Ethereum 0.5 Fibonacci seviyesinden toparlandı yeni hedef 2.561 dolar

Ethereum fiyatı son tabloda 0,5 Fibonacci seviyesinden çıkış yaptı ve kısa vadede 2.561 dolar hedefi öne çıktı. Analistlerin paylaştığı güncel grafiklerde, destek hattı olarak öne çıkan bu bölge, kısa vadeli toparlanma beklentilerinin canlı kalmasını sağlıyor.

Kanal Desteğinden Yükseliş ve Kısa Vadeli Hedefler

Ethereum, özellikle 2.088 dolar seviyesindeki 0,5 Fibonacci noktasına denk gelen alandan toparlanırken, yükselen kanalın alt çizgisini de korudu. Son verilere göre ETH/USD paritesinde fiyatlar yaklaşık 2.138 dolar civarında seyrediyor ve bu seviye, teknik analizde kritik bir destek olarak öne çıkıyor.

Grafikte görülen yapı, şubat ayında yaşanan ani düşüş ve ardından gelen toparlanmayla birlikte yükselen bir kanal veya potansiyel bir boğa flaması olarak değerlendiriliyor. Bu yapı içinde Ethereum, kanalın alt bandını test etti ve burada gelen tepkiyle birlikte yukarı yönlü hareket etti.

Alıcıların bu bölgeyi korumaya devam etmesi durumunda, sıradaki öne çıkan seviye 2.561 dolar olarak beliriyor. Teknik analizde bu seviye, 0,618 Fibonacci noktasına denk geliyor ve çoğu analist bu alanın kısa vadede önemli bir hedef olduğunu vurguluyor.

Birçok grafikte, 2.561 dolar seviyesi Ethereum için yeni yükseliş dalgasının önemli eşiği olarak işaret ediliyor; bu seviyenin aşılması durumunda ivmenin artabileceği belirtiliyor.

Ancak sadece destekten gelen tepki yeterli olmayabilir. Güçlü bir yukarı hareket için Ethereum’un yeniden 2.280–2.360 dolar aralığına yerleşmesi ve bu bölgeyi üzerinde kapatması gerekiyor. Eğer fiyat, kanalın altına ve 2.088 dolardaki önemli Fibonacci seviyesinin altına gerilerse, destek kırılır ve daha aşağı seviyeler test edilebilir.

Uzun Vadede 10.000 Dolar Projeksiyonu ve Kritik Destekler

Ethereum’un orta ve uzun vadeli görünümü ise Binance borsasındaki 3 günlük grafikte analiz edildi. Crypto Patel’in paylaştığı verilere göre, özellikle 1.750 dolar seviyesi ana destek noktası olarak öne çıkarıldı. Bu seviye, hem yükseliş trendinin canlı kalması hem de fiyatın daha aşağıya çekilmemesi için korunması gereken en önemli alan olarak görülüyor.

Bugünkü fiyatlamada ETH/USDT işlem çifti yaklaşık 2.129 dolar seviyesinde seyrediyor ve aşağı yönde baskı oluşturan alçalan trend çizgisinin altında kalmaya devam ediyor. Yükseliş beklentisinin güçlenmesi için Ethereum’un bu trend çizgisini yukarı doğru aşması gerekiyor.

Analistler, 2.400–2.700 dolar arasındaki fiyat farkı bölgesinin takip edilmesi gerektiğini söylüyor; çünkü bu aralık, fiyatın tekrar yükselişe geçebilmesi için ilk fırsat alanı olabilir. Sonraki dirençler ise 3.300–3.500 dolar bandında toparlanıyor ve bu bölgenin yeni direnç noktası olarak işaretlendiği ifade ediliyor.

Büyük hedef olan 10.000 dolar seviyesi, analistlerce 2027 yılı öncesi için uzun vadeli bir tahmin olarak ortaya kondu. Bu seviyeye ulaşılması için ise Ethereum’un hem mevcut destek noktalarını koruması, hem de direnç bölgelerini aşması şart.

Mini sözlük: Fibonacci düzeltmesi, finans piyasalarında fiyat hareketlerindeki olası dönüş seviyelerini tahmin etmek için kullanılan teknik analiz aracıdır. Ana yükseliş veya düşüş dalgalarından sonra, belirli oranlarda (ör. 0,382, 0,5, 0,618) fiyatın geri çekilip tekrar yön bulabileceği noktaları gösterir.

Seviye Kritik Destek Kritik Direnç Kısa Vadeli Hedef Uzun Vadeli Hedef Günlük 2.088 $ (0.5 Fib) 2.280–2.360 $ 2.561 $ – 3-Günlük 1.750 $ 3.300–3.500 $ 2.700 $ 10.000 $ (2027’den önce)

Sonuç olarak, Ethereum için teknik göstergelerde kısa ve uzun vadede kritik destek noktaları öne çıkarken, fiyatın belirlenen hedeflere ulaşabilmesi için hem mevcut seviyeleri koruması hem de yukarı yönlü kırılımlar gerçekleştirmesi gerekecek.