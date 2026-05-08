Mantle, Aave DAO’ya rsETH açığı için 30.000 ETH’lik kredi açtı

Bilmeniz Gerekenler

  • ⚡ Mantle, Aave’ye 30.000 ETH’lik acil kredi desteği sağladı.
  • 🔍 rsETH suistimali sonrası WETH piyasasında kullanım oranı uzun süre neredeyse yüzde 100’de seyretti.
  • 💬 Galaxy Research, $WETH piyasalarında yapısal baskının devam ettiğine dikkat çekti.
  • 🚨 En önemli nokta: Kredi, Aave’deki likidite stresi ve kötü borç açığını kapatmak için kritik hamle oldu.
Mantle topluluğu, Aave DAO’da Nisan ayındaki rsETH suistimalinin yol açtığı kötü borcun telafisine destek olmak amacıyla 30.000 Ether’e (yaklaşık 68 milyon dolar) kadar kredi açılması yönünde yeni bir teklife onay verdi. Mantle Foundation tarafından önerilen bu kredi tesisi, yedi gün süren Snapshot platformundaki oylamanın ardından kabul edildi.

İçindekiler
1 Aave’de rsETH kaynaklı kriz ve acil kredi adımı
2 Kredi tesisi, piyasadaki baskıyı hafifletmeyi amaçlıyor
3 Likidite krizi ve güncel piyasa durumu

Aave’de rsETH kaynaklı kriz ve acil kredi adımı

Nisan 2024’te yaşanan rsETH suistimalinde bir saldırgan, Aave V3 üzerinde 89.567 teminatsız rsETH yatırıp, karşılığında yaklaşık 190 milyon dolarlık WETH, wstETH ve sabit coinler ödünç aldı. Bu işlem, Aave’de 123,7 milyon ile 230,1 milyon dolar arasında değişen potansiyel kötü borç oluşmasına sebep oldu. Yaşanan bu şok, Aave’nin likidite yapısında ciddi bir stres yarattı.

Snapshot platformunda kabul edilen MIP-34 kodlu teklif kapsamında, Mantle Foundation’ın Aave DAO ile kredi anlaşmasını müzakere edip uygulaması yetkilendirildi. Kredi tesisinin aktif hale gelmesi için ise Aave tarafının kendi toparlanma planında ilerleme sağlaması ve anlaşmanın nihai şartlarının belirlenmesi bekleniyor.

Kredi tesisi, piyasadaki baskıyı hafifletmeyi amaçlıyor

Mantle tarafından sağlanacak kredi, doğrudan Aave Hazinesi’nden çıkacak. Bu girişim, sadece rsETH olayının yol açtığı borcu hafifletmekle kalmayacak; aynı zamanda Aave’de oluşan genel likidite baskısını da azaltmaya dönük bir adım olarak öne çıkıyor. Mantle’ın DAO’daki varlığı, protokol ekosisteminin istikrarını koruma açısından önemli rol üstlendi.

Galaxy Research’ün yayımladığı rapora göre rsETH suistimali sonrası Aave’deki Wrapped Ether (WETH) piyasasında beklenenin üzerinde bir baskı oluştu. Raporda, suistimalden sonra WETH kullanım oranının 12,7 gün boyunca yüzde 99’un üzerinde devam ettiği belirtildi.

“Analiz süresi boyunca WETH kullanım oranı yapısal olarak yüksek seyretti ve yüzde 100’e yakın kaldı; ortalama yüzde 99,6 seviyesindeydi ve analiz bitiminde bile ancak yüzde 98,47’ye gerileyebildi,” şeklinde Galaxy Research tarafından aktarıldı.

Likidite krizi ve güncel piyasa durumu

Kripto para platformunda kullanım oranının bu kadar yüksek olması, piyasada sağlanan varlıkların neredeyse tamamının ödünç alınmış olduğu ve ani çekim taleplerine karşı elde kalan likiditenin hayli kısıtlı olduğu anlamına geliyor. Galaxy’ye göre, WETH arzı borçlardaki azalmadan daha hızlı gerilediği için, en baştaki şok geçtikten sonra bile piyasadaki zorlanma sürdü.

Ancak durum, Galaxy’nin analizinde aktarılan zirve seviyelerden bir miktar normale dönmüş görünüyor. Son veriler, Aave’nin Ethereum V3 WETH piyasasında yüzde 91,6 kullanım oranı ile 2,02 milyon WETH’in sisteme yatırıldığını, 1,85 milyon WETH’in ise borç olarak çekildiğini gösterdi.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir.

