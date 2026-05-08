Son Dakika: 8 Mayıs ABD istihdam verileri açıklandı

Bugünün en büyük gelişmesi ABD istihdam raporuydu. Hatta haftanın en büyük olayı diyebiliriz çünkü Fed’in faiz politikasını direkt etkileyecek raporlardan bahsediyoruz. Fed hem maksimum istihdam hem de fiyat istikrarını sağlama görevini üstlendiği için istihdamda olası daralma 2025 sonundaki gibi faiz indirimlerini beraberinde getirebilir.

Fed petrol fiyatındaki artış nedeniyle enflasyonun daha fazla yükseleceğinden endişeleniyor. Bu yüzden faiz indirimleri 5 aydır ertelenmiş durumda ve enflasyonda aylık yüzde 1’e varan artışlar görüldü. İstihdam ise Trump’ın göç politikasının da etkisiyle nispeten iyi. Peki bugünkü veriler nasıl geldi?

ABD İşsizlik Oranı Açıklanan: %4,3 (Beklenti ve Önceki: %4,3)

ABD Tarım Dışı İstihdam Açıklanan: 115K (Beklenti: 65K Önceki: 178K)

Ortalama Kazançlar Açıklanan: %3,6 (Beklenti: %3,8 Önceki: %3,5)

Rakamlar Fed’in faiz indirimlerini daha da geciktirmesinin önünü açacak türden. Özellikle üç haneli petrol fiyatı enerji enflasyonunu böylesine tetikliyorken 2026 yılında faiz indirimi göremeyebiliriz. Trump geçen seneki fikirlerinde haklı çıktı ve göçmen politikası iş arzını daraltsa da talebi de daraltarak işsizliğin nispeten düşük kalmasını sağladı.