu gösterir; tarihsel olarak bu durum, döngü dipleriyle ilişkilendirilen değersizleşme ve kapitülasyon evrelerine işaret eder.

Şu anda Bitcoin’in gerçekleşmiş fiyatı yaklaşık 55.000 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu seviye, dolaşımdaki tüm BTC’lerin en son el değiştirdiği ortalama fiyatı temsil ediyor. Fiyatın bu seviyenin altına kalıcı biçimde inmesi, MVRV’yi aşırı satım bölgesine taşıyabilir ve geçmiş ayı piyasalarında görülen sert sıfırlanma dönemleriyle örtüşebilir.

Bunun ötesinde, uzun vadeli yatırımcılar (coin’lerini uzun süre elinde tutanlar) için ortalama maliyet yaklaşık 40.000 dolar civarında. 4 yıllık döngü teorisinin ayırt edici özelliklerinden biri, Bitcoin’in yaklaşık her dört yılda bir bu uzun vadeli maliyet seviyesinin altına sarkma eğilimi göstermesidir. Bu durum genellikle ayı piyasalarının en sert evrelerinde yaşanır. Tarihsel olarak bu kırılımlar, zayıf elleri piyasadan çıkarırken kararlı yatırımcıların inancını güçlendiren güçlü birikim sinyalleri olmuştur. Fiyatın 40.000 dolara yaklaşması ya da bu seviyeye inmesi, tarihsel açıdan son derece cazip bir giriş noktası anlamına gelebilir; ancak bunun gerçekleşmesi, mevcut piyasa psikolojisi altında ek bir aşağı yönlü momentum gerektirir.

BTC Fiyatında Toparlanma Mümkün mü?

Piyasadaki genel havanın şu anda ayı yönlü olmasına rağmen, Bitcoin fiyatı düz bir çizgide aşağı inme eğilimi göstermez. Tarihsel veriler, uzun süren ayı piyasalarında bile zaman zaman güçlü tepki yükselişlerinin yaşandığını ve bu hareketlerin yeniden pozisyon alma fırsatları sunduğunu ortaya koyuyor.

Dikkat çekici bir şekilde, son düşüşle görülen 60.000 dolar bandı, 2024’ün sonlarında Trump’ın göreve başlamasından önceki boğa koşusu öncesinde test edilen seviyelere oldukça benzer. Bu bölge geçmişte güçlü bir destek görevi görmüş ve çoğu zaman toparlanmalar için sıçrama tahtası olmuştur. Piyasa duyarlılığında ani bir değişim ya da makroekonomik bir katalizör, fiyatın yeniden 80.000 dolar seviyelerine doğru yönelmesini tetikleyebilir.

Teknik faktörler de bu ihtimali destekliyor. CME vadeli işlemlerinde, 80.000–84.000 dolar aralığında henüz kapanmamış fiyat boşlukları (gap) bulunuyor. Bu boşluklar, piyasaların denge arayışı sırasında fiyatın sıklıkla bu bölgelere yönelmesine neden olan bir olgu olarak biliniyor.

Ayrıca zincir üstü URPD verileri, 72.000 ile 82.000 dolar aralığında görece düşük coin yoğunluğu olduğunu gösteriyor. Bu bantta geçmiş işlem hacminin sınırlı olması, yukarı yönlü bir momentum oluşması halinde fiyatın daha az dirençle karşılaşarak daha hızlı yükselmesine olanak tanıyabilir. Tüm bu dinamikler, bir ayı piyasası süreci yaşanıyor olsa bile, sert karşı rallilerin oldukça olası olduğunu ve fiyatın daha derin bir çözülme öncesinde daha yüksek seviyeleri test edebileceğini gösteriyor.

Sonuç

Bitcoin’in 4 yıllık döngüsü, uzun süredir piyasa beklentilerini şekillendiriyor: halving sonrası coşku, ardından yıllara yayılan düzeltmeler ve çoğu zaman sert sıfırlanmalarla sonuçlanan süreçler. 2026 ilerledikçe, piyasanın bu çerçeveyi yeni dinamikler eşliğinde sınadığı görülüyor.

Teknik göstergeler ve zincir üstü metrikler, fiyatın 55.000 dolar ve hatta 40.000 dolar seviyelerine kadar gerileme ihtimaline işaret etse de, güçlü toparlanma senaryoları tamamen göz ardı edilemez. Gerçekleşmiş fiyatlar, uzun vadeli yatırımcı maliyetleri, CME boşlukları ve zincir üstü coin dağılımı birlikte ele alındığında, yatırımcılara karmaşık ama okunabilir bir yol haritası sunuyor. 2026’nın ayı piyasası beklentilerini doğrulayıp doğrulamayacağı henüz net olmasa da, bu temel metrikleri anlamak, volatil kripto para piyasasında bilinçli yatırım kararları almak için hayati önem taşıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. COINTURK, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. COINTURK, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.