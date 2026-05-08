Bitcoin’de net ETF çıkışıyla birlikte 84.000 dolar seviyesi kritik hedef olarak öne çıktı

Bitcoin fiyatı, kısa vadeli göstergelerde önemli bir teknik yapıyı test ederken, vadeli işlemler cephesinde CME vadeli kontratlarında hafta sonu oluşan fiyat boşluğunun 84.000 dolar civarında kapanabileceğine yönelik beklenti öne çıkıyor. Bu sırada, spot Bitcoin ETF’lerinden bir haftadır ilk kez net çıkışlar yaşanması, fiyat üzerinde ekstra baskı oluşturuyor. BTC önemli bir teknik bölgede tutunmaya çalışıyor.

Teknik analizde odak: CME fiyat açığı ve 84.000 dolar seviyesi

CME üzerinden işlem gören Bitcoin vadeli kontratları, nisan başındaki dip seviyesinden toparlanarak, uzun süredir aşağı yönlü baskı oluşturan trend çizgisinin üzerine tırmandı. Teknik analistlerin paylaştığı son grafiğe göre, BTC’nin kısa vadeli birçok hareketli ortalamayı geri alması, kısa süreli iyileşmenin göstergesi oldu.

Analistler, Bitcoin fiyatında ilk olarak hareketli ortalamalar demetinin bulunduğu bölgenin önemli destek olarak izleneceğine dikkat çekiyor. Burada tutunulması, yukarı yönlü düzeltmenin devamı için şart olarak görülüyor.

Güncel yapıda göze çarpan ilk hedef 20 ve 100 günlük hareketli ortalamaların bulunduğu bant. Bu seviyenin üzerindeki kalıcılık, kısa vadeli toparlanmanın aktif kalmasını sağlayabilir. Buna karşılık, satış baskısı artarsa yeniden teknik destek bölgesine dönüş yaşanabilir.

İkinci ve en önemli teknik seviye ise yaklaşık 84.000 dolar seviyesinde. Bu bölge, CME fiyat boşluğunun bulunduğu alanı temsil ediyor ve yukarı yönlü hareketin devamı halinde yükselişin ana hedefi olarak görülüyor. Güçlü alıcıların öne çıkmasıyla BTC hızlı bir şekilde bu seviyeye gidebilir.

Geniş perspektiften bakıldığında BTC’de daha sert bir yükselişle fiyat, ortalama olarak 90.000 dolar seviyelerine de ilerleyebilir. Ancak teknik destekten dönüş görülürse, 68.000–70.000 dolar bandına kadar geri çekilme riski de bulunuyor.

Teknik analistlere göre, “Bitcoin’in kritik kısa vadeli trend çizgisi ile hareketli ortalamalar üzerinde kalmaya devam etmesi, yükseliş senaryosunun güçlenmesini sağlayabilir. Aksi durumda, fiyatın yine destek seviyelerine doğru hareket ettiği görülebilir.”

ETF çıkışlarında kırılma: Talepte kısa vadeli zayıflama

Spot Bitcoin ETF’lerinde, son yedi günün ardından ilk kez 7 Mayıs’ta net çıkış kaydedildi. Bu veri, son dönemde güçlü sermaye girişi yaşandıktan sonra talepte bir miktar zayıflama olabileceğine işaret ediyor.

Borsa yatırım fonlarından elde edilen son veriler, nisan sonu ve mayıs başında art arda girişlerin yaşandığına, ancak son olarak hareketin terse döndüğüne dikkat çekiyor. Fiyat da bu dönemde yukarı hareketinin ardından üst banda ulaştıktan sonra geri çekilmeye başladı.

Analistler, ETF çıkışlarının bir haftalık net girişlerden sonra gelmesinin, yatırımcıların kısa vadeli kar realizasyonuna gittiğini ya da mevcut fiyat seviyelerinden temkinli davranmaya başladığını belirtiyor.

ETF giriş ve çıkışları, kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e yönelik düzenli fon akışını yansıttığı için, güçlü girişler fiyatı desteklerken, çıkışlar ise alım iştahında düşüş veya hızlı kar alımının işaretçisi olabiliyor.

Bu alandaki uzmanlar, “Tek günlük çıkış henüz genel eğilimin değiştiğine dair kesin sinyal üretmez. Ancak üst üste birkaç gün daha çıkış görülmesi, kısa vadeli eğilimde kalıcı bir zayıflama getirebilir” değerlendirmesini paylaşıyor.