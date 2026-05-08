ABD’de nisan ayında 115 bin yeni istihdam beklentileri aştı Bitcoin 80.200 dolarda yatay seyretti

  • 🚨 ABD’de nisan istihdamı 115 bin artarken Bitcoin 80.200 dolardan işlem gördü.
  • Borsa endekslerinde yükseliş, faiz oranlarında ise düşüş eğilimi dikkat çekti.
  • Fed’de Kevin Warsh’ın başkanlığına geçiş beklentisi ve enerji piyasasındaki dalgalanma ekonomi gündeminde öne çıktı.
  • 🕵️ Kritik durum: Yüksek petrol fiyatları enflasyon ve büyüme üzerinde baskı oluşturuyor, $BTC ise piyasada yatay hareket ediyor.
ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun açıkladığı son veriler, ülke işgücü piyasasının nisan ayında en azından sınırlı bir güç göstermeye devam ettiğini ortaya koydu. Verilere göre, ekonomiye son ayda 115.000 yeni istihdam eklendi. Bu rakam, ekonomistlerin 62.000’lik beklentisinin oldukça üzerinde gerçekleşti. Ancak bir önceki ay 185.000 olan iş artışının altında kaldı. Mart ayı için önce bildirilen 178.000’lik istihdam verisi de yukarı yönlü revize edildi.

İşsizlik oranı tahminlerle örtüştü

İşsizlik oranı ise yüzde 4,3’te sabit seyretti. Bu oran, piyasa tahminleriyle aynı düzeyde kaldı ve istihdam piyasasının temel dengesine işaret etti. Açıklanan istatistikler, istihdam piyasasında genel olarak istikrarın sürdüğünü ve ekonomide ani bir daralma olmadığını gösterdi.

Finansal piyasalarda ilk tepkiler

Verinin paylaşılmasının hemen ardından Bitcoin 80.200 dolardan işlem gördü ve son 24 saatte neredeyse yatay bir performans sergiledi. CryptoAppsy verilerine göre, bu değerde büyük bir değişim yaşanmadı. Diğer taraftan, ABD borsa endeks vadeli işlemleri artışını sürdürdü. Nasdaq 100 vadeli kontratları açıklamanın ardından yüzde 0,9 yükseldi. ABD Hazine tahvillerinde ise 10 yıllık gösterge faiz oranı 2 baz puan düşüşle yüzde 4,37’ye indi.

Fed’in faiz kararı ve yeni başkan gündemi

Rapor, piyasalarda ve politika yapıcılar arasında kritik bir dönemde açıklandı. Geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini yüzde 3,50 ile 3,75 aralığında bırakarak bekleme sürecini sürdürme kararı aldı. Bu karar, ekonomik büyümede yavaşlama sinyalleriyle devam eden enflasyon baskıları arasında denge arayışının sürdüğüne işaret etti.

Fed’in liderliğinde de yakında önemli bir değişiklik yaşanacak. Kevin Warsh’ın, Jerome Powell’ın yerine Fed başkanlığına atanmak üzere Senato’dan yakında onay alması bekleniyor. Kevin Warsh, daha önce Fed guvernörlüğü yapmış, finans piyasalarında uzun yıllardır aktif olan bir ekonomist olarak tanınıyor.

Açıklamanın zamanlaması, hem piyasaların hem de para politikası üreticilerinin stratejilerini gözden geçirdiği bir döneme denk geldi.

Küresel gelişmeler ve enerji piyasalarının etkisi

Ekonomik görünüm üzerinde etkili olan bir diğer başlık ise enerji piyasalarındaki gidişat oldu. Ham petrol fiyatları, rekor seviyelerinden uzaklaşsa da yüksek seyrini sürdürüyor. Hürmüz Boğazı’ndaki belirsizlikler, küresel enerji piyasasında endişeleri canlı tutmaya devam etti.

Yüksek ham petrol fiyatlarının, manşet enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturması ve tüketici harcamaları ile ekonomik faaliyet üzerinde olumsuz etki yaratma riski sürüyor. Bu da hem politika yapıcılar hem de yatırımcılar için izlenmesi gereken önemli gelişmelerden biri olarak öne çıktı.

Nisan ayına ilişkin istihdam verilerinin, işgücü piyasasında orta düzeyde bir güçlülüğün sürdüğüne işaret ettiği ve Fed’in faiz politikasındaki temkinli tutumunun devam ettiği belirtildi.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
