MicroStrategy 2026’da 30 milyar dolarlık Bitcoin alımıyla rekor hedefliyor

Amerika merkezli yazılım şirketi MicroStrategy, son dönemde agresif şekilde gerçekleştirdiği Bitcoin alımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Analiz devi JPMorgan’ın yayımladığı son rapora göre, mevcut alım temposunu sürdürdüğü takdirde şirketin 2026 yılında yaklaşık 30 milyar dolarlık Bitcoin portföyüne ulaşabileceği öngörülüyor.

Bitcoin birikimi ve finansman modeli

MicroStrategy, Michael Saylor’ın yönettiği dönemde iş modelini tamamen Bitcoin biriktirmeye dönüştürmüş durumda. Şirket, yıl başından bu yana toplam 145.834 adet BTC satın aldı ve bu alımların toplam değeri yaklaşık 11 milyar dolara ulaştı. JPMorgan analistlerinden Nikolaos Panigirtzoglou’nun öncülüğündeki ekip, özellikle nisan ayında satın alımların hızlandığına işaret etti. O dönemde Bitcoin’in piyasa değeri şirkete göre ortalama maliyetin yakınında seyrediyordu ve bu fırsatla birlikte alımlar artırıldı.

Şu anda MicroStrategy, halka açık şirketler arasında en fazla Bitcoin tutan kuruluş olarak öne çıkıyor. Portföyünde 818.334 adet Bitcoin bulunduran şirketin kripto varlıklarının piyasa değeri 65 milyar doları aştı. Bitcoin, hem şirketin rezerv varlığı hem de finansman stratejisinin ana omurgası konumunda.

JPMorgan’ın hesaplamalarına göre 2024 yılındaki Bitcoin alım rakamları göz önüne alındığında, yıl sonu itibarıyla 30 milyar dolarlık birikim hedefinin yıllıklandırılmış şekilde erişilebilir olduğu belirtiliyor. Bu rakam, şirketin 2024 ve 2025’teki yaklaşık 22 milyar dolarlık alımlarının ciddi şekilde üzerinde.

STRC ürünü ve yeni finansman yöntemleri

Şirket son dönemde farklı finansman araçlarına yöneliyor. Hisse senedi, borçlanma ve yeni çıkardığı STRC isimli değişken faizli tercihli hisse senedi gibi ürünler sayesinde Bitcoin alımlarına kaynak yaratmak mümkün hale geldi. STRC, MicroStrategy’nin Bitcoin rezervleriyle desteklenen ve getiri odaklı bir yapı sunan bir finansman ürünü olarak öne çıkıyor. Kısa sürede hızlı büyüme gösteren STRC, dokuz ayda toplam 8,5 milyar dolarlık varlık yönetimi büyüklüğüne ulaştı.

Michael Saylor, şirket yapısını “Bitcoin’i STRC ile dijital krediye, MSTR ile dijital hisseye dönüştüren bir sistem” olarak anlatıyor. Bu modelde Bitcoin rezerv varlığı olurken, STRC temettü sunan kredi katmanı, MSTR ise Bitcoin’in fiyat hareketlerinden faydalanabilen hisse senedi katmanı işlevi görüyor.

STRC’nin 100 dolarlık nominal değer çevresinde işlem görmesi hedefleniyor. MikroStrategy piyasa koşulları oluştuğunda yeni STRC hisseleri ihraç ederek ek Bitcoin alımı için sermaye sağlayabiliyor. Şirket temettü oranını aylık olarak güncelleme hakkına da sahip.

Eleştiriler ve pazar değerlendirmesi

MicroStrategy’nin büyüyen sermaye yapısı ve getiri odaklı finansman modelleri yatırımcıların ilgisini çekerken, sektördeki bazı isimlerden de eleştiriler geldi. Altın yanlısı ve kripto para karşıtı olarak bilinen Peter Schiff, Saylor’un modeline yönelik eleştirisinde, şirketin temettü yükümlülüklerini karşılamak için ileride Bitcoin satmak zorunda kalabileceğini öne sürdü. Schiff, modelin piyasa güvenine bağımlı olduğunu ve yatırımcı talebinde zayıflama olursa MicroStrategy’nin baskı altında kalabileceğini ifade etti.

MicroStrategy, perakende ve kurumsal yatırımcıların ilgisini neredeyse eşit şekilde çekiyor. JPMorgan’ın belirttiğine göre, piyasadaki şirket hisselerine son iki ayda uygulanan prim yaklaşık %26 seviyesine yükseldi. Bu prim, şirketin ihraç ettiği yeni hisseleri Bitcoin varlıklarının üzerinde bir değerden satabilmesini sağladı.

Şirketin temettü ve faiz yükümlülükleri önümüzdeki yıllarda artabilir. Modelin savunucuları, Bitcoin’de beklenen değer artışı, yeni hisse satışları ve STRC gibi ürünler sayesinde bu yükümlülüklerin karşılanabileceğini düşünüyor. Diğer yandan, Bitcoin fiyatında ani düşüşler veya yatırımcı ilgisinde azalma halinde MicroStrategy’nin sermaye tabanında baskı oluşabileceği de belirtiliyor.

Kredi kuruluşu TD Cowen ise, STRC ürününün şirketin sermaye verimliliğini ve Bitcoin getiri profilini artırabileceği gerekçesiyle, MicroStrategy için hedef fiyatını 395 dolara çekti.