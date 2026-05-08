Ethereum yükseliş için 2.389 dolar direncini test ediyor üç formasyon sinyal verdi

Ethereum fiyatı, teknik analizde öne çıkan önemli bir seviyede yatay seyrediyor. Son günlerde paylaşılan bazı trader grafikleri, Ethereum için potansiyel bir yükseliş hamlesinin gündeme gelebileceğini gösteriyor. Bu grafiklerde Ethereum’un kritik direnç noktalarını test ettiği, eski bir düşüş trendi çizgisini yeniden denediği ve yeni hamlesini belirleyebilecek birkaç dikkat çekici fiyat yapısı oluşturduğu görülüyor.

Fiyat formasyonları ve direnç seviyeleri

Coinbase’deki günlük grafikte Ethereum, 2.282 dolar civarında işlem görüyor. X platformunda Sky adlı bir analistin paylaştığı grafikte, kilit bir direnç seviyesinin hemen altında üç olası “fincan-kulp” formasyonu dikkat çekiyor. Bu direnç noktası, 2.389 dolar seviyesinde bulunuyor ve mart ayından bu yana yukarı yönlü her denemede Ethereum’un önünü kesen ana bariyer olarak öne çıkıyor.

Sky, bazı yatırımcıların Ethereum’da “hareketsizlik” olduğunu düşündüğünü belirtirken, son fiyat hareketlerinin aslında üç ayrı fincan-kulp formasyonunda birleştiğine işaret etti. Paylaşılan grafikte, bu formasyonların yukarı yönlü bir kırılım halinde Ethereum fiyatında 3.000 dolar bandına doğru yeni bir yükseliş getirebileceği görülüyor.

Paylaşımda, eski bir düşüş sonrası 1.800 dolar seviyesinde ilk fincan tabanı oluştuğu, ardından fiyatın toparlanıp 2.389 dolardaki dirence takıldığı, sonra da 1.950-2.000 dolar aralığında bir başka yuvarlak zemin oluştuğu aktarıldı. Son hareket ise Ethereum’un yeniden aynı direnç seviyesinde işlem görmesini sağladı.

Şu anda günlük kapanışlar 2.389 dolar altında gerçekleşiyor ve fiyat direnç noktasını aşabilmiş değil. Analistlerin vurguladığı hedef bölge ise 2.950 ila 3.300 dolar arasında yer alıyor. Özellikle 2.389 doların üzerinde görülecek net ve onaylanmış bir günlük kapanış, yeni bir kırılım hareketinin ilk sinyali olarak değerlendiriliyor.

CryptoAppsy verilerine göre, Ethereum 2.282 dolar seviyesinde işlem görüyor ve son 24 saatte yüzde 0,37 düşüş kaydetti. Fakat henüz yukarı yönlü bir teyit oluşmadı; fiyat direnç altında yer almaya devam ediyor. Yaklaşan günlük mum kapanışlarının, alıcıların bu kurulumdan yükseliş çıkarıp çıkaramayacağını gösterdiği belirtiliyor.

Teknik retest ve trend çizgileri: Yatırımcılar dikkatli

Ethereum’un günlük grafiğinde, uzun süreli bir düşüş trend hattı test ediliyor. Cantonese Cat adlı başka bir analistin TradingView üzerinde paylaştığı grafikte, fiyatın ekim ayındaki yüksek seviyelerden başlayan ana düşüş hattının hemen altında hareket ettiği görülüyor. Ethereum bu hattın üzerine nisan sonunda çıkmayı denedi, ardından tekrar kırılma bölgesine geri çekildi.

Bu analizde, mevcut yapının çoğu yatırımcı için “maksimum acı” oluşturabileceği dile getirildi ancak bunun sadece bir fikir aşamasında olduğu vurgulandı. Grafikte, fiyatın önce kırılım seviyesinin altına sarkması, ardından yatay kısa bir konsolidasyon dönemi geçirmesi ve bunun sonrasında yukarı yönlü hamle gelmesi ihtimali öne çıkarıldı.

Analist, eski trend çizgisi civarındaki hareketin belirleyici olacağını ve eğer fiyat bu bölgede tutunursa 2.500 dolar bandına bir toparlanma hareketi görülebileceğini belirtti.

Ancak mevcut teknik yapı henüz kesinlik kazanmadı. Eğer fiyat eski trend çizgisi altında daha derin bir sıçrama yaşarsa, yukarı yönlü beklenti zayıflayacak ve Ethereum bir süre daha dalgalı bir aralıkta kalabilir.