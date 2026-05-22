Ethereum’da son 5 yılın en durgun dönemi yaşanıyor ETH piyasa morali dibe vurdu

Ethereum tarafında son dönemde yaşanan gelişmeler, blokzincir ekosisteminin geleceğiyle ilgili soru işaretlerinin artmasına yol açtı. ETH fiyatı 2.100 dolar seviyelerine sıkışırken, son beş yılda neredeyse hiçbir net getiri sağlamadığı dikkat çekiyor. Sosyal medyada yükselen “vibe shift” tartışmaları özellikle eski destekçiler arasında Ethereum’un çekiciliğinin azaldığını gösteriyor.

Eski savunucular Ethereum’u sorguluyor

Bankless platformunun kurucularından David Hoffman, geçtiğimiz günlerde tüm kişisel ETH varlıklarını elden çıkardı. Daha önce Ethereum’a sıkı bağlılığıyla bilinen Hoffman, kripto dünyasındaki yeni trendleri değerlendirmeye başladığını ve özellikle nisan ayındaki art arda gerçekleşen siber saldırıların bu kararda etkili olduğunu belirtti. Bir başka yatırımcı olan Ryan Adams da Bankless üzerindeki doğrudan kontrolünü azaltacağını açıklarken, kripto ve Ethereum’a yönelik genel olumlu tutumunu sürdürdüğünü vurguladı.

Bankless, kripto para piyasasında içerik ve analiz üreten bir platform olarak tanınıyor. Güncel olarak, bu platformun açık cüzdanında 1 ETH’den daha az varlık bulunduğu tespit edildi. ETH’ye yönelik bu yaklaşım değişikliği sektörde büyük yankı uyandırdı.

David Hoffman’ın Ethereum’dan uzaklaşıp yeni anlatılara yönelmesi ve Ryan Adams’ın kontrolü azaltma kararı, sosyal medyada Ethereum’un popülerliğini kaybetmeye başladığı ve alternatif ağların yükselişe geçtiği şeklinde yorumlandı.

Mini sözlük: Bankless, kripto para ve blokzincir dünyasına ilişkin haber ve analizler sunan, Ethereum ve merkeziyetsizlik odaklı bir medya platformudur.

Piyasa verileri ve fiyat hareketleri

Messari’nin raporuna göre, Ethereum’un piyasadaki hakimiyeti mayıs ayında baz değerinin altına indi ve yalnızca yüzde 4,2 seviyesine kadar toparlanabildi. Ağ, merkeziyetsiz finans ve stabilcoin transferleri için tarihsel önemini korusa da piyasa ilgisi ve kullanıcı motivasyonu düşük seyrediyor.

Mayıs 2026 itibarıyla korku ve açgözlülük endeksine göre ETH yatırımcı psikolojisi “nötr” olarak ölçüldü. ETH vadeli işlemlerde açık pozisyonların 12,3 milyon dolar civarında olduğu görülürken, son bir yılın en düşük seviyelerine yakın bulunuyor. 2022-2023 dönemindeki kripto ayı piyasasına kıyasla türev işlemler bir miktar canlılığını korusa da, ETH fiyatı Ağustos 2025’teki zirveyi yüzde 55 oranında kaybetmiş durumda. Spot piyasalardaki kırılgan seyir ve devam eden satış baskısı, Ethereum’un yeni fiyat aralıklarına ulaşmasını engelliyor.

Piyasa Göstergesi Mayıs 2026 Ağustos 2025 Zirve ETH fiyatı 2.100 $ En yüksek seviyenin %55 altında Açık pozisyon 12,3 milyon $ Daha yüksek Piyasa hissiyatı Nötr Boğa

Yönetim krizi ve rakip ağlar öne çıkıyor

Santiment tarafından yapılan son araştırmada traderların ve ETH destekçilerinin son haftalarda daha kötümser bir ruh haline büründüğü ortaya çıktı. Özellikle Ethereum Vakfı’ndan yapılan ayrılıklar, ağın uzun vadeli hedeflerinin sorgulanmasına yol açtı. Mayıs ayında Ethereum hakkında yapılan yorumlar olumsuz yönde artarken, nisan ayında bu durum daha pozitifti.

Ethereum Vakfı, son dönemde ikinci katman (Layer-2) ağları ön plana çıkarmış ve bu hamle kısa süreli bir yükseliş dönemine yol açmış olsa da, şimdilerde ana ağın (Layer-1) ölçeklenmesi tekrar gündemde. Açıkça görüldüğü üzere, rakip ağlar olan BNB Chain, Solana ve Hyperliquid hem işlem hızı hem de maliyet açısından daha avantajlı görünüyor.

Fundstrat’ın kurucusu Tom Lee, Ethereum’daki olumsuz havanın esas olarak piyasadaki likidite daralmasından kaynaklandığını, uzun vadede ise blokzincirin küresel finans ve yapay zeka alanında ana platform olma potansiyelini koruduğunu savundu.

ETH’nin yapısı ve enflasyonist baskı

Ethereum ağında işlem başına ödenen gas bedellerinin aşırı düşmesiyle birlikte, haftalık bazda üretilen ETH miktarı da arttı. Yılda yüzde 0,82 oranında bir enflasyon gerçekleşmiş durumda. Staking, bir ölçüde bu artışı dengelese de, validatörlerin kâr elde etmek için ellerindeki ETH’yi satması veya ödünç vermesi gerekebiliyor. Öte yandan, Ethereum’un yeni anlatılardan ve canlı akımlardan uzak kalması, yatırımcıların dikkatini diğer blokzincirlere çevirmesine neden oldu.