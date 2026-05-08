Revolut uygulamasında Bitcoin kısa süreyle 39.900 dolara indi teknik arıza hızla giderildi

Popüler finans uygulaması Revolut kullanıcıları, cuma günü uygulama üzerinde Bitcoin fiyatının aniden 39.900 dolara kadar düştüğünü fark etti. Bazı kullanıcılar ise, Bitcoin’in fiyatına dair 52 haftanın en düşük seviyesi olan 2 cent gibi aşırı uç bildirimler aldıklarını ifade etti. Aynı saatlerde XRP, Solana ve önde gelen stabilcoinler USDT ile USDC dahil olmak üzere birçok kripto para biriminde de benzer fiyat sapmaları gözlendi.

Olayın Kaynağı ve Teknik Ayrıntılar

Yaşanan bu sıra dışı fiyat hareketlerinin, yalnızca Revolut uygulamasında gerçekleştiği ve diğer büyük borsa ya da türev piyasalarda herhangi bir benzerlik göstermediği belirtildi. Fiyat takibinde referans olarak alınan CoinMarketCap ve CoinGecko gibi dış kaynaklarda da böyle bir dalgalanma yaşanmadı. Bu durum, sorun kaynağının geniş bir piyasa hareketinden değil, uygulamaya özgü veri veya fiyatlandırma probleminden kaynaklandığını gösterdi.

Revolut destek ekibi, uygulamanın bazı işlevlerinde geçici sorunlar yaşandığını ve mühendislerin çözüm için çalışmalarını sürdürdüğünü kullanıcılarına iletti.

Revolut, merkezi İngiltere’de bulunan ve son yıllarda geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan dijital banka ve finans platformu olarak biliniyor. Uygulamada kripto para fiyatları, harici veri sağlayıcıları üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarılıyor.

Uzmanlar: Veri Hatası mı Likidite Sorunu mu?

Küresel piyasalarda algoritmik alım satım konularında deneyimli olan Ranveer Arora, Cointelegraph’a yaptığı açıklamada, Revolut’ta kısa süreli yüzde 50’ye varan buharlaşmanın, iki teknik olasılık çerçevesinde tartışıldığını belirtti. İlk ihtimalin bir veri iletim hatası olduğuna dikkat çeken Arora, Revolut’un fiyatlandırma sisteminden geçen bozuk bir veriyle 1 günlük grafiğin kısa süreliğine 39.900 dolarda sabitlenmiş olabileceğini dile getirdi. Arora’ya göre, derin bir emir defterine sahip olmayan platformlarda büyük bir satış emri de geçici likidite boşluğu yaratabilir; fakat başka piyasalarda benzer bir fiyat hareketi yaşanmadığı için veri kaynaklı hata daha kuvvetli bir olasılık olarak görülüyor.

Blokzincir fiyat oracle’ı Pyth Data Association’ın yöneticisi Marc Tillement ise bu tür olayların, dağınık veri kaynaklarında fiyat algısının ne kadar kırılgan olabileceğini bir kez daha ortaya koyduğunu kaydetti. Tillement, özellikle bireysel yatırımcılara dönük platformlarda tek bir hatalı fiyatın anında piyasa algısını saptırabildiğini ifade etti.

Tillement, piyasaların giderek daha bütünleşik ve veri odaklı bir hale geldiğine dikkat çekerek, güvenilir ve şeffaf fiyat altyapısının yatırımcı güveni açısından kritik önem taşıdığını belirtti.

Revolut’tan Açıklama ve Soruna Çözüm

Revolut’un destek mesajlarında, uygulamanın bazı fonksiyonlarında yaşanan sorunlara karşı mühendislere bilgilendirme yapıldığı ve kullanıcıların güncellemeleri takip etmeleri istendi. Şirket adına konuşan bir yetkili, oluşan fiyat sapmasının üçüncü taraf hizmet sağlayıcının yaşadığı servis kesintisi nedeniyle ortaya çıktığını açıkladı. Fiyatlarda yanlış veri gösteriminin ardından gerekli düzeltmelerin hızlıca yapıldığı ve ayrıntılı incelemenin sürdüğü bildirildi.

Söz konusu fiyat dalgalanması, herhangi bir büyük borsa ya da türev piyasada karşılık bulamayınca, kullanıcılar arasında tedirginliğe yol açsa da, diğer kripto para platformlarında olağan dışı bir etki yaratmadı. Revolut tarafında ise, sistemin kısa sürede normale döndüğü görüldü.