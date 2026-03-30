Alchemy Pay ve HTF Securities, SFC Tip 1 (Menkul Kıymet Alım Satımı) Lisansını Başarıyla Aldı

Alchemy Pay, itibari para ve kripto ödeme çözümleri alanında önde gelen şirketlerden biri olarak, Hong Kong merkezli lisanslı bir kurum olan ve stratejik yatırım yaptığı HTF Securities Limited (Merkez Kuruluş No: BNO909) ile birlikte önemli bir adım attığını duyurdu. Bu kapsamda, HTF Securities’in SFC Tip 1 (Menkul Kıymet İşlemleri) lisansı, hem profesyonel hem de bireysel yatırımcılara sanal varlık işlemleri sunacak şekilde genişletildi.

Bu gelişme, daha önce duyurulan HTF Securities’in Tip 4 (Menkul Kıymet Danışmanlığı) lisans yükseltmesini takip ediyor. Planlanan Tip 9 (Varlık Yönetimi) lisans güncellemesiyle birlikte, Tip 1, 4 ve 9 lisanslarının birleşimi Hong Kong’un düzenleyici çerçevesinde kapsamlı bir finansal yetki seti oluşturuyor.

Alchemy Pay ve HTF Securities, sanal varlık hizmetlerini daha da geliştirmek amacıyla Tip 9 lisans başvurusu üzerinde iş birliğini sürdürecek.

Bu önemli adım, Alchemy Pay’in Hong Kong’daki regülasyon stratejisini ileri taşırken, şirketin stablecoin odaklı girişimleri değerlendirmesine ve ödeme hizmetlerini Asya başta olmak üzere küresel ölçekte genişletmesine zemin hazırlıyor.

Alchemy Pay, küresel uyumluluk alanında güçlü bir geçmişe sahip. Şirket; ABD’de 15 adet Para Transfer Lisansı, Avustralya’da Dijital Para Borsası Sağlayıcısı kaydı, Güney Kore’de Elektronik Finansal İşletme kaydı ve Avrupa ile Güneydoğu Asya’da çeşitli lisanslara sahip bulunuyor.

Alchemy Pay hakkında

2017 yılında kurulan Alchemy Pay, işletmeler, geliştiriciler ve son kullanıcılar için kripto ile geleneksel itibari para birimlerini sorunsuz şekilde birleştiren bir ödeme altyapısı sunar. On & Off-Ramp, Web3 Dijital Banka, NFT Checkout ve yeni hayata geçirilen RWA platformu gibi çözümleriyle, 173 ülkede itibari para ile ödeme imkânı sağlar.

Ramp çözümü, kripto ve itibari para alım-satımını tek noktadan sunan ve platformlar ile dApp’lere kolayca entegre edilebilen bir yapıya sahiptir. RWA platformu ise kullanıcıların yerel para birimleriyle tokenize edilmiş gerçek dünya varlıklarına yatırım yapmasına olanak tanıyarak giriş bariyerlerini düşürür ve geleneksel finansal araçlara erişimi genişletir. Web3 Dijital Banka, çoklu para birimi hesapları ve anlık kripto–itibari para dönüşümü gibi özelliklerle Web3 girişimlerini destekler. NFT Checkout ise kullanıcıların NFT’leri doğrudan itibari para ile satın almasına imkân verir. ACH, Alchemy Pay ağının Ethereum blok zinciri üzerindeki yerel token’ıdır.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
