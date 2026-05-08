Coinbase AWS kesintisiyle saatlerce işlem yapılamadı hisseler yüzde 5 düştü

ABD’nin en büyük kripto para borsalarından biri olan Coinbase, Perşembe günü Amazon Web Services’te yaşanan arıza nedeniyle kullanıcıların saatler boyunca işlemlere erişemediğini açıkladı. Nasdaq’ta işlem gören şirket, bu kesinti sırasında ticaret platformunda hem web hem de mobil tarafta işlemlerin durduğunu bildirdi.

Amazon kaynaklı sistem arızası ticareti durdurdu

AWS Virginia’daki Doğu Bölgesi’nde birden çok erişilebilirlik alanını etkileyen altyapı arızası sonucu Coinbase, temel kripto para ticaret hizmetlerinde ciddi bir kesinti yaşadı. Şirket, “Coinbase sistemleri tek bir bölgedeki kesintilere karşı dayanıklı şekilde tasarlanmış olsa da, bu olayda birden fazla AWS bölgesini etkileyen sorunlar nedeniyle ana ticaret servislerinde uzun süreli aksaklık oluştu” bilgisini verdi.

Yaşanan arıza sonrasında işlemler kısa bir süre için “sadece iptal” modunda alındı. Ardından tüm servislerin normale döndüğü aktarıldı. Şirketin Cuma günü X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda kesintinin çözüldüğü, detaylı incelemenin ise sürdüğü belirtildi. Coinbase, AWS’den gelecek resmi rapor sonrası yeni bilgiler paylaşılacağını da ekledi.

“Bu temel sorun artık tamamen çözüldü sabrınız için teşekkür ederiz. Soruşturma sürecimiz ilerledikçe ve AWS’nin resmi geriye dönük incelemesi yayınlandıkça detaylar değişebilir.”

Kullanıcı tepkileri ve geçmişteki kesintiler

Kesinti kripto para piyasasındaki yatırımcıların yanı sıra yazılım topluluğunda da tepkiyle karşılandı. Uber ve Skype gibi teknoloji şirketlerinde görev almış olan yazılım mühendisi Gergely Orosz, geniş takipçi kitlesiyle yaptığı paylaşımda, operasyon dışı sürenin özellikle şirketin finansal ve kadro sıkıntısıyla mücadele ettiği günlere denk gelmesini eleştirdi.

Daha önce de Coinbase, aşırı piyasa dalgalanmasına denk gelen dönemlerde altyapı sorunları yüzünden kısa süreli erişim sorunları yaşamıştı. Özellikle 2020 yılında Bitcoin’in yarım saat içinde yüzde 10 değer kaybederek 9.500 dolardan 8.100 dolara düştüğü anda yine bir erişim aksaklığı olmuştu. O dönemde Kraken gibi diğer büyük ABD borsaları işlemleri sorunsuz sürdürmüş, sadece Coinbase etkilenmişti. Benzer bir sorun bir hafta öncesinde de yaşanmış, yine Bitcoin fiyatında hızlı değişimler görülmüştü.

Mali sonuçlar ve yeni işten çıkarmalar

Milyonlarca kullanıcının tercih ettiği Coinbase, son dönemde işlem hacmindeki azalma, ilk çeyrek finansal sonuçlarının beklentilerin altında kalması ve personel küçülmesiyle gündemde. Son olarak şirketin 2026 ilk çeyreğinde 1,41 milyar dolar gelir elde ettiği ve hisse başına 1,49 dolar zarar açıkladığı duyuruldu. Analistler 1,52 milyar dolar gelir ve hisse başına 0,27 dolarlık kâr beklentisi içindeydi. Borsa hisseleri bu rakamların etkisiyle mesai sonrası işlemlerde yüzde 5’in üzerinde değer kaybetti.

Coinbase yöneticisi Brian Armstrong, 5 Mayıs’taki açıklamasında işgücünü yüzde 14 azaltacaklarını ve yaklaşık 660 çalışanın işine son verileceğini açıkladı. Armstrong bu kararda olumsuz piyasa koşulları ile yapay zekâ gelişmelerinden kaynaklanan etkilerin belirleyici olduğunu, şirketin her iki alanda yaşanan değişime uyum sağlamak için bu adımları attığını vurguladı.

Gelinen noktada Coinbase, piyasadaki düşüş ve operasyonel zorluklarla uğraşırken yalnızca kendi sistemlerinin etkilendiği büyük bir teknik arızayla karşı karşıya kaldı.

Coinbase’in kurulduğu 2012’den bu yana, dünyanın en büyük kripto platformlardan biri olarak faaliyet gösterdiği biliniyor. Şirket, ABD düzenleyici kurumlarının denetiminde halka açık bir kripto borsası olma özelliğiyle öne çıkıyor ve sektördeki teknolojik aksaklıklara rağmen liderliğini korumaya çalışıyor.