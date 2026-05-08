Alchemy Chain Ana Ağı Kullanıma Açıldı

Alchemy Pay bugün, Alchemy Chain ana ağının kullanıma açıldığını duyurdu. Bu gelişme, şirketin küresel ölçekte regülasyonlarla uyumlu bir stablecoin ödeme ağı kurma hedefinde önemli bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor. Ağ, Avrupa Birliği’nin MiCA düzenlemeleri ve Hong Kong HKMA düzenleyici çerçevesiyle uyum sağlamayı hedefleyen dünyanın ilk ödeme odaklı blockchain ağı olarak konumlandırılıyor. Ayrıca Avrupa, Asya-Pasifik, Afrika ve ABD gibi dört büyük ekonomik bölgede kurumsal düzeyde mutabakat süreçlerini desteklemek için ağ üzerinde yerel bir ABD doları stablecoin’i çıkarılması planlanıyor.

Dijital varlıklar deneysel kullanım alanlarından çıkıp gerçek dünya finansal altyapısının bir parçası hâline gelirken, regülasyonlarla uyumlu ve birleşik bir mutabakat katmanına duyulan ihtiyaç giderek daha belirgin hâle geliyor. Alchemy Chain’in ana ağ lansmanı, bu dönüşüme yanıt verme yolunda temel bir adım niteliği taşıyor. Ağ; blockchain performansını, ödeme kullanılabilirliğini ve düzenleyici uyumu tek bir yapı altında bir araya getiriyor.

Küresel Ölçek İçin Tasarlanmış Bir Ödeme Blockchain’i

Alchemy Chain, stablecoin ödemeleri için özel olarak geliştirilmiş bir Layer-1 blockchain ağıdır. Ağ; mağaza ödemeleri, para transferleri ve sınır ötesi mutabakat gibi gerçek dünya kullanım alanlarında hızlı, düşük maliyetli ve öngörülebilir işlemleri desteklemek üzere tasarlanmıştır.

Ana ağa geçişle birlikte Alchemy Chain, test aşamasından canlı operasyon sürecine geçmiş oldu. Böylece küresel işlem akışlarını destekleyebilecek, ödeme odaklı özel bir altyapı devreye alınmış oldu.

Ödeme öncelikli mimarisi; neredeyse anlık işlem kesinliği, öngörülebilir ücret yapısı ve fiat para giriş-çıkış altyapılarıyla yerel entegrasyon gibi özellikler sunuyor. Bu yapı, blockchain tabanlı ödemeler ile geleneksel finansal sistemler arasında sorunsuz bir birlikte çalışabilirlik sağlıyor. Böylece işletmeler ve kullanıcılar, her iki dünya arasında değeri daha verimli şekilde aktarabiliyor.

Uyumlu Küresel Ödeme Ağı İçin Temel Atılıyor

Alchemy Chain yalnızca performansa odaklanan bir ağ değil. Daha uzun vadeli vizyonu, küresel ölçekte regülasyonlarla uyumlu bir stablecoin ekosistemi için altyapı katmanı olarak hizmet vermek.

Avrupa’nın Kripto Varlık Piyasaları Düzenlemesi olan MiCA, İkinci Ödeme Hizmetleri Direktifi PSD2 ve Hong Kong HKMA’nın gelişen dijital varlık ve stablecoin düzenlemeleri gibi temel yasal çerçevelerle uyum hedefleyen Alchemy Chain, büyük finansal bölgeleri birleşik bir ağ üzerinden birbirine bağlamayı amaçlıyor.

Ana ağ lansmanı, ilerleyen dönemde yerel bir ABD doları stablecoin’inin çıkarılması ve Avrupa, Asya-Pasifik, Afrika, ABD ve diğer bölgelerde uyumlu ödeme koridorlarının genişletilmesi gibi gelişmeler için zemin hazırlıyor.

Alchemy Chain, düzenleyici uyumu doğrudan mimarisine entegre ederek işletmelerin ve kurumların stablecoin tabanlı mutabakat süreçlerine daha fazla netlik, güvenlik ve ölçeklenebilirlikle erişmesini hedefliyor.

Stablecoin Ödemelerinde Yeni Dönem

$ACH token, Alchemy Chain üzerinde yerel gas ücreti token’ı olarak kullanılıyor. Token; ağ operasyonlarını, doğrulayıcı katılımını ve ekosistem büyümesini destekliyor. Benimseme arttıkça $ACH, verimli işlem süreçlerinin temelinde yer alıyor ve ağın uzun vadeli sürdürülebilirliğini teşvik ediyor.

Daha da önemlisi, ana ağ lansmanı daha geniş bir ekosistem inşasının başlangıcını temsil ediyor. Bu yeni aşamada stablecoin’ler, sınırlı ve parçalı kullanım alanlarının ötesine geçerek birleşik ve küresel bir ödeme ağının parçası hâline gelmeyi hedefliyor.

Alchemy Chain’in artık canlıya alınmasıyla Alchemy Pay; geliştiricileri, iş ortaklarını ve kurumları ağ üzerinde geliştirme yapmaya, entegrasyonlar kurmaya ve ölçeklenmeye davet ediyor. Bu süreç, stablecoin ödemelerinin küresel ekonomik altyapının temel unsurlarından biri hâline geldiği dijital finansın yeni aşamasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Geliştirmeye Başlayın

Bugün geliştirici kaynaklarını inceleyerek başlayabilirsiniz:

Alchemy Chain Hakkında

Alchemy Chain, Alchemy Pay tarafından geliştirilen ödeme odaklı bir Layer-1 blockchain ağıdır. Küresel ölçekte hızlı, düşük maliyetli ve güvenilir stablecoin işlemlerini desteklemek üzere tasarlanmıştır. Ağ, öngörülebilir işlem ücretleri ve hızlı mutabakat imkânı sunar.

Alchemy Chain, kullanıma hazır on-ramp ve off-ramp altyapılarıyla sorunsuz şekilde entegre çalışır. Bu sayede stablecoin’ler doğrudan fiat ödeme kanallarına, bankalara ve dünya genelindeki cüzdanlara bağlanabilir.

Ağda $ACH, yerel gas ücreti token’ı olarak kullanılır. Bu yapı, $ACH’nin ekosistemin merkezindeki kullanım alanını güçlendirir. Token; işlemleri gerçekleştirmek, ağı güvence altına almak ve katılımı teşvik etmek için kullanılır.