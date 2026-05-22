BITCOIN (BTC)

Bitcoin ile ilk pizza alımının 16. yılı 10.000 BTC’lik tarihi işlem tekrar gündemde

Bilmeniz Gerekenler

  • 🍕 İki pizzaya 10.000 $BTC ödenen tarihi günün 16. yıldönümü kutlanıyor.
  • 2010’da gerçekleşen bu işlem Bitcoin'in gerçek dünyada ilk kullanıldığı alışveriş olarak kayıtlara geçti.
  • O günün fiyatıyla 40 dolar eden 10.000 BTC bugün 771 milyon dolar değere ulaştı.
  • ⚡ Ama asıl dikkat çeken Bitcoin’in geliştirdiği ilk büyük kullanım alanı sayesinde dünyanın en değerli dijital varlıklarından biri haline gelmesi oldu.
Bitcoin’in dönüşümünü simgeleyen ve kripto para ekosisteminde “Pizza Günü” olarak kutlanan tarihi olayın üzerinden tam 16 yıl geçti. 22 Mayıs 2010’da yazılımcı Laszlo Hanyecz, iki adet pizza almak için 10.000 Bitcoin ödedi. O tarihte pizzaların toplam değeri yalnızca 40 dolardı ancak bugünün fiyatıyla 10.000 BTC, 771 milyon doları aşıyor.

İçindekiler
1 İlk Bitcoin işlemi ve Hanyecz’in rolü
2 Pizza Gününün önemi ve Bitcoin ile yapılan ödemelerdeki değişim
3 Bitcoin’in erken dönemi ve fiyat yolculuğu
4 Bitcoin’in doğuşu ve teknik başlangıcı

İlk Bitcoin işlemi ve Hanyecz’in rolü

Laszlo Hanyecz, Bitcoin’in erken dönem teknik gelişiminde önemli görevler üstlendi. Bitcoin’in MacOS istemcisini hazırlayan ilk kişi olan Hanyecz, aynı zamanda ekran kartıyla yapılan kripto para madenciliği fikrini de ilk kez uygulayan isimlerden biri olarak kripto topluluğunda biliniyor. Ancak onu Bitcoin tarihinde öne çıkaran, günlük yaşamdaki ilk gerçek para alışverişine imza atması oldu.

Laszlo Hanyecz, ilerleyen yıllarda, “O işlem Bitcoin’i benim için gerçek kıldı, esasen kullanımının mümkün olduğunu gösterdi,” ifadeleriyle o güne dair düşüncelerini paylaştı.

Pizza Gününün önemi ve Bitcoin ile yapılan ödemelerdeki değişim

2010 yılında yapılan bu işlem yalnızca bir alışveriş değil, Bitcoin’in yalnızca internet ortamında dolaşan teorik bir varlık olmaktan çıkıp gerçek dünyada bir değer aracı olarak kullanılabileceğini kanıtladı. Bugün yalnızca pizza değil, ev, araba, mücevher ve çeşitli ürün ile hizmetlerin ödemesi Bitcoin ile yapılabiliyor. Bu değişim, kripto paranın günümüzde finans dünyası ve günlük yaşamda giderek daha geniş bir kullanım alanı bulduğunu gösteriyor.

Bitcoin’in erken dönemi ve fiyat yolculuğu

Hanyecz’in iki pizza için 10.000 BTC ödediği günde, 1 Bitcoin’in fiyatı yaklaşık 0,004 dolardı. O dönemde pek az kişi Bitcoin’in piyasa değerinin milyarlarca doları aşacağını ve bu kadar yaygınlaşacağını öngörebiliyordu.

Bitcoin’in geçmişten bugüne yükselişi birçok yatırımcının ilgisini çekmeye devam ediyor. CryptoAppsy’nin piyasa ekranlarına yansıyan verilere göre, Bitcoin bugün 77.153 dolar seviyesinden el değiştirirken, geçen yıl ekim ayında 126.198 dolar ile tüm zamanların en yüksek fiyatına ulaşmıştı.

TarihBTC Fiyatı10.000 BTC’nin Değeri
22 Mayıs 2010$0,004$40
Mayıs 2024$77.153$771.530.000
Ekim 2023 (ATH)$126.198$1.261.980.000

Bitcoin’in doğuşu ve teknik başlangıcı

Bitcoin’in temelleri 2008 yılında bitcoin.org alan adının alınmasıyla atıldı. Aynı yıl, Satoshi Nakamoto lakaplı kişi veya ekip, “Bitcoin: Eşler Arası Elektronik Nakit Sistemi” başlıklı makaleyi bir kriptografi mail grubunda yayımladı. 3 Ocak 2009’da ise Bitcoin protokolü çalışmaya başladı ve ilk blok (Genesis blok) üretildi. Bu blok ile birlikte 50 adet BTC üretildi ve böylece blockchain ağı hayat bulmuş oldu.

Mini sözlük: Satoshi Nakamoto, Bitcoin’in teknik altyapısını geliştiren anonim kişi veya grup olarak biliniyor. Kimliği hâlâ kesin olarak bilinmiyor ve kripto para ekosisteminin en büyük sırlarından biri olmaya devam ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
