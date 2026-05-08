Sıcak Gelişme: Beyaz Saray 8 Mayıs açıklamaları

ABD istihdam verileri tahmin edildiği gibi beklenti ve üzerinde geldi. İstihdam güçlü görünürken artan enflasyon Fed’in faiz indirimlerinin önünü tıkıyor. Yazı hazırlandığı sırada hem Beyaz Saray Kıdemli Danışmanı Hassett hem İran yetkilileri açıklamalar yapıyor. Hafta sonuna girerken Bitcoin sakin kalsa da önümüzdeki saatlerde kırılma olası.

Beyaz Saray ve İran

İran yetkilileri savaşın sona erdirilmesi için sunulan ABD önerisini değerlendirdiklerini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise yazı hazırlandığı sırada silahlı kuvvetlerin tamamen hazırlı olduğu ve süreci yakından takip ettiğini söyledi. Dünkü ABD saldırısı sınırlı da olsa İran için rahatsız ediciydi fakat ateşkes devam ediyor.

BTC 80.400 dolarlık kilit bölgenin hemen altında alıcı buluyor. Önümüzdeki saatlerde bunu kazanabilirse 83 bin dolara dönebilir veya düşüşün hızlandığı senaryoda 78 bin dolar desteği ihlal edilebilir.

Beyaz Saray Kıdemli Danışmanı Hassett’in konuşmasının satırbaşları şöyle;

“Artık yapay zeka sayesinde yeni işler yaratıldığını görüyoruz. Veriler, insanların işlerinde yapay zeka araçlarını kullandığını gösteriyor. Petrol ve istihdam durumuna rağmen çekirdek enflasyon istikrarlı kaldı. Fed’in faizleri artırmasına neden olacak kontrolsüz enflasyon belirtisi yok. Warsh nedeniyle bu yıl faiz indirimleri göreceğimizi düşünüyorum. 4 Temmuz’a kadar AB ile ticaret anlaşması yapılmasını bekliyorum. Yönetimin herhangi bir şekilde borç ödemesini geciktirme ihtimali yok. Borç konusunda mali sorumluluk dışında hiçbir şey yapmayacağız. Açığı kontrol altına almak için büyüme gerekli.”