Ethereum (ETH)

Ethereum 2.129 dolar seviyesinde destek bölgesinde işlem görüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum 2.129 dolar seviyesinde destek ararken, piyasa baskısı devam ediyor.
  • Fiyat 2024’ün önemli bölgelerinin altında kalırken, ETH/BTC paritesi de kritik desteklere yaklaştı.
  • 📉 Teknik göstergeler zayıf; güçlü bir toparlanma için öncelikle 2.700 dolar direncinin aşılması gerekiyor.
  • 🔎 Ama en önemli gelişme, tahvil getirileri ve düzenleyici belirsizliklerin piyasa üzerindeki etkisinde gizli.
Ethereum, yaşanan hızlı değer kaybının ardından 2.129 dolar seviyesine çekilerek önemli bir birikim bölgesine girdi. Fiyatın bu seviyeye yaklaşması, piyasadaki zayıf hava, yükselen tahvil getirileri ve teknik verilerin baskısı altında yatırımcıların dikkatini çekiyor. Özellikle ETH/BTC paritesinde de destek alanının yakından izlendiği görülüyor.

Fiyat Düzeltmesi Sonrası Beklentiler

Piyasanın önde gelen analistlerinden Michaël van de Poppe, Ethereum’un ciddi bir düzeltme yaşadığını ve bu seviyelerin alım fırsatı sunduğunu savunuyor. Van de Poppe’ye göre piyasada beklenti genellikle olumsuza döndüğünde, uzun vadeli yatırımcılar için fırsatlar doğabiliyor.

Van de Poppe, piyasanın olumsuz görünmesine rağmen Ethereum biriktirmek için uygun bir dönem olduğunu belirtti ve genellikle yatırımcı psikolojisinin en düşük olduğu noktalarda doğru hamlelerin ortaya çıktığını vurguladı.

Tahvil piyasasındaki gelişmeler de Ethereum ve kripto piyasaları üzerinde baskı oluşturuyor. Gösterge niteliğindeki ülke tahvil getirilerinin tarihi zirvelere yaklaşması, merkeziyetsiz finans tarafındaki getirilerin cazibesini azaltıyor ve kriptoya olan ilgiyi sınırlayabiliyor.

Mini sözlük: Tahvil getirisi, devlet ya da özel sektör tarafından çıkarılan borçlanma araçlarının yatırımcısına sunduğu faiz oranıdır. Getiri yükseldiğinde, daha riskli yatırım alternatiflerinin cazibesi azalır.

Ayrıca, son DeFi güvenlik açıkları ve istismar haberleri de temkinli davranılmasına yol açıyor. Diğer yandan, Haziran ayında oylanması beklenen CLARITY Act ile düzenleyici ortamda değişiklik olması olasılığı, Ethereum ekosisteminin gelecek potansiyeline ilişkin belirsizlikleri artırıyor.

ETH/BTC Paritesi ve Ağ Gücü

Ethereum’un Bitcoin karşısındaki performansı, piyasada yakından izlenen konular arasında bulunuyor. ETH/BTC paritesi yakın zamanda 0,03250 seviyesini geçemedi ve ardından destek olarak izlenen 0,0260 bölgesine doğru geriledi. Analistlere göre ETH/BTC’de yön bulma süreci birkaç hafta daha sürebilir.

Teknik tarafta, ETH/BTC’nin günlük RSI göstergesi 30’un altına düştü. Piyasa katılımcıları bu seviyeyi genellikle ‘aşırı satım’ olarak yorumlasa da, bu durumun mutlaka bir yön değişimi anlamına gelmediği belirtiliyor. Altcoin piyasasının genel hareketi açısından Ethereum’un Bitcoin karşısındaki gücü önemli bir göstergedir.

Teknik Analiz: Ethereum’da Öne Çıkan Seviyeler

Ethereum’un Amerikan doları karşısındaki günlük grafiklerinde, fiyat yaklaşık 2.129 dolarda işlem görüyor. 2024–2025 arasında ana dağılım bölgesinin, yani uzun vadeli dirençlerin altında kalan ETH, şu anda 1.575–4.528 dolar aralığının alt yarısında bulunuyor.

Düşüş sırasında birkaç önemli Fibonacci düzeltme seviyesi kaybedildi: 3.094, 3.401 ve 3.616 dolar. En yakın direnç seviyesi 2.700 dolar civarında konumlanıyor; fiyatın bu noktayı aşması halinde alıcıların yeniden piyasaya girmesi beklenebilir. Ardından, daha geniş bir toparlanma için 3.100–3.400 dolar aralığına geçiş kritik görülüyor.

Kısa vadeli destek ise 2.000–2.100 dolar, bir alt bantta ise 1.800–1.900 dolar aralığı takip ediliyor. Uzun vadede asıl destek, 1.575–1.600 dolar seviyelerinde bulunuyor ve fiyatın bunun altına kalıcı olarak inmesi halinde piyasadaki zayıf seyir derinleşebilir.

Momentum göstergeleri henüz pozitif sinyal vermiyor. ETH/USD’de MACD göstergesi sinyal çizgisinin altında kalırken, RSI ise yaklaşık 36,5 olarak ölçülüyor. Bu seviyeler, piyasada zayıf görünüme işaret ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
