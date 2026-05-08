Son Dakika: 8 Mayıs ABD istihdam verileri açıklandı

Bilmeniz Gerekenler

  • ABD İşsizlik Oranı Açıklanan: %4,3 (Beklenti ve Önceki: %4,3)
  • ABD Tarım Dışı İstihdam Açıklanan: 115K (Beklenti: 65K Önceki: 178K)
  • Ortalama Kazançlar Açıklanan: %3,6 (Beklenti: %3,8 Önceki: %3,5)
  • Piyasa etkisi: Nötr
Bugünün en büyük gelişmesi ABD istihdam raporuydu. Hatta haftanın en büyük olayı diyebiliriz çünkü Fed’in faiz politikasını direkt etkileyecek raporlardan bahsediyoruz. Fed hem maksimum istihdam hem de fiyat istikrarını sağlama görevini üstlendiği için istihdamda olası daralma 2025 sonundaki gibi faiz indirimlerini beraberinde getirebilir.

Fed petrol fiyatındaki artış nedeniyle enflasyonun daha fazla yükseleceğinden endişeleniyor. Bu yüzden faiz indirimleri 5 aydır ertelenmiş durumda ve enflasyonda aylık yüzde 1’e varan artışlar görüldü. İstihdam ise Trump’ın göç politikasının da etkisiyle nispeten iyi. Peki bugünkü veriler nasıl geldi?

Rakamlar Fed’in faiz indirimlerini daha da geciktirmesinin önünü açacak türden. Özellikle üç haneli petrol fiyatı enerji enflasyonunu böylesine tetikliyorken 2026 yılında faiz indirimi göremeyebiliriz. Trump geçen seneki fikirlerinde haklı çıktı ve göçmen politikası iş arzını daraltsa da talebi de daraltarak işsizliğin nispeten düşük kalmasını sağladı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
