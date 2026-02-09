Genel

Bitcoin Öldü Diyenler Yanılıyor mu? Ünlü Analistten Şok Tahmin

Özet

  • Bernstein analistleri, Bitcoin’in sene sonunda 150 bin dolara ulaşacağını öngörüyor.
  • Piyasadaki durgunluk sistemsel risklerden değil, geçici güven ve likidite eksikliğinden kaynaklanıyor.
  • Faizlerin düşmesi ve ETF girişlerinin artmasıyla Bitcoin'in yükseliş ivmesi kazanacağı bekleniyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Yönetimi altındaki 750 milyar doları aşan devasa varlık portföyüyle finans dünyasının ağırlık merkezlerinden biri olan Bernstein, kripto para piyasalarındaki durgunluğa dair alışılagelmişin dışında bir rapor yayımladı. Gautam Chhugani liderliğindeki uzman kadro, mevcut ayı piyasasının tarihin en dirençli ve zayıf dönemlerinden biri olduğunu savunarak yıl sonu hedeflerini 150 bin dolar olarak güncelledi. Küresel piyasalardaki güven eksikliğine rağmen Bitcoin’in yapısal bir çöküşle değil, sadece geçici bir likidite baskısıyla karşı karşıya olduğu vurgulanıyor.

İçindekiler
1 Sistemsel Çöküş Değil Sadece Güven Eksikliği
2 Likidite Muslukları Açıldığında Bitcoin Sahneye Çıkacak

Sistemsel Çöküş Değil Sadece Güven Eksikliği

Bernstein analistleri, geçmişte yaşanan kripto kışları ile günümüz piyasa koşulları arasında keskin bir ayrım yapıyor. Uzmanlara göre, geçmiş döngülerin aksine şu anki süreçte büyük ölçekli iflaslar, protokol patlamaları veya dijital varlık ekosistemini temelinden sarsacak sistemsel kırılmalar yaşanmadı. Yaşanan değer kayıpları, yatırımcıların ekosisteme olan inancının zayıflamasından ziyade makroekonomik belirsizliklerin tetiklediği bir iştahsızlık olarak tanımlanıyor.

Medyanın “Bitcoin öldü” şeklindeki karamsar manşetlerine sert eleştiriler getiren Chhugani ve ekibi, ilginin yapay zekaya kaymasının kripto paraların geleceğini karartmadığını hatırlatıyor. Kuantum bilgisayarların yarattığı risklerin sadece blokzincir teknolojisine özgü bir tehdit olmadığı, tüm dijital finansal altyapıların benzer bir sınavdan geçtiği gerçeği haber metinlerinde göz ardı ediliyor. Analizlere göre, piyasadaki sessizlik aslında Bitcoin’in rüştünü ispatladığı, daha sakin ama kararlı bir evreye girdiğinin sinyallerini veriyor.

Likidite Muslukları Açıldığında Bitcoin Sahneye Çıkacak

Gautam Chhugani liderliğindeki ekip, Bitcoin’in henüz tam anlamıyla bir “güvenli liman” statüsüne erişmediğini, aksine likiditeye son derece duyarlı riskli bir varlık olarak hareket ettiğini belirtiyor. Sıkı para politikaları ve yükselen faiz oranlarının hakim olduğu mevcut ortamda, sermaye geçici olarak altın ve popüler yapay zeka hisselerine kaymış durumda. Ancak bu durum, Bitcoin’in altına yenildiği veya piyasadan silindiği anlamına gelmiyor; sadece küresel nakit akışının yön değiştirmesiyle ilgili bir duraksama olarak görülüyor.

Para politikasındaki kaçınılmaz gevşeme sinyalleriyle birlikte, kurumsal şirket alımlarının ve borsa yatırım fonlarının (ETF) yeniden agresif bir şekilde devreye girmesi bekleniyor. Bernstein raporu, Bitcoin üzerindeki baskının hafiflemesiyle birlikte 150 bin dolarlık hedefin ulaşılabilir olduğunu teknik ve temel verilerle destekliyor. Finans dünyasının dev ismi, yatırımcıların likidite koşullarının iyileşeceği döneme odaklanması gerektiğini ve kripto paraların bu süreçten güçlenerek çıkacağını öngörüyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Kripto Paralarda Büyük Dönüş mü? Çıkışlar Durdu, O Altcoin Şahlanıyor!

Bitcoin Yatırımcılarına Soğuk Duş: Yükseliş Aslında Bir Tuzak mı?

Bitcoin’de Kıyamet Senaryosu Gerçek mi Oluyor? O Rakam Kırılırsa Her Şey Çökecek

Bitcoin Devi Batıyor mu? 60 Bin Dolarlık Kabus Senaryosu

Bitcoin’de 6.000 Dolar Gizemi: Ünlü Yazar Gerçekten Yalan mı Söyledi?

Bitcoin Madenciliğinde Büyük Geri Çekilme: 2021’den Bu Yana Görülen En Sert Düşüş

Bitcoin’de Büyük Temizlik Bitti mi? İşte Balinaların Yeni Rotası

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı Ülkeleri Kıskandıran Kripto Para Devinin Gizli Hazinesi: 23 Milyar Dolarlık Altın
Bir Sonraki Yazı Beyaz Saray’ın Stabilcoin Zirvesi CLARITY Yasası’nda Tıkanıklığı Açabilir: USDC Kullanıcıları için Ödül Tartışması Gündemde
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

4 Yıllık Döngü Teorisi: 2026, Bitcoin İçin Ayı Piyasası Yılı Olacak Mı?
Sponsorlu Makale
Beyaz Saray’ın Stabilcoin Zirvesi CLARITY Yasası’nda Tıkanıklığı Açabilir: USDC Kullanıcıları için Ödül Tartışması Gündemde
Stabilcoin
Ülkeleri Kıskandıran Kripto Para Devinin Gizli Hazinesi: 23 Milyar Dolarlık Altın
Tether (USDT)
Kripto Paralarda Büyük Dönüş mü? Çıkışlar Durdu, O Altcoin Şahlanıyor!
Kripto Para
Bitcoin Dünyasında Deprem: Güney Kore’den Manipülasyona Savaş İlanı
Kripto Para
Lost your password?