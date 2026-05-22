Stablecoin hakimiyeti artıyor altcoinler baskı altında kalabilir

Kripto piyasasında son günlerde Bitcoin ve başlıca altcoinlerde bir toparlanma yaşansa da, stabilcoin hakimiyetinin istikrarlı şekilde artmaya devam ettiği göze çarpıyor. Teknik analiz uzmanı MooninPapa, özellikle USDT ve USDC’nin piyasa payı hızla yükselirken, yatırımcıların aceleyle bir trend dönüşü varsaymasının riskli olabileceğini belirtti.

Bitcoin’de direnç hattı ve zayıf sinyaller

Bitcoin Perşembe günü hızlı direnç çizgisine yaklaşarak gün içinde 78.200 dolarlık zirveyi gördü. Ancak bu seviyenin sadece yüzde bir gerisinde kalındı; beklentiler boşa çıktı. Ardışık iki yeşil gün geçirmesine rağmen, hem RSI hem de işlem hacmi bakımından zayıf bir tablo gözlemlendi. MooninPapa, X platformundaki paylaşımlarında on-balance volume göstergesinin de baskı altında olduğunu vurguladı.

Çarşamba günü dört saatlik grafikte TBT pozitif uyumsuzluk sinyali görülmüştü. Erken Perşembe ise TBO kısa pozisyon kapanışı takip etti. MooninPapa, turuncu elmas sinyallerinin tek başına pozitif uyumsuzluktan daha belirleyici olduğunu belirtti. Ancak dört saatlik grafiklerin günlük zaman dilimlerinden altı kat daha zayıf okuma sağladığını da ekledi.

Ethereum’da ise Bitcoin’e göre daha fazla ters yönde sinyal çalışıyor. Günlük RSI Salı günü 20,24’e kadar düşünce, Çarşamba kapanışıyla 27,18’e yükseldi ve teknik olarak yeniden hareketlenme sinyali doğdu. Dört saatlikte üçten fazla yeşil üçgenin üst üste gelmesiyle TBT pozitif uyumsuzluk kümesi oluştu. Ancak genel makro yapının düşüş ağırlıklı olduğu, dört saatlikteki TBO kırılımının halen geçerli olduğu ifade edildi.

Mini sözlük: TBO ve TBT, teknik analizde trend dönüşü veya momentum değişimini göstermek için kullanılan özel algoritmik sinyallerdir. Turuncu elmas veya yeşil üçgen gibi şekillerle grafik üzerinde işaretlenir ve piyasada olası kırılmaları ya da dönüşleri öngörmekte kullanılır.

Ethereum’da TBS destek seviyesi ise kısa sürede 1.847 dolardan 2.103 dolara atladı. MooninPapa, bu tür destek sıçramalarının güçlü düşüşlerde de sıkça görüldüğünü, tek başına yükseliş teyidi sunmadığını söyledi.

Stabilcoin hakimiyeti neden kritik?

USDT.D ve USDC.D endekslerinde dört saatlik grafikte iki adet TBO uzun pozisyon kapanışı görüldü. Son dört gündür stabilcoin hakimiyeti bulutun üzerine taşmaya devam ediyor. MooninPapa’ya göre, bu yükselişler bulutun üzerinde kalıcılık ihtimalini artırıyor.

Takip edilen en kritik seviye ise yüzde 13 ve üzeri olarak tanımlanıyor. Şu anki seviyelere göre bu noktaya varmak yaklaşık yüzde 25’lik bir artış anlamına geliyor. Ocak sonunda stabilcoin hakimiyetinde sekiz dokuz gün içinde yüzde 46’lık bir sıçrama yaşanmış, aynı dönemde Bitcoin sert biçimde düşmüştü.

Gösterge Trend Kritik Seviye USDT.D & USDC.D Yükseliyor %13 ve üzeri BTC.D Düşüyor Bilinmiyor OTHERS.D Yeni sıçrama Şubat 14 tepesi

Bitcoin hakimiyeti aşağı kayarken, OTHERS.D endeksi ise yükselişe geçti ve TBO kırılımı ile gözle görülür bir canlılık yaşandı. MooninPapa önceki TBO kırılımını 14 Şubat’ta görmüştü, ardından piyasa haftalarca yatay seyre girmişti.

Düşük piyasa değerli coin gruplarında (TOTALE50, TOTALE100) dört saatlikte TBO kısa pozisyon kapanışları oluştu. Her ne kadar izole olarak bu bir olumlu dönüş işareti olsa da, genel piyasa koşulları destek vermediği için temkinli davranmak gerektiği belirtildi.

Stabilcoin hakimiyeti yüzde 10,6; 10,7; 10,8 seviyelerine tırmanırsa, MooninPapa’ya göre, altcoinlerde baskının artacağı öngörülüyor.

Piyasada öne çıkan coinler ve teknik görünümler

ZEC Çarşamba günü direnç üzerine yüzde 17 yükselse de, Perşembe kırılgan bir görüntü verdi. 700 ila 720 dolar arası kısa pozisyon fırsatı olarak izleniyor. NEAR ise yüzde 13’lük ikinci TBO kırılımı ardından, ek olarak yüzde 4,8 yükseldi. Sıradaki hedef seviye 3,12 dolar olarak öne çıkıyor. LIT son dört günde yüzde 70 atak yaptı ancak Cuma günü işlem hacmi azalmaya başladı.

SOL, Cuma sabahı bir TBO kısa pozisyon kapanışının ardından hızlı direnç çizgisini test etti. Geçmişte benzer bir sinyal 17’lik bir yükselişe yol açmıştı; ancak bu kez aynı derecede bir hareket beklenmiyor. RSI göstergesinin zayıf kalması, MooninPapa’nın özellikle 95 dolar seviyesine doğru yükselişte kısa pozisyonlarını artırmasına neden oldu.

TAO hedef direnç olan 305 dolara yaklaşırsa kısa pozisyon fırsatı oluşturabilir. FARTCOIN ise yüzde 33’lük düşüşten sonra 0,17 dolara yerleşti; 0,20-0,22 bant aralığında dalgalanabileceğine dair teknik sinyal var. HYPE, Perşembe günü yüzde 14, son beş günde ise toplamda yüzde 49 yükseldi ve 62,65 dolara ulaştı. RSI değeri de mevcut rallinin en yükseği olan 86,16’yı gördü. MooninPapa, yükselişin son bir kez daha devam edebileceğini belirtirken, riskleri azaltmak için şimdiden kısa pozisyon açmaya başladığını paylaştı.

LINK, günlükte daha yüksek dipler oluşturarak teknik anlamda olumlu bir tablo çiziyor. Haftalık periyotta ikinci bir TBT pozitif uyumsuzluk sürecine girmiş durumda. Son benzer tablo Ekim 2024’te görülmüş ve 42 günde yüzde 200’lük bir yükseliş gerçekleşmişti. Yine de MooninPapa temkinli duruyor ve uzun (long) pozisyonları kovalamadığını söyledi.

MORPHO, Cuma sabahı hızlı direnç üstüne yüzde 5, genel olarak ise üç günde yüzde 18 artış gördü. RSI değeri ise sadece 60,92’ye ulaşabildi. MooninPapa buna rağmen kısa pozisyona geçti. Diğer yandan XRP, ADA, ALGO, RENDER, JUP, MON, ZBCN, ONDO, VET, KAS, DASH, FIRO, ARRR, STABLE, H ve FF uyarı listesinde bulunuyor; bu coinlerin çoğunda düşüş veya zayıf görünüm devam ediyor.

MooninPapa, “Stabilcoin hakimiyetinde yüzde 13 ve üzerine çıkılacak olursa, geçmişte olduğu gibi piyasada sert hareketler ve özellikle altcoinlerde büyük baskı görülebilir,” diyerek yatırımcıları dikkatli olmaya çağırdı.