Beyaz Saray’ın Stabilcoin Zirvesi CLARITY Yasası’nda Tıkanıklığı Açabilir: USDC Kullanıcıları için Ödül Tartışması Gündemde

ABD’de dijital varlıklar ve kripto paralara yönelik kapsamlı yeni düzenlemeler getirmesi beklenen CLARITY Yasası’na ilişkin tartışmalar sürerken, Beyaz Saray’ın 10 Şubat’ta düzenleyeceği stabilcoin toplantısı sektörde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Bu toplantının, Kongre’deki engeller nedeniyle ilerleyemeyen yasa teklifinin tekrar gündeme alınmasına zemin oluşturabileceği ifade ediliyor.

Stabilcoin Getirileri ve Faiz Çekişmesi

Stabilcoinlerin kullanıcıya sağladığı getiriler, özellikle de USDC’ye yönelik ödül uygulamaları, yasa çalışmasının başlıca tartışma konuları arasında yer alıyor. ABD merkezli bir kripto borsası olan Coinbase, kullanıcılarına “USDC bakiyelerinde yüzde 3,5 ödül” sunduğunu açıklamış durumda. Bununla birlikte, bu oran ülkeden ülkeye ve zamana bağlı olarak değişebiliyor.

Getiri meselesinin, bir protokol özelliğinden ziyade şirketlerin dağıtım kararı ve uyum yaklaşımlarıyla şekillendiğine dikkat çekiliyor.

Mevcut durumda, stabilcoinlerde sunulan ödül oranları, ABD bankalarının standart mevduat faizlerinin (yaklaşık yüzde 0,1) çok üzerinde seyrediyor. Hazine Bakanlığı’nın değerlendirmesinde, belirli koşullarda 6,6 trilyon dolarlık banka mevduatının stabilcoinlere kayabileceği öngörüsü de gündeme getiriliyor. Uzmanlar, bu rakamın senaryoya ilişkin bir tahmine dayandığını vurguluyor.

CLARITY Yasası’nın Kapsamı ve Özellikleri

Gündemdeki 3633 sayılı yasa tasarısı, 2025 yılında Temsilciler Meclisi’nde onaylandıktan sonra Senato Bankacılık Komitesi’ne gönderildi. Tasarıda özellikle “kendi saklama hakkı” maddesi öne çıkıyor. Bu hüküm ile dijital varlık sahiplerinin donanım ya da yazılım cüzdanlarını yönetme ve doğrudan eşten eşe işlem yapma hakları korunuyor. Ayrıca, merkeziyetsiz finans (DeFi) faaliyetlerinin kapsam dışında bırakılması gerektiği yönünde maddeler de bulunuyor.

Tasarı metnindeki bu düzenlemeler, nihai uzlaşmada bireysel kullanıcıların saklama ve transfer haklarının ne ölçüde korunacağına dair bir kıstas oluşturuyor.

Yasa teklifinin ilerleyebilmesi, stabilcoin ödüllerinin ve getirisinin nasıl sınıflandırılacağı konusunda varılacak anlaşmaya bağlı görülüyor. Komite sürecinden çıkacak bir orta yol önerisine ilişkin beklenti devam ederken, düşük riskli bir senaryoda yalnızca faaliyet ya da üyelik teşviklerine dayalı ödüllerin korunup, pasif bakiyelere yönelik getirilerin sınırlandırılması gündeme gelebilir.

Küresel Yansımalar ve Önümüzdeki Süreç

Stabilcoinlere yönelik düzenlemeler sadece ABD ile sınırlı değil. Avrupa Birliği’nin MiCA düzenlemesi, benzer şekilde belirli kripto varlıklar için “faiz” niteliğindeki ödülleri sınırlandırıyor. Bu nedenle ABD’de şekillenecek yasal çerçevenin, küresel ölçekte de sektörün yönünü etkileme potansiyeli bulunuyor.

Sektör kaynakları, Senato Bankacılık Komitesi’nin 15 Ocak’ta yapması planlanan toplantısının iptal edilmesi sonrası, yeni toplantı tarihi belirlenmediğini ve yasa tasarısının kaderinin önümüzdeki müzakerelere bağlı olduğunu belirtiyor.

Süreçte bir sonraki somut adım olarak 10 Şubat’taki Beyaz Saray toplantısından çıkacak yönlendirmeler ve gerekirse yeni yasal taslakların hazırlanması bekleniyor.