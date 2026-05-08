Bitcoin kurumsal ilginin artışıyla 1,370 milyon BTC varlığına ulaştı

Kripto para piyasasında son dönemde özellikle Bitcoin ve Ethereum arasındaki kurumsal yatırım tercihleri dikkat çekiyor. Bitcoin’in toplam varlıkları, ciddi ölçüde artış gösterirken Ethereum tarafında ise tersine bir eğilim gözlemleniyor. Piyasanın yılbaşında yaşadığı dalgalanmanın ardından kripto paralara olan ilgi yeniden güçlenmiş durumda.

Kurumsal Yatırımda Bitcoin Öne Çıkıyor

Kripto analiz platformu CryptoQuant tarafından Cuma günü paylaşilan verilere göre, Bitcoin’de hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılardan gelen talep son dönemde hızlandı. Şubat ayının başından bu yana Bitcoin ETF’lerine olan girişlerde belirgin bir artış yaşandı.

Bu süreçte Bitcoin’in toplam varlık miktarı yaklaşık 1,278 milyon BTC’den 1,370 milyon BTC’ye yükseldi. Yani yaklaşık üç ayda 92 bin BTC üzerinde yeni birikim gerçekleşti ve bu, yüzde 7,2’lik bir artış anlamına geliyor. CryptoAppsy verilerine göre, bu büyüme Bitcoin’in kurumsal yatırımcılar tarafından uzun vadeli bir değer saklama aracı olarak görülmesinden kaynaklanıyor.

Ethereum’da Kurumsal Çıkış Sürüyor

Ethereum tarafında ise tablo tersine döndü. Aynı dönemde büyük fonların portföyündeki Ethereum miktarı yaklaşık 5,93 milyon ETH’den 5,80 milyon ETH’ye geriledi.

Verilere göre, üç ay içinde Ethereum fonlarından 127 bin ETH’in üzerinde çıkış gerçekleşti ve bu yüzde 2,1’lik bir azalma anlamına geliyor. Fiyat dalgalanmalarına rağmen Ethereum’un kurumsal yatırımcılar nezdinde talebinin henüz toparlamadığı gözleniyor.

Piyasa Dinamikleri ve Yatırımcı Eğilimleri

Kripto para piyasasının genelinde volatilite azalmış olsa da, Bitcoin’e yönelik ETF talepleri piyasadaki yatırım eğilimlerini değiştiriyor. Büyük yatırımcıların, özellikle fonlar üzerinden Bitcoin’i uzun vadeli varlık olarak öne çıkardığı belirtiliyor. Ethereum’daki kurumsal yatırımcıların ise yılbaşında görülen satış dalgası sonrası yeniden pozisyon almakta temkinli davrandığı aktarılıyor.

Ethereum fiyatı, piyasadaki toparlanmaya rağmen kurumsal çıkışlar nedeniyle zayıf bir görünüm sergiledi. Fiyatın sabitlenmesine karşın büyük fonların Ethereum varlıklarını azaltması, yatırımcılarda tedirginlik yarattı. Ethereum fonlarındaki bu düşüş, yatırımcıların risk algısında değişiklik olduğu şeklinde yorumlanıyor.

Bitcoin, son aylarda hem piyasa toparlanmasından hem de ETF’lere olan kurumsal ilgiden olumlu etkilenirken, Ethereum’un toparlanmasında benzer bir kurumsal güçlü destek henüz görülmedi. Sektör temsilcileri, bu eğilimin önümüzdeki dönemde piyasadaki dengeleri etkileyebileceğini belirtiyor.