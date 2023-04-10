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Piyasa değeri bakımından kripto ekosisteminin en büyük stabil kripto para birimi olan USDT, son dönemlerdeki gelişmeler ile birlikte stablecoin piyasasındaki liderliğini önemli ölçüde güçlendirdi. USDT’nin piyasa değeri, son 11 ayın en yüksek seviyesine ulaşırken BUSD ve USDC’nin piyasa değerlerinde ise rekor seviyede düşüşler kaydedildi.

USDT, Stablecoin Piyasasındaki Liderliğini Sürdürüyor

Piyasa değeri bakımından kripto ekosisteminin en büyük stablecoin’i olarak kabul edilen USDT, regülatör kurumlar tarafından geçmişte birçok kez çeşitli iddialarla ve suçlamalarla karşı karşıya kaldı. SEC başta olmak üzere çok sayıda mali düzenleyici kurum, USDT ihraççısı Tether’e yeterli nakit rezervine sahip olmadığı gibi pek çok suçlama yöneltti. Ancak yıllar içerisinde çok sayıda stablecoin şirketi mali düzenleyici kurumlar tarafından açılan soruşturmalar sebebiyle kan kaybetmeye devam ederken USDT stabil kripto para birimi piyasasındaki liderliğini güçlendirdi.

BUSD ve USDC’nin Piyasa Değerlerinde Rekor Düşüşler

Son dönemlerde yaşanan güncel gelişmeler, BUSD ve USDC’nin de kan kaybetmesine neden oldu. USDC’nin piyasa değeri, 18 ayın en düşük seviyesi olan 32,59 milyar dolar seviyelerine geriledi. USDC’nin piyasa değerindeki bu düşüş ivmesi, özellikle Mart ayının başında hız kazandı.

Piyasa değeri 23 ayın en düşük seviyesi olan 7,07 milyar dolar seviyelerine kadar gerileyen Binance USD (BUSD) de USDC’ye benzer bir durum ile karşı karşıya kaldı. BUSD, bu düşüşlerin ardından da 7,06 milyar dolarlık piyasa değeri ile CMC’nin (CoinMarketCap) piyasa değeri sıralamasında 12.sıraya geriledi. Öte yandan BUSD ve USDC’deki bu kan kaybı, USDT’nin güç kazanmasına neden oldu. Mevcut piyasa değeri bakımından kripto para ekosisteminin en büyük stabil kripto para birimi olan USDT’nin piyasa değeri, 11 ayın en yüksek seviyelerine ulaşarak güçlü bir artış kaydetti. Bu artış ile birlikte USDT, aynı zamanda stablecoin ekosistemindeki liderliğini de önemli ölçüde güçlendirdi.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.