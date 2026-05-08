Ethereum haftalık bazda %5,6 değer kaybetti 2.275 dolara geriledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 $ETH haftada %5,6 düşerek 2.275 dolar seviyesine indi.
  • 🔎 Düşen zincir üstü veriler, ağda işlem ve kullanıcı sayısında belirgin azalma gösterdi.
  • 💸 ABD yatırımcısının satış baskısı ve ETF çıkışları fiyat istikrarını zorluyor.
  • ⚡ Kritik durum: 2.000 doların altı test edilirse, fiyatın 1.830 dolara çekilmesi gündeme gelebilir.
Ethereum, üst üste yaşanan satış baskısıyla birlikte son bir haftada %5,6’dan fazla değer kaybederek 2.275 dolar seviyesine düştü. Fiyatın 2.400 dolarlık direnç noktasından reddedilmesiyle başlayan bu geri çekilmeye farklı zincir üstü veriler de eşlik ediyor. Geçerli göstergeler, ETH fiyatının 2.000 doların da altına sarkabileceğine işaret ediyor.

İçindekiler
1 Ağda Zayıflayan Aktivite ve Düşen Kullanıcı İşlemleri
2 Staking ve Likidite Hareketleri
3 Satış Baskısı ve Fiyat Teknikleri

Ağda Zayıflayan Aktivite ve Düşen Kullanıcı İşlemleri

Son veriler, Ethereum ağında işlem hacmi ve kullanıcı etkinliğinde ciddi bir azalma olduğunu ortaya koydu. Blockchain veri firması Nansen’in paylaştığı rakamlara göre, haftalık ortalama transfer sayısı %10 azalarak 4,79 milyon seviyesine geriledi. Aktif cüzdan sayısı ise aynı dönemde %8 düşerek 2,5 milyona indi.

Ağın kullanımındaki bu daralmanın en açık göstergelerinden biri de işlem ücretlerinde oldu. Son bir haftada Ethereum ağında ödenen toplam işlem ücretleri yaklaşık %27’lik bir düşüşle ciddi gerilerken, zincir üstü gelirlerde de %47’lik bir azalma yaşandı.

Merkeziyetsiz borsalarda (DEX) haftalık işlem hacmi de kayda değer şekilde düştü. DefiLlama’dan alınan verilere göre, DEX işlem hacmi 8 Mayıs’ta 1,64 milyar dolara kadar inerek son üç haftada %46 değer kaybetti. Bu durum, ekosistemin kullanımında genel bir zayıflama olduğunu gösteriyor.

Ekosistemdeki bu küçülmeye paralel olarak Ethereum üzerindeki merkeziyetsiz finans (DeFi) protokollerindeki toplam kilitli varlık (TVL) miktarı da 124,7 milyar dolara indi. Bu rakam, Mayıs 2025’ten bu yana görülen en düşük seviyeye işaret ediyor.

Staking ve Likidite Hareketleri

Ethereum ağında kullanıcıların zincire kilitlediği ETH miktarı da dikkat çekici değişimler gösterdi. Unstaking (kilit açma) kuyruğunda iki hafta içinde %72.000’den fazla artış yaşanarak 2 Mayıs’ta 530.985 ETH seviyesine gelindi. Cuma günü itibarıyla ise 202.000’den fazla ETH’nin çözülmeyi beklediği ve yaklaşık üç günlük bir bekleme süresi olduğu bildirildi.

Bu artışta, son dönemde yaşanan büyük DeFi saldırıları ve siber güvenlik açıkları etkili oldu. Nisan 2026’da yaşanan defalarca saldırı sonucu 625 milyon dolarlık rekor kayıplar oluştu. Özellikle KelpDAO köprü saldırısından gelen 292 milyon dolarlık kayıp ve Aave üzerindeki 15 milyar doları aşan çıkışlar, riskten kaçan yatırımcıların ETH’lerini geri alma isteğini tetikledi.

Bu gelişmeler, ağdaki kullanıcılarda güven kaybını beslerken, önemli miktarda likiditenin sistemden çıkmasına sebep oldu. Buna rağmen 3,6 milyon ETH’nin staking için sıraya girmesi ve toplamda 38,6 milyon ETH’nin kilitli kalması, kullanıcıların uzun vadede pozisyonlarını sürdürdüğüne işaret ediyor.

Satış Baskısı ve Fiyat Teknikleri

Satış baskısı ağırlıklı olarak ABD’li yatırımcılardan geliyor. Coinbase ve Binance arasındaki fiyat farkını izleyen Ethereum Coinbase Premium Endeksi, 27 Nisan’dan bu yana negatif seyrediyor. Bu durum, Amerika merkezli satış baskısının küresel ortalamanın üzerinde olduğunu gösteriyor ve fiyat üzerindeki aşağı yönlü hareketi artırıyor.

Coinbase Premium negatif kaldığı sürece ABD’den gelen satışların fiyatı aşağıya çekmeye devam edeceği, bu yüzden aşağı yönlü hareketin hızlanabileceği belirtiliyor.

ABD merkezli spot Ethereum ETF’lerinde dört gün üst üste para girişi sürmüşken, geçtiğimiz Perşembe günü 103 milyon dolarlık bir çıkış yaşandı. Bu, mart ortasından bu yana en büyük günlük fon çıkışı olarak kayda geçti. Küresel çapta Ethereum yatırım ürünlerinde de geçen hafta 81,6 milyon dolardan fazla çıkış oldu.

Son günlerde Binance borsasında ETH alım işlemlerinin hacminde de gerileme kaydedildi. Spot piyasada agresif satış emirlerinde artış gözlenirken, günlük ETH/USD fiyat grafiği düşen takoz formasyonunun alt desteğinin de kırıldığını işaret ediyor. Boğalar, 2.150-2.200 dolar aralığındaki hareketli ortalamalarda fiyatı tutmak için mücadele veriyor.

Buradaki psikolojik sınır olan 2.000 dolar seviyesinin altına inilmesi durumunda, fiyatın 1.830 dolar bandına kadar çekilebileceği öngörülüyor. Önceki raporlarda da, 2.300 dolar direncinin tekrar aşılmaması halinde ETH fiyatında kısa vadede 1.750-1.850 dolar aralığına kadar geri çekilme ihtimali vurgulanmıştı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
