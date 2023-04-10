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Bir DeFi Protokolü Daha Hacklendi: Binance CEO’su Dahil Birçok İsimden Ardı Ardına Açıklama Geldi

Bir DeFi protokolü daha hacklendi ve güncel fiyatlar ile ortalama 2 milyon dolar değerinde kripto varlık ele geçirildi.
15:40
10 Nisan 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Terra Classic ağının en büyük merkeziyetsiz finans (DeFi) protokolü olan Terraport Finance’in likidite cüzdanı hacklendi. CoinMarketCap (CMC) verilerine göre güncel fiyatlar ile ortalama 2 milyon dolar değerinde LUNC ve USTC ele geçirildi. Terraport Finance ekibi resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile son duruma ilişkin bir bilgilendirme yaptı ve ekibin konuyla ilgili çalışmalara başladığını belirtti.

Terraport Finance, Lasnmandan 10 Gün Sonra Hacklendi

Kripto para ekosisteminin seneler içerisinde önemli bir büyüme kaydetmesi ve dünya çapında büyük bir popülarite yakalaması ile birlikte ekosistemdeki güvenlik sorunları da önemli ölçüde artış gösterdi. Son dönemlerde çok sayıda kripto şirketinin iflas etmesi veya mali düzenleyicilerin radarına girmesi gibi pek çok sebepten dolayı çok sayıda yatırımcı, oldukça yüksek miktarlarda kripto varlık kaybetti. Bu süreçte özellikle merkeziyetsiz finans protokolleri arasındaki güvenlik sorunları da artış gösterdi. Son olarak da gün içerisinde Terraport Finance ekibi, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile yaşanan güvenlik sorununa ilişkin bir açıklama yaptı. Terra Classic ağının en büyük merkeziyetsiz finans (DeFi) protokolü olan Terraport Finance, piyasaya sürülmesinden 10 gün sonra önemli bir güvenlik sorunu ile karşı karşıya kaldı.

Ekipten Resmi Açıklama Geldi

Terraport Finance’in likidite cüzdanı hacklendi ve CMC verilerine göre güncel fiyatlar ile ortalam 2 milyon dolar değerinde LUNC ve USTC ele geçirildi. Terraport Finance ekibi, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin bir açıklamada bulundu. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Bu sabah Terraport Liquidity cüzdanında bir ihlal tespit edildi. Terraport ekibi şu anda bu ihlali araştırıyor. Protokolün güvenliğini sağlamak için çaba sarf edildi. “

Ayrıca Terraport Finance ekibi, paylaşımlarında konuya ilişkin daha detaylı bir açıklamanın daha sonra düzenlenecek bir basın toplantısıyla yapılacağını duyurdu. Binance CEO’su Changpeng Zhao başta olmak üzere pek çok isimden de konuya ilişkin önemli açıklamalar geldi.

Changpeng Zhao, Twitter hesabından yaptığı bir açıklamada “Ekibimiz işlemleri inceledi. Analizimiz, Binance’e hiç para yatırılmadığını gösteriyor. Saldırıya uğrayan fonların bir kısmı MEXC ve KuCoin’e yatırıldı. Burada yapabileceğimiz pek bir şey yok.” ifadelerine yer verdi.

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