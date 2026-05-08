EkonomiKripto Para

Sıcak Gelişme: Beyaz Saray 8 Mayıs açıklamaları

Bilmeniz Gerekenler

  • Beyaz Saray Kıdemli Danışmanı Hassett: Warsh nedeniyle bu yıl faiz indirimleri göreceğimizi düşünüyorum
  • Hassett: Fed'in faizleri artırmasına neden olacak kontrolsüz enflasyon belirtisi yok.
  • İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Silahlı kuvvetlerimiz tam anlamıyla hazır durumda ve durumu yakından takip ediyor. Gerektiği her yerde, herhangi bir saldırı veya tahrik karşısında tüm gücüyle karşılık vereceklerdir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar

ABD istihdam verileri tahmin edildiği gibi beklenti ve üzerinde geldi. İstihdam güçlü görünürken artan enflasyon Fed’in faiz indirimlerinin önünü tıkıyor. Yazı hazırlandığı sırada hem Beyaz Saray Kıdemli Danışmanı Hassett hem İran yetkilileri açıklamalar yapıyor. Hafta sonuna girerken Bitcoin sakin kalsa da önümüzdeki saatlerde kırılma olası.

Beyaz Saray ve İran

İran yetkilileri savaşın sona erdirilmesi için sunulan ABD önerisini değerlendirdiklerini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise yazı hazırlandığı sırada silahlı kuvvetlerin tamamen hazırlı olduğu ve süreci yakından takip ettiğini söyledi. Dünkü ABD saldırısı sınırlı da olsa İran için rahatsız ediciydi fakat ateşkes devam ediyor.

BTC 80.400 dolarlık kilit bölgenin hemen altında alıcı buluyor. Önümüzdeki saatlerde bunu kazanabilirse 83 bin dolara dönebilir veya düşüşün hızlandığı senaryoda 78 bin dolar desteği ihlal edilebilir.

Beyaz Saray Kıdemli Danışmanı Hassett’in konuşmasının satırbaşları şöyle;

“Artık yapay zeka sayesinde yeni işler yaratıldığını görüyoruz. Veriler, insanların işlerinde yapay zeka araçlarını kullandığını gösteriyor. Petrol ve istihdam durumuna rağmen çekirdek enflasyon istikrarlı kaldı. Fed’in faizleri artırmasına neden olacak kontrolsüz enflasyon belirtisi yok.

Warsh nedeniyle bu yıl faiz indirimleri göreceğimizi düşünüyorum. 4 Temmuz’a kadar AB ile ticaret anlaşması yapılmasını bekliyorum. Yönetimin herhangi bir şekilde borç ödemesini geciktirme ihtimali yok. Borç konusunda mali sorumluluk dışında hiçbir şey yapmayacağız. Açığı kontrol altına almak için büyüme gerekli.”

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
