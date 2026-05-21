Coinbase ve Flipcash yeni Solana tabanlı USDF stablecoin’i piyasaya sürdü

Coinbase, Solana blokzincirine entegre yeni bir stablecoin olan USDF’i Flipcash iş birliğiyle hayata geçirdi. USDF, Circle’ın USD Coin’iyle (USDC) bire bir destekleniyor ve platform üzerinde sabit arzlı dijital para birimlerinin oluşturulmasında ana ödeme varlığı olarak görev yapacak. Bu hamle, Coinbase’in kurumsal müşterileri için altyapı hizmetlerini ve markalı dijital para çözümlerini geliştirme adımlarının bir parçası.

USDF’in fonksiyonu ve Flipcash ile iş birliği

USDF, Flipcash uygulamasında oluşturulan yeni dijital para birimlerinin işlemlerinde referans varlık olarak kullanılmak üzere tasarlandı. Flipcash, kullanıcılarına sabit arzlı ve belirli bir stablecoin’e endeksli dijital para oluşturma olanağı sunuyor. Şirketten yapılan açıklamada, uygulama içindeki ana dolar tabanlı varlık olacağı belirtildi.

Flipcash, Coinbase’i tercih etme gerekçelerini, USDC ile desteklenen rezervlerin yanı sıra zincir üstü ödeme altyapısı ve entegre itibari para erişimi sunmasını gösterdi. Bu sayede, kullanıcılar tek bir çatı altından hem dijital para işleyişini hem de varlık rezervlerinin güvenliğini sağlayabiliyor.

Mini sözlük: White-label stablecoin çözümü, şirketlerin kendi isimleriyle piyasaya sunacakları dijital varlıkların teknik altyapı ve rezerv yönetimini dışarıdan bir sağlayıcıdan almasını ifade eder. Böylece hem zaman hem de maliyet açısından kolaylaştırıcı bir sistem sağlanır.

Flipcash, Coinbase platformunu seçme nedeninin; USDC destekli rezervleri, zincir üstü ödeme altyapısı ve itibari para geçişlerini tek noktadan entegre biçimde sunabilmesi olduğunu dile getirdi.

Stablecoin piyasasında artan altyapı hareketliliği

Stablecoin altyapı şirketleri, özellikle son dönemde markalı dijital para çıkarmak isteyen kurumlara yönelik, kendi adlarıyla stablecoin çıkaracak şirketlerin işini kolaylaştıran hizmetler sunmaya odaklanıyor. Böylece kurumlar, kendi blokzincir alt yapılarını yönetmek zorunda kalmadan doğrudan dijital dolar çözümlerini piyasaya sürebiliyor.

2025 Eylül’ünde Stripe, kendi stablecoin oluşturma platformu Open Issuance’ı kullanıma sundu. Stripe’ın bu çözümü sayesinde, şirketler kendi stablecoin’lerini oluşturup yönetebiliyor; aynı zamanda likidite altyapısı ile bağlantıyı sürdürüyor.

Mayıs ayında ise Western Union, Solana tabanlı USDPT stablecoin’ini piyasaya sürdü. Anchorage Digital tarafından çıkarılan bu token’in cüzdan ve ödeme işlemlerinde Fireblocks altyapısı kullanıldı. Western Union, USDPT’nin sınır ötesi ödemelerde blokzincir tabanlı çözüm olarak kullanılacağını belirtti.

Stablecoin piyasasındaki büyüme ve rakip örnekler

Stablecoin alanında, Binance’in 2019’da çıkardığı BUSD ile 2023’te piyasaya sürülen PayPal USD, öne çıkan benzer projeler arasında yer aldı. Her iki token de Paxos tarafından çıkarıldı ve finansal alanda çeşitliliğin artmasına katkı sağladı.

Stablecoin piyasasında hem ödeme hem de altyapı tarafında önemli bir ivme gözleniyor. Bu doğrultuda, kripto altyapı çözümleri sunan şirketler son aylarda stablecoin çıkarımı ve dijital ödeme sistemlerine daha fazla yatırım yapmaya başladı. Son örneklerden biri olarak Bakkt, distributed technologies research adlı stablecoin altyapı şirketini satın aldı ve böylece yapay zeka destekli 7/24 dijital ödeme katmanı inşa etmeyi hedefledi.

DefiLlama verilerine göre, USDC 77 milyar dolarlık piyasa değeriyle küresel çapta en büyük ikinci stablecoin olma pozisyonunu koruyor.

Stablecoin pazarında genel hacim de yükselişte. DefiLlama’nın açıkladığı güncel verilere göre, stablecoin’lerin piyasa değeri son bir yılda yaklaşık yüzde 32 artış gösterdi ve 244 milyar dolardan 323 milyar dolara yükseldi.