IHC 30 milyon dolarlık DDSC işlemiyle Orta Doğu dijital finans altyapısında yeni dönemi başlattı

Orta Doğu’nun en değerli holding şirketlerinden olan International Holding Company (IHC), Abu Dabi merkezli merkeziyle ve 233 milyar doları aşan piyasa değeriyle bölgenin küresel çapta önde gelen yatırım şirketleri arasında yer alıyor. Şirket, BAE Merkez Bankası tarafından denetlenen ve ADI Foundation’ın geliştirdiği katman 2 blokzincir ağı ADI Chain üzerinde inşa edilen DDSC stablecoini ile 30 milyon dolarlık işlem gerçekleştirdiğini açıkladı.

DDSC stablecoin ile ilk büyük ölçekli işlem

IHC’nin duyurduğu bu işlem, kurumsal ölçekte düzenlenmiş bir dijital para birimiyle yapılan ilk büyük hacimli transfer olarak dikkat çekiyor. Yapılan açıklamada, DDSC ekosisteminin operasyonel olarak hazır olduğunu ve ölçeklenebilirlik ile gerçek kullanım anlamında başarılı bir sınav verdiği ifade edildi.

Kurumsal ve kamu kuruluşları için ödemeler, tahsilatlar, ticaret ve tedarik zinciri yönetimi ile programlanabilir finansal hizmetler sunmak üzere geliştirilen DDSC, kurumlara ait finansal işlemlerde etkinlik sağlamak hedefiyle ortaya çıktı. Özellikle globale açılma ve sınır ötesi ödemelerde hız, şeffaflık ve regülasyona tabi çalışma imkanları DDSC’nin öne çıkan avantajları arasında.

Kurumsal müşterilere yönelik yeni nesil ödeme ağı

IHC, Birleşik Arap Emirlikleri’nin en büyük bankalarından First Abu Dhabi Bank (FAB) ve Sirius International Holding ile ortaklaşa yürüttüğü bu girişimle, yeni nesil ödemeler ve dijital para transferlerinde güvenli, mevzuata uygun ve verimli bir altyapı sunmayı amaçlıyor.

30 milyon dolarlık DDSC işlemi, söz konusu teknolojinin kurumsal ölçekte kullanılabileceğini doğruluyor. FAB’ın müşterileri artık DDSC kullanarak sınır ötesi ödemeler, hazine yönetimi ve ticaret işlemlerini dijital ortamda güvenli şekilde gerçekleştirebilecek.

Mini sözlük: DDSC – Birleşik Arap Emirlikleri dirhemiyle (AED) teminatlandırılmış, merkez bankası düzenlemesine tabi ve özellikle kurumsal finansal işlemleri dijitalleştirmeye yönelik tasarlanan bir stablecoin. Blokzincir altyapısında hızlı ve güvenli para transferi sağlıyor.

IHC Üst Yöneticisi Syed Basar Shueb, gerçekleştirilen işlemin Birleşik Arap Emirlikleri’nin faal dijital altyapısının gerçek anlamda kurumsal finans işlemlerini destekleyebileceğini gösterdiğini belirtti. Ayrıca, “DDSC ekosisteminin kurucu katılımcılarından biri olarak, finansal piyasalar arasında sermayenin hareketini iyileştiren çözümleri geliştirmeye odaklanmaya devam ediyoruz. ADI Chain üzerinde 110 milyon AED (30 milyon dolar) DDSC işlemiyle yeni bir dönemin başladığını somut şekilde görüyoruz; artık kurumsal düzeyde dijital varlıklar yalnızca mümkün değil, aynı zamanda ölçekli ve etkin şekilde kullanılabiliyor,” ifadelerini kullandı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde stablecoin yarışında yeni adımlar

IHC ve partnerlerinin başlattığı DDSC girişimi, ülkede son dönemde hızlanan stablecoin düzenleme ve uygulamalarının bir parçası oldu. Daha önce Al Maryah Community Bank (Mbank) tarafından piyasaya sürülen AE Coin, BAE Merkez Bankası tarafından onaylanan ilk AED destekli stablecoin olarak öne çıktı. Zand Bank ise, farklı blokzincirler üzerinde çalışan ve regülasyona tabi ilk çoklu zincir AED stablecoini olan AEDZ için lisans aldı.

Stablecoin Banka/Kurum Teminat Varlığı Regülatör Blokzincir DDSC IHC, FAB, Sirius AED (Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi) BAE Merkez Bankası ADI Chain (Layer 2) AE Coin Al Maryah Community Bank AED BAE Merkez Bankası Banka içi ağ AEDZ Zand Bank AED BAE Merkez Bankası Kamu blokzincirleri USDU Onaylı operatörler ABD Doları BAE Merkez Bankası FSRA regülasyonlu

Küresel ticaret ve finans altyapısının dijitalleşmesinde yeni dönem

Yapılan duyurunun ardından, Birleşik Arap Emirlikleri’nde dijital dirhem destekli stablecoin’lerin aktif olarak devreye alınması ile ülke, hızlı ve şeffaf sınır ötesi ödemeler için yeni bir altyapı sağlıyor. Diğer yandan, ABD doları teminatlı USDU stablecoini de yerel ve uluslararası dijital varlık işlemlerinde kullanılmak üzere Merkez Bankası tarafından onaylandı.

IHC’nin ve ülkedeki finans kuruluşlarının attığı adımlar, bölgenin dijitalleşen finans sektöründe öncü rol oynayacağını gösterirken, kurumsal ödeme ve tahsilatların dijitalleşmesi yolunda da önemli bir kilometre taşına işaret ediyor.