Fred Krueger Satoshi Nakamoto’nun Hal Finney ve Len Sassaman olduğunu iddia etti

Kripto para alanında tanınan finans uzmanı Fred Krueger, Bitcoin’in kurucusu Satoshi Nakamoto’nun kimliğine dair yeni ve detaylı bir analiz yayımladı. Uzun zamandır tartışılan bu gizemi kendi açısından çözdüğünü belirten Krueger, Satoshi’nin aslında iki efsanevi cypherpunk olan Hal Finney ve Len Sassaman olduğuna işaret etti.

Çifte İmza Teorisi ve Detayları

Fred Krueger, teorisini üç ana argümana dayandırdı. İlk olarak, Hal Finney’nin 2009 yılındaki bir koşu yarışı sırasında Satoshi adına gönderildiği bilinen e-postaların, aynı zamanda gerçekleşmiş olması dikkat çekiyor. O gün Mike Hearn’e gönderilen iletilerle Hal Finney’nin 10 millik bir maraton koşusunda olması, tek bir kişinin bu iletişimi sağlama ihtimalini azaltıyor. Krueger bu durumu şu şekilde dile getiriyor:

“Bir kişi iki yerde aynı anda olamaz, fakat bir ekip bunu başarabilir.”

İkinci olarak Krueger, Finney’nin yazılım alanındaki üstünlüğüne ve C++ bilgisine dikkat çekiyor. Bir yandan Sassaman’ın ise kriptografi konusunda dünya çapında bir uzman olarak anılması, teknik ve akademik yaklaşımı destekliyor. Sassaman’ın uzun süre Belçika’da yaşamış olması da, Bitcoin’in teknik makalesinin neden “Britanya aksanlı” yazıldığı yorumlarına yanıt veriyor.

Kayboluşun Zamanlaması

Krueger’ın üçüncü ve en çarpıcı argümanı ise Satoshi’nin sahneden kaybolma zamanıyla ilgili. Satoshi, 26 Nisan 2011’de ortadan kaybolduktan sadece 68 gün sonra, Len Sassaman’ın kendi hayatına son verdiğine işaret ediyor. Ayrıca, aynı dönemde Hal Finney, ALS hastalığının ilerlemesi nedeniyle yazı yazma yetisini büyük ölçüde kaybetmişti. Bu eş zamanlı gelişmeler, Krueger açısından hipotezi güçlendiriyor.

Satoshi’nin Bitcoin’leri Hareket Edecek mi?

Fred Krueger’ın ulaştığı sonuç, Satoshi’nin adreslerinde bulunan Bitcoin’lerin bir daha asla hareket etmeyeceği yönünde. Ona göre, Len Sassaman’ın vefat ettiği ve Finney’nin felç olduğu dönemde cüzdanlarda bulunan Bitcoin miktarı 800 bin dolardı. Bugün ise bu miktar 1,1 milyon BTC seviyesinde ve değeri güncel olarak 87,8 milyar dolara ulaşmış durumda.

Krueger’a göre, anahtarlar ile birlikte Bitcoin’ler de sahipleriyle birlikte kayboldu. Böylece, bu miktar tarihteki en büyük “yakılmış” Bitcoin stoku olmuş oldu. Ayrıca, şimdiye dek kurucunun cüzdanlarından kaynaklanabilecek ani fiyat hareketleri riski, neredeyse sıfıra inmiş sayılıyor. CryptoAppsy verilerine göre, bu 1,1 milyon BTC’nin toplam değeri şu an için 87,8 milyar dolar seviyesinde.

Hal Finney, yazılım geliştirme ve kriptografi alanında öncü isimlerden biri olarak kripto camiasında önemli saygı gören bir figür. Len Sassaman ise, şifreleme teknolojilerine katkılarıyla biliniyor ve uzun süre topluluk odaklı çalışmalarda bulunmuştu.

Fred Krueger’ın iddiaları, Bitcoin’in kurucusunun kim olduğu konusundaki tartışmalara yeni bir bakış açısı kazandırıyor. Ancak, henüz topluluğun önemli bir bölümü bu hipotezi kanıtlanmış olarak görmüyor. Söz konusu argümanlar şüpheler barındırsa da bazı kesimler bunları fazlasıyla ikna edici buluyor.