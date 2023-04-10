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Kripto Analiz Platformu Güncel Verileri Paylaştı: Popüler Altcoin, Yeni Bir Yükselişe mi Hazırlanıyor?

IntoTheBlock'un paylaştığı verilere göre kripto balinaları, popüler altcoin'deki birikimlerine hız kazandırmaya devam ediyor.
16:00
10 Nisan 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası, son haftalarda yükseliş yönlü bir ivme yakaladı. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), bu süreçte 28.500 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Cardano blokzincirinin yerel kripto para birimi ADA da bu zaman dilimi içerisinde piyasa değeri yüksek kripto para birimleri arasında nispeten güçlü bir fiyat performansı sergileyen kripto varlıklar arasında yer aldı. Kripto analiz platformu IntoTheBlock da Cardano balinalarının artan birikimine işaret ederek güncel verileri paylaştı.

Cardano (ADA), Yeni Bir Yükselişe mi Hazırlanıyor?

Lider kripto para birimi Bitcoin’in bu süreçte 28.500 dolar seviyelerini aşması ile birlikte kripto para piyasası son haftalarda yükseliş yönlü bir ivme yakaladı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, bu zaman dilimi içerisinde yükseliş yönlü fiyat hareketlerine hız kazandırdı ve yüksek oranlarda değer artışları kaydetti. Cardano blokzincirinin yerel kripto para birimi ADA da son haftalarda kaydettiği değer artışları ile birlikte piyasa değeri yüksek kripto para birimleri arasında nispeten güçlü bir fiyat performansı sergileyen kripto varlıklar arasında yer aldı.

IntoTheBlock, Kritik Metriklere İşaret Etti

Cardano blokzincirinin yerel kripto para birimi ADA, son 1 aylık zaman dilimi içerisinde kaydettiği değer artışları ile birlikte 0,3 dolar seviyelerinden 0,4 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Kripto analiz platformu IntoTheBlock da ADA’daki bu yükseliş ivmesi devam ederken kritik metriklere işaret ederek son durumu değerlendirdi. Portföyünde oldukça yüksek miktarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak tabir edilen adresler, son haftalarda IntoTheBlock verilerine göre ADA birikimlerine yeniden ekleme yapmaya başladı. Güncel verilere göre Cardano balinaları, son 2 haftada güncel fiyatlar ile yaklaşık 220 milyon dolar değerinde 560 milyon adet ADA daha satın aldı. Ayrıca yine kripto analiz platformlarının paylaştığı verilere göre de portföyünde 1 ila 10 milyon adet arasında ADA tutan adresler de Şubat ayı başlarından Nisan ayının başlarına kadar devam eden zaman dilimi içerisinde portföylerine yaklaşık 150 milyon adet ADA ekleme yaptı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunsa gerçekleştirmelidir.

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