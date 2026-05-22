💡 $BTC için Michael Saylor iyimser; kurumsal alımlar artıyor.

Bitcoin, son altı ayda yaklaşık 125 bin dolardan 60 bin dolar seviyelerine indi. Bu hızlı düşüş, kripto paralar genelinde ciddi bir zayıflamaya yol açtı. Ancak Michael Saylor, Bitcoin piyasasının önümüzdeki dönemde yeniden toparlanacağı görüşünde. Saylor, verdiği son röportajda durumu “baharın yaklaştığı bir dönem” olarak tanımladı. Ona göre, Bitcoin şu anda güçlü bir destek alanında bulunuyor ve bir toparlanma süreci yaşayabilir.

Piyasa genel görünümü ve yatırımcı psikolojisi

Cuma günü, dijital varlık piyasasında belirgin bir yön bulmak zorlaşırken, en büyük kripto paralardaki fiyat hareketleri son derece zayıf kaldı. Toplam piyasa değeri 2,6 trilyon doların altında kalırken, 24 saatlik işlem hacmi ise 75 milyar doları buldu. Endişe ve Açgözlülük Endeksi, son düşüşten sonra yatırımcılar arasında tekrar endişe duygusunun başladığını gösterdi.

Strategy şirketinin Bitcoin alım stratejisi

Ünlü iş insanı Michael Saylor, Bitcoin’e yönelik uzun vadeli bakışı ve şirketinin agresif yatırım stratejisiyle biliniyor. Saylor’un başında olduğu Strategy şirketi, halka açık şirketler arasında en fazla Bitcoin’e sahip kurum konumunda. Halihazırda 840 binin üzerinde BTC portföylerinde bulunuyor ve yıl başından bu yana 100 binin üzerinde Bitcoin aldı. Bu sayede Saylor’un “al ve tut” yaklaşımını pekiştirmiş oldu.

Saylor, şirketin stratejisinin boyutunu özetlerken, “Yıl 2140’a kadar madenciler tarafından piyasaya sürülecek tüm Bitcoin’leri almamız mümkün olabilir” dedi. Bilindiği üzere, son Bitcoin’in madenciliği 2140 yılında tamamlanacak.

Mini sözlük: Strategy, ABD merkezli bir yazılım, veri analiz ve bulut çözümleri şirketidir. Son yıllarda Bitcoin yatırımlarını artırarak, kripto piyasasında kurumsal yatırımcıların lideri haline gelmiştir.

Saylor, kurumlardan ve büyük şirketlerden gelen talebin her geçen gün arttığına dikkat çekti. Ayrıca, dijital varlıklar için kredi piyasalarının genişlediğini de vurguladı.

Yıl Strategy’nin BTC Portföyü BTC Fiyatı (Ortalama) 2020 Başlangıç/Küçük ölçekli 20.000 $ altında 2024 840.000 BTC+ 60.000 – 76.863 $

Fiyat hareketleri ve güncel veriler

Bitcoin fiyatı son 7 günde neredeyse %3 oranında geriledi ve yılın başından bu yana %12’den fazla düşüş gösterdi. CryptoAppsy ekranlarına yansıyan güncel verilere göre, BTC ortalama 76.863 dolar seviyesinden işlem görüyor. Son 24 saatteki işlem hacmi ise 25,3 milyar dolara indi.

Saylor, yıl başında yaptığı tahminlerde Bitcoin’de taban fiyatının 60 bin dolara yakın olduğunu ileri sürmüştü. Bu görüşü, makro ekonomik göstergelerdeki iyileşme beklentisi, faiz indirim ihtimali ve ETF girişlerine bağladı.

Stratejinin zorlukları ve piyasa değerlendirmeleri

Eleştirmenler, Saylor’un ve Strategy’nin raporlanan öngörülerinin şirketin bilançosuna oldukça bağlı olduğunu düşünüyor. Şirketin Bitcoin alımlarının önemli bir bölümü, dönüştürülebilir borçlanma araçları ve tercihli hisse senetleriyle finanse edildi. Son dönemde bazı yatırımcılar, temettü ödemeleri için şirketin elindeki Bitcoin’lerin bir kısmının satılması gerektiği yönündeki önerileri tartışmaya açtı.

Bu gelişmeler, piyasalarda Strategy’nin meşhur “asla satmayız” söyleminin sorgulanmasına yol açtı.

Bazı blockchain göstergeleri ise, Bitcoin’in uzun süren düzeltme sonrası belirli bir dengelenme evresine girdiğini ima ediyor. Analitik platformu Glassnode, piyasa değeri/gerçekleşen değer (MVRV) oranının Bitcoin’in dip ve zirve aralıklarını göstermede kullanıldığını açıklıyor. Bu oran, önceki ayı piyasalarının son dönemlerinde ve birikim süreçlerinde benzer seviyelere yaklaşmıştı.

Son türev piyasa verileri de, spekülatif işlemlerin yeniden arttığını gösteriyor. Binance’te Bitcoin açık pozisyonları sekiz aylık tasfiye sürecinin ardından yeniden yükseldi. Yatırımcılar yeniden krediyle pozisyon almaya başlamış görünüyor.

Bununla birlikte, kaldıraçlı pozisyonların riski artmaya devam ediyor. ChainCatcher’ın raporuna göre, Bitcoin’in 73.655 doların altına düşmesi durumunda toplam uzun pozisyonlarda 1,5 milyar doların üzerinde tasfiye riski bulunuyor. Bu, piyasadaki pozisyonlanmanın büyük ölçüde iyimser tarafa kaydığını ortaya koyuyor.