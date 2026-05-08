Dogecoin piyasa değeri NFT pazarını 8’e katladı

Kripto veri platformu CoinGecko, yayımladığı bir paylaşımda Dogecoin‘in, NFT piyasasının toplam değerinden sekiz kattan fazla büyüklüğe ulaştığını açıkladı. Dogecoin, piyasa değeri bakımından en büyük “meme coin” olmasıyla biliniyor ve uzun süredir en büyük ilk on kripto para arasında yer alıyor.

Dogecoin ve NFT piyasasında güncel rakamlar

CoinGecko’nun verilerine göre, Dogecoin’in mevcut piyasa değeri 16,51 milyar dolar seviyesinde. NFT piyasasının toplam değeri ise 1,97 milyar dolar olarak ölçülüyor. Böylece Dogecoin’in değeri, NFT pazarının toplamını sekiz kattan fazla geride bırakmış durumda.

NFT piyasasında geçtiğimiz yıllarda büyük bir yükseliş yaşanmıştı. Özellikle 2021 ile 2022 yılları arasında NFT’ler ana akımda popülerliğe kavuşmuş, 2021 yılında NFT satışları 2,9 milyar doları bulmuştu. Ancak bu hareketlenmenin ardından piyasada küçülme gözlendi ve günümüzde NFT’lerin işlem hacmi 24 saatte 1,6 milyon dolar seviyelerinde seyrediyor.

Dogecoin’in tarihçesi ve gelişimi

Dogecoin, 2013 yılında Billy Markus ve Jackson Palmer tarafından eğlenceli bir internet akımından esinlenerek piyasaya sürüldü. Markus ve Palmer, kripto paraların fazla ciddi ve karmaşık bulunduğu görüşüyle Dogecoin’i mizahi bir yaklaşımla oluşturdu. Dogecoin, “Doge” isimli popüler internet meme’inden ilham alarak Aralık 2013’te piyasaya çıktı.

Başlangıçta şaka amaçlı ortaya çıkan Dogecoin, zamanla büyük bir topluluk desteği kazanarak kripto para sektöründe önemli bir yere sahip oldu. Yıllar içinde hem boğa hem ayı dönemlerinde dirençli kalabilen proje, uzun süredir en değerli on kripto para arasında bulunuyor.

Teknik yenilikler ve post-kuantum güvenlik atılımları

Dogecoin topluluğu, blok zincirinin geleceğe hazırlanması için çeşitli teknik çalışmalar yürütüyor. Bu çabalar arasında post-kuantum güvenliğini artırmaya yönelik deneyler öne çıkıyor. Dogecoin ana ağında test edilen ZK carrier isimli özellik, sıfır bilgi ispatı üzerinde çalışan ve ana ağda gerçek işlemleri mümkün kılan bir taşıyıcı olarak geliştirildi. Bu yenilik herhangi bir fikir birliği değişikliği gerektirmiyor ve özellikle post-kuantum güvenliğine işaret ediyor.

Ek olarak, Doge topluluğu tarafından geliştirilen DogeBox Post Quantum Secure Dogecoin Wallet PUP pazar yeri de faaliyete geçti. Kullanıcılar artık DogeBox için tasarlanmış Dogecoin uygulamalarını kolayca bulup paylaşabiliyor. Nisan ayının sonunda açılan Quantum Dogecoin Explorer da Dogecoin ana ağında post-kuantum güvenliğine sahip işlemleri incelemeye ve elle doğrulamaya imkan tanıyor.

Dogecoin, zaman içinde eğlence odaklı yapısının ötesine geçerek yeni teknolojik imkanları test ediyor ve güvenlik standartlarını yükseltmeye devam ediyor.