Kevin Warsh Kimdir? Yeni Fed Başkanının Politika DNA’sını Okumak

2008 finansal krizi patlak verdiğinde Kevin Warsh, 35 yaşında Fed tarihinin en genç guvernörüydü ve kurumun Wall Street ile en önemli bağlantı kanallarından biri olarak görülüyordu. Bear Stearns ve AIG kurtarmaları dahil olmak üzere kriz müdahalesinin koordinasyonunda önemli rol oynadı ve QE1’i destekledi. Ancak 2010’da QE2 devreye alındıktan sonra, Fed içinde bilançonun artık bir kriz aracı olmaktan çıkıp kalıcı bir politika unsuruna dönüştüğünü savunan ilk isimlerden biri oldu. 2011’de görevinden ayrıldı ve sonraki 15 yıl boyunca bu görüşünü yineledi.

Warsh şimdi, Eylül 2025’te başlayan faiz indirim döngüsünün erken aşamasındaki bir Fed’i devralıyor. Kurumun bilançosu 6,7 trilyon dolar seviyesinde ve stablecoin’ler, bankaların kripto saklama hizmetleri ve CBDC konusunda hâlâ yanıtlanmamış sorular var. Bu nedenle Warsh’ın bir sonraki 25 baz puanlık hamlesini tahmin etmekten çok, politika DNA’sını anlamak daha önemli.

Politika DNA’sını Şekillendiren Üç Kimlik

Kriz Dönemi Guvernörü: 2006–2011

Stanford lisansı, Harvard hukuk eğitimi, Morgan Stanley geçmişi ve Bush Beyaz Sarayı deneyimiyle Warsh, 2006’da Fed’e geldiğinde zaten Wall Street’e en yakın içeriden isimlerden biriydi. Onun dünya görüşünü asıl şekillendiren şey krizin kendisi değil, krizden çıkışın başarısız yönetilmesiydi. Warsh uzun süredir QE2’nin olağanüstü bir acil durum aracını sıradan bir döngüsel politika aracına çevirdiğini savunuyor. Onay oturumunda da aynı noktaya değindi: Fed’in bilançosu büyüdükçe finansal varlıklara sahip olanların bundan fayda sağladığını, buna karşılık faiz indirimlerinin yararı daha geniş kesimlere yaydığını söyledi.

Bu neden önemli? Warsh’ın itirazı kriz sırasında para basılmasına değil. Asıl mesele, Fed’in bunu bir gün gerçekten durdurup durduramayacağı.

Dışarıdan Eleştirmen ve Kriptoya Yakın Yatırımcı: 2011–2025

Fed’den ayrıldıktan sonra Warsh, Hoover Institution’a katıldı ve Druckenmiller’ın Duquesne Family Office’ine danışmanlık yaptı. 69 sayfalık mal varlığı beyanı; Duquesne’den 10,2 milyon dolar, GoldenTree’den 1,55 milyon dolar, Cerberus’tan 750.000 dolar ve Brevan Howard’dan 750.000 dolar danışmanlık/honorarium geliri elde ettiğini gösteriyor. Bu ilişkileri, her bir tarafın ona doğrudan kripto pozisyonu sağladığının kanıtı olarak değil, daha geniş finans sektörü bağlantıları olarak okumak daha doğru olur.

Yatırım geçmişinde Bitwise ve Basis’e geçmişte maruz kaldığı bildirildi. 2026 beyanı ise kripto altyapısı genelinde daha geniş girişim sermayesi tarzı pozisyonlara işaret ediyor ve Electric Capital’i danışmanlık hizmetleri karşılığında gelir kaynağı olarak listeliyor. Warsh, 2021’de Bitcoin’i genç yatırımcılar için “yeni altın” olarak tanımladı ve Bitcoin’in kendisini “endişelendirmediğini” söyledi. Buna karşın çoğu kripto projesini “para değil, yazılım” olarak nitelendirdi ve kurumsal mutabakat için toptan CBDC fikrini destekledi.

Bu neden önemli? Warsh kripto topluluğunun içinden gelen biri değil. Ancak sektörle sermaye ve danışmanlık üzerinden temas etmiş durumda. Bu, Powell’ın dikkatli tarafsızlığından farklı bir başlangıç noktası.

Adaylıktan Başkanlığa: 2025–2026

Adaylık sürecinde Warsh, faizleri indirmek için “alan olduğunu” söyledi. Bu ifade birçok kişi tarafından güvercin bir teslimiyet olarak okundu. Ancak ifadesine daha yakından bakıldığında daha tutarlı bir çerçeve görülüyor: Warsh, daha küçük bir bilanço ile desteklenen daha düşük faizler istiyor. Ona göre aşırı büyük bir bilanço kıt teminatı emiyor, uzun vadeli faizleri bozuyor ve Fed’i bunu telafi etmek için politika faizlerini yüksek tutmaya zorluyor.

Onay oturumunda iki ayrı taahhütte de bulundu: Beyaz Saray’dan talimat almayacağını ve verilere mekanik biçimde yanıt vermek yerine kendi muhakemesini kullanacağını söyledi. Asıl açıklayıcı olan ikinci nokta. Çünkü Powell’ın veri odaklı çerçevesi, Warsh’a göre Fed’in itibar kaybının nedenlerinden biri.

Bu neden önemli? Warsh, Trump tarafından sola itilmiş bir güvercin değil. Tutarlı bir politika çerçevesine sahip. Bu çerçevenin 6,7 trilyon dolarlık bilanço gerçeğiyle karşılaştığında ayakta kalıp kalmayacağı ise ayrı bir soru.

Warsh Powell’dan Nasıl Ayrılıyor?

Karar alma çerçevesinde Powell veri odaklıydı; Warsh ise önce bir politika görüşü oluşturup verileri bu görüşü keskinleştirmek için kullanıyor. Bilanço konusunda Powell esnekliği korumayı tercih ederken, Warsh bilançoyu küçültmek ve rutin bir politika aracı olmaktan çıkarmak istiyor. “Fed put” konusunda Powell zımni güvenlik ağını sürdürürken, Warsh bunun meşruiyetini açıkça sorguluyor. Kripto tarafında Powell tarafsız kaldı; Warsh Bitcoin konusunda daha yapıcı, çoğu altcoin konusunda ise daha şüpheci duruyor. FOMC dinamiklerinde Powell uzlaşıya önem verirken, Warsh muhalefetle daha rahat çalışabilecek bir profil çiziyor. Bu da kararların daha keskin ve dalgalı ilerlemesine yol açabilir.

Yapısal bir ayrıntı da var: Powell başkanlıktan ayrıldıktan sonra guvernör koltuğunu ve FOMC oy hakkını koruyor. Bu nadir bir durum. Warsh çerçeveyi değiştirmeye çalışırken, odanın içinde her hamleyi bilen eski patronuyla karşı karşıya olacak.

Bu Kripto Piyasaları İçin Ne Anlama Geliyor?

Üç aktarım kanalı var ve her birinde yüzeyde görünenden farklı bir okuma gerekiyor.

● Faiz patikası: Warsh, daha küçük bir bilanço üzerinden kazanılmış daha düşük faizler istiyor. Piyasalar onu doğrudan güvercin olarak fiyatlarsa beklentiler gerçekleşmenin önüne geçebilir. FT ve Nick Timiraos, bilanço planına yönelik içeride direnç olduğunu şimdiden vurguladı. Bu da uygulamanın Warsh’ın çerçevesinin ima ettiğinden daha yavaş olabileceğini gösteriyor.

● Likidite: En kolay yanlış okunabilecek kanal bu. Yüzeydeki anlatı, faiz indirimlerinin BTC için iyi olduğu yönünde. Ancak BTC genellikle yalnızca politika faizlerine değil, daha geniş net likidite koşullarına tepki verir. Warsh faiz indirirken aynı anda QT’yi hızlandırır ya da rezerv koşullarını sıkı tutarsa, kripto için likidite etkisi basit bir güvercin okumanın ima ettiğinden daha zayıf olabilir. Standart oyun planı burada çalışmayabilir.

● Regülasyon: Fed, SEC veya CFTC’yi doğrudan kontrol etmiyor. Ancak bankaların Master Account erişimi, bankaların kripto saklama hizmetlerine yönelik denetim yaklaşımı, stablecoin ödeme rayları etrafındaki likidite ve rezerv uygulamaları ile OCC, FDIC, Hazine, SEC ve CFTC ile koordinasyon üzerinden kripto piyasalarını ciddi biçimde etkileyebilir. Warsh’ın Bitcoin fiyatına dair görüşlerinden çok, bu başlıklardaki tutumu belirleyici olacak.

Takip Edilmesi Gerekenler

● Warsh yönetimindeki ilk FOMC toplantısı: nokta grafiğindeki dağılım ve bilanço dili

● Warsh’ın QT hızı, nihai bilanço büyüklüğü ve faiz indirimleriyle eşleştirme konusundaki ilk resmi açıklaması

● Powell’ın FOMC’deki oy davranışı: kamuya açık bir muhalefetin ortaya çıkıp çıkmayacağı

● Fed personelinin stablecoin’ler ve bankaların kripto saklama hizmetleri konusundaki yönlendirmeleri

● Hazine Bakanı Bessent ile koordinasyon: borçlanma kompozisyonu ve TGA hareketleri

● DXY, 2Y/10Y spread’i ve reel getiriler: piyasaların yeni çerçeveyi nasıl fiyatladığı

