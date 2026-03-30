Square’ın bitcoin entegrasyonu sonrası küçük işletmelerde kripto ile ödeme dönemi başladı

Jack Dorsey’nin yönetimindeki dijital ödeme ve finansal hizmetler şirketi Square, ABD’de milyonlarca küçük işletmeye otomatik olarak bitcoin ile ödeme kabul etme imkânı sunmaya başladı. Şirketin bağlı olduğu Block, bu yeni sistemle ilgili detayları paylaştı. Buna göre, uygun durumdaki işletmeler herhangi bir ek kurulum gerektirmeden bitcoin ödemelerini kabul edebilecek ve işlemler otomatik olarak ödeme anında ABD dolarına çevrilecek.

Bitcoin ile ödeme seçeneği yaygınlaşıyor

Square, bitcoin ile ödeme kabulünün mevcut ödeme altyapısına doğrudan entegre edilmesinin, kriptonun günlük kullanıma daha da yaklaşmasını sağladığına vurgu yapıyor. Sunulan özellikte, ödemeler neredeyse anında sonuçlanıyor ve 2026 yılına kadar hiçbir işlem ücreti alınmayacağı belirtiliyor. Böylece, küçük işletmeler için daha erişilebilir bir seçenek haline gelen bitcoin ödemeleri, karmaşık kurulum süreçlerine ya da muhasebe değişikliklerine gerek bırakmadan kullanılabiliyor.

Square’in geçtiğimiz dönemde açıkladığı “Square Bitcoin” girişimi üzerine inşa edilen bu yeni adımla, bitcoin kabulü artık yalnızca işletmelerin isteğine bağlı bir özellik olmaktan çıkarak ana ödeme seçeneklerinden biri olarak sunuluyor. Günlük alışverişte bitcoin’in kullanılabilirliğini artırmayı amaçlayan bu model, aynı zamanda işletmelerin fiyat dalgalanmalarına karşı korunmasını sağlıyor.

Block’ta bitcoin ürünlerinden sorumlu olan Miles Suter de paylaşımında, milyonlarca işletme için bitcoin ile ödeme almayı kolaylaştırdıklarını belirtti. Square’in CEO’su Jack Dorsey de uygulamanın start aldığını sosyal medya üzerinden doğruladı.

Kripto ekosisteminde yeni bir dönem başlıyor

Kripto para alanında bu hamle, dijital ödemelere yönelik hızlanan entegrasyon trendinin bir parçası olarak görülüyor. Square’in bu yaklaşımıyla, özellikle küçük ölçekli şirketlerin kripto para ile ödeme almasının önünde önemli bir engel ortadan kalkmış oldu. Ayrıca benzer dönemde PayPal’ın kendi ABD dolarına endeksli dijital parasını (PYUSD) kullanıcılarına sunmaya başlaması da sektörün giderek daha rekabetçi hale geldiğini gösteriyor.

Jack Dorsey’in kripto para dünyasındaki rolü, yalnızca Square ve Block bünyesindeki girişimlerle sınırlı değil. Dorsey, uzun süredir bitcoin’in temel dijital para olması gerektiğini savunuyor. Bununla birlikte, şirketin büyüyen müşteri kitlesinin talepleri doğrultusunda dolar endeksli dijital paralara da mesafeli bir şekilde yaklaşmakla birlikte, destek verme kararı aldığı biliniyor.

Square, ABD merkezli olmasına karşın kullanıcılarının yüzde 22’sinin uluslararası pazarlardan geldiğini yatırımcı sunumlarında açıkladı. Bu veri, şirketin küresel ölçekte dijital ödeme ve kripto paralarda daha aktif olacağını işaret ediyor.

Block yöneticisi Miles Suter, sosyal medya paylaşımında bitcoin’in günlük para haline gelmesinin uzun soluklu bir süreç olduğunu aktardı. Gelişmekte olan sistem içinde çok sayıda adım atılması ve birçok unsurun eksiksiz çalışması gerektiğine dikkati çekti.

Square’ın bitcoin ödeme sistemiyle dikkati çeken bir diğer özellik de, arka planda işlemlerin tamamen otomatik olarak dönüştürülmesi ve kullanıcıların kriptoya ilişkin operasyonel yükümlülüklerle karşılaşmaması. Bu model, kripto teknolojisinin küçük işletmelere entegrasyonunda önemli bir kolaylık sağlıyor.

Duyuru, sektör içinden de yankı buldu. Aralarında Lightspark CEO’su ve eski PayPal Başkanı David Marcus’un da bulunduğu bazı isimler, bu gelişmeyi finansal altyapı için dönüştürücü bir adım olarak değerlendirdi. Marcus, bitcoin’in para transferlerinde temel standartlardan biri haline gelebileceğine işaret etti.