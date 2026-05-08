BITCOIN (BTC)

Avustralya polisi 52 Bitcoin ve 4,1 milyon dolar değerinde kripto paraya el koydu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Avustralya polisinden 52 Bitcoin ve 4,1 milyon dolarlık dev kripto para operasyonu.
  • Sydney merkezli darknet pazarına yönelik baskında iki kişi gözaltına alındı.
  • AUSTRAC, kripto sektöründe kara para aklamaya karşı kapsamlı bir denetim başlattı.
  • 🔎 Platformlar artık “VASP” kapsamında sıkı kurallara tabi, bu gelişme $BTC piyasası için de önem taşıyor.
Avustralya’da siber suçlarla mücadele ekipleri tarafından yürütülen bir operasyon kapsamında, illegal bir darknet pazarına ait olduğu tespit edilen 52 Bitcoin’e ve toplamda 4,1 milyon dolar değerinde kripto paraya el konuldu. Bu gelişme, ülkede şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük darknet kaynaklı kripto para operasyonlarından biri olarak kayıtlara geçti.

İçindekiler
1 Darknet operasyonunda dev kripto para yakalaması
2 Kripto sektöründe yeni denetim süreci başladı
3 Düzenleme ve yasada son adımlar

Darknet operasyonunda dev kripto para yakalaması

Yeni Güney Galler Eyalet Polisi’ne bağlı Siber Suç Timi’nin bünyesindeki Strike Force Andalusia adlı ekip, Sydney’in Ingleburn bölgesine odaklanan bir soruşturma neticesinde 15 ay boyunca iz sürerek operasyonu hazırladı. Polis ekipleri, 4 Mayıs’ta gerçekleştirilen aramada bir eve baskın düzenledi; dijital cihazlara ve 52,3 Bitcoin içeren cüzdanlara el koydu.

Olay kapsamında 41 ve 39 yaşlarındaki iki erkeğin kripto para cüzdanına erişimi olduğu iddia edildi. 41 yaşındaki şüphelinin 13 Mayıs’ta Campbelltown Yerel Mahkemesi’nde, diğerinin ise 15 Haziran’da Batemans Bay’de hâkim karşısına çıkacağı belirtildi.

Polis, bu Bitcoin’lerin illegal darknet faaliyetlerinin geliri olduğunu savunuyor. 2021 yılında Victoria Polisi benzer şekilde, başka bir darknet operasyonunda 6,2 milyon dolar değerinde kripto paraya el koymuştu. Son olay, Avustralya’da raporlanan en büyük kripto para ele geçirmeleri arasında yerini aldı.

Dedektif Başkomiser Matt Craft, “Bu, ülke tarihindeki en büyük kripto para el koyma vakalarından biri ve darknet üzerinde işlenen suçların anonim olmadığının açık bir göstergesidir,” ifadelerini kullandı. Craft’a göre, karanlık ağ pazarları halen ciddi suç faaliyetlerinin başlıca destekçileri arasında yer alıyor.

Kripto sektöründe yeni denetim süreci başladı

Yaşanan bu gelişme, Avustralya’nın dijital varlık sektöründe kara para aklamaya (AML) karşı denetim ve gözetimini artırdığı bir döneme denk geldi. Ülkenin finansal istihbarat ve kara para aklama ile mücadele kurumu AUSTRAC, kripto platformları üzerinde yeni bir denetim kampanyası başlattı.

AUSTRAC yetkilileri, özellikle elden nakit ile kripto para alım-satım hizmeti veren ve ülke içinde faaliyet gösteren platformları yakın takibe aldı. Kurumdan yapılan açıklamada, toplamda 36 kripto işletmesi ve 27 borsa ile doğrudan temas kurularak şeffaflık ve risk yönetimi konularında yeni adımlar atıldığı belirtildi.

AUSTRAC CEO’su Brendan Thomas, “AUSTRAC, önemli yasa değişiklikleri yürürlüğe girmeden önce kripto işletmelerinin kara para aklama risklerini nasıl yönettiğini inceliyor,” şeklinde değerlendirmede bulundu.

Sektördeki düzenleme süreci kapsamında, Avustralya uluslararası alanda yaygın kullanılan “VASP” (sanal varlık hizmeti sağlayıcıları) kavramını da mevzuatına ekledi. Daha önce sadece “dijital para borsası” olarak ifade edilen şirketler, bundan böyle daha geniş bir tanıma tabi olacak.

Düzenleme ve yasada son adımlar

Avustralya’da son olarak 8 Nisan’da onaylanan “Dijital Varlıklar Çerçevesi” yasasıyla, kripto varlık platformlarının ve token saklama hizmetlerinin 2027’den itibaren finansal hizmetler lisans regülasyonuna tabi olacağı açıklandı. Bu kapsamda platformlar, yasal düzenlemelere ve şeffaflık ilkelerine daha sıkı şekilde uymakla yükümlü olacak.

Ülkedeki yetkililer ve sektör temsilcileri, kripto piyasasındaki hızlı değişime ve suç riskine karşı düzenli olarak yeni stratejiler geliştirmeyi sürdürüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
