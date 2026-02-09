Bitcoin Öldü Diyenler Yanılıyor mu? Ünlü Analistten Şok Tahmin

Yönetimi altındaki 750 milyar doları aşan devasa varlık portföyüyle finans dünyasının ağırlık merkezlerinden biri olan Bernstein, kripto para piyasalarındaki durgunluğa dair alışılagelmişin dışında bir rapor yayımladı. Gautam Chhugani liderliğindeki uzman kadro, mevcut ayı piyasasının tarihin en dirençli ve zayıf dönemlerinden biri olduğunu savunarak yıl sonu hedeflerini 150 bin dolar olarak güncelledi. Küresel piyasalardaki güven eksikliğine rağmen Bitcoin’in yapısal bir çöküşle değil, sadece geçici bir likidite baskısıyla karşı karşıya olduğu vurgulanıyor.

Sistemsel Çöküş Değil Sadece Güven Eksikliği

Bernstein analistleri, geçmişte yaşanan kripto kışları ile günümüz piyasa koşulları arasında keskin bir ayrım yapıyor. Uzmanlara göre, geçmiş döngülerin aksine şu anki süreçte büyük ölçekli iflaslar, protokol patlamaları veya dijital varlık ekosistemini temelinden sarsacak sistemsel kırılmalar yaşanmadı. Yaşanan değer kayıpları, yatırımcıların ekosisteme olan inancının zayıflamasından ziyade makroekonomik belirsizliklerin tetiklediği bir iştahsızlık olarak tanımlanıyor.

Medyanın “Bitcoin öldü” şeklindeki karamsar manşetlerine sert eleştiriler getiren Chhugani ve ekibi, ilginin yapay zekaya kaymasının kripto paraların geleceğini karartmadığını hatırlatıyor. Kuantum bilgisayarların yarattığı risklerin sadece blokzincir teknolojisine özgü bir tehdit olmadığı, tüm dijital finansal altyapıların benzer bir sınavdan geçtiği gerçeği haber metinlerinde göz ardı ediliyor. Analizlere göre, piyasadaki sessizlik aslında Bitcoin’in rüştünü ispatladığı, daha sakin ama kararlı bir evreye girdiğinin sinyallerini veriyor.

Likidite Muslukları Açıldığında Bitcoin Sahneye Çıkacak

Gautam Chhugani liderliğindeki ekip, Bitcoin’in henüz tam anlamıyla bir “güvenli liman” statüsüne erişmediğini, aksine likiditeye son derece duyarlı riskli bir varlık olarak hareket ettiğini belirtiyor. Sıkı para politikaları ve yükselen faiz oranlarının hakim olduğu mevcut ortamda, sermaye geçici olarak altın ve popüler yapay zeka hisselerine kaymış durumda. Ancak bu durum, Bitcoin’in altına yenildiği veya piyasadan silindiği anlamına gelmiyor; sadece küresel nakit akışının yön değiştirmesiyle ilgili bir duraksama olarak görülüyor.

Para politikasındaki kaçınılmaz gevşeme sinyalleriyle birlikte, kurumsal şirket alımlarının ve borsa yatırım fonlarının (ETF) yeniden agresif bir şekilde devreye girmesi bekleniyor. Bernstein raporu, Bitcoin üzerindeki baskının hafiflemesiyle birlikte 150 bin dolarlık hedefin ulaşılabilir olduğunu teknik ve temel verilerle destekliyor. Finans dünyasının dev ismi, yatırımcıların likidite koşullarının iyileşeceği döneme odaklanması gerektiğini ve kripto paraların bu süreçten güçlenerek çıkacağını öngörüyor.