Darısı diğer Eyaletlerin başına, Bitcoin yasası için sadece tek bir imza kaldı. Ayrımcılık yasaklanıyor.

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Kripto para yatırımcıları farklı ülkelerde yaşıyor ve piyasalar açısında farklı kurallara göre yaşıyor. Birçok ülke kripto konusunda kendilerince acil gördükleri hususlarda adım attı. Kara para aklama ile mücadele, vergi, kripto paraların alışverişte kullanılmaması gibi hususlar birçok ülkenin önceliği oldu. Ancak bunlar kripto paralara özgürlük alanı tanıyan düzenlemeler değildi. İhtiyaç duyulan şey bu ve bunu görmeye başlıyoruz.

Bitcoin Yasası Detayları

Arkansas’ta Bitcoin madenciliğini düzenlemeyi amaçlayan yeni bir yasa tasarısı hem Temsilciler Meclisi hem de Senato tarafından onaylandı ve şimdi Vali Sarah Huckabee Sanders’ın imzasını bekliyor. Arkansas 2023 Veri Merkezleri Yasası, Bitcoin madencileri için yönergeler oluşturmayı ve onları ayrımcı düzenlemelerden ve vergilerden korumayı amaçlıyor ve firmaların veri merkezleriyle aynı haklara sahip olmasını garanti ediyor. 30 Mart tarihinde Temsilci Rick McClure tarafından önerilen ve Arkansas Senatörü Joshua Bryant’ın eş sponsorluğunu üstlendiği tasarı, eyalet yasa koyucularından hızla destek gördü.

Yasaya göre veri merkezlerinin ekonomik değeri kabul edilmektedir. Onların da “istihdam yarattıklarını, vergi ödediklerini ve yerel topluluklara genel ekonomik değer sağladıklarını” kabul eden yasa Bitcoin madencileri için ayrımcılığı ortadan kaldırıyor.

Tasarı, kripto madencilerinin kabul edilebilir para birimlerini kullanarak geçerli vergileri ve devlet ücretlerini ödemelerini ve kamu elektrik şebekesini zorlamayacak şekilde faaliyet göstermelerini zorunlu kılarken, Arkansas hükümetinin veri merkezlerine uygulananlardan farklı benzersiz gereklilikler dayatamayacağını da belirtiyor. Tasarının 14-1-505 sayılı paragrafında “Dijital varlık madenciliği işine karşı ayrımcılık yasaktır” ifadesi yer almaktadır.

Bitcoin İçin Tarihi Zafer

Birçok bölgede kripto para şirketlerine ekstra baskı uygulanırken Arkansas eyaletinde madencilerin hakları artık garanti altına alınıyor. Onlara özel pahalı elektrik ve diğer kısıtlama/yasaklar olmayacak. Satoshi Act Fund CEO’su ve kurucu ortağı Dennis Porter haberle ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“Arkansas eyaleti sürpriz bir zafer elde etti ve ülkede hem Meclis hem de Senato’da ‘Maden Çıkarma Hakkı’ Bitcoin tasarısını geçiren ilk eyalet oldu”.

Önerilen yasa tasarısı dijital varlık madenciliğiyle ilgili belirli terimleri de tanımlıyor. Örneğin, “dijital varlık madenciliği işi”, blockchain ağ güvenliği yoluyla dijital varlıklar üretmek için yılda ortalama bir megawatt’ın (1MW) üzerinde güç tüketen tek bir sitede bulunan bir bilgisayar koleksiyonunu ifade eder. Mevzuat ayrıca evlerinden kripto para madenciliği yapan bireyleri korumayı amaçlıyor. Tasarı node, blockchain ve daha birçok terimi de açıklıyor. Ayrıca, “evde dijital varlık madenciliği yapan” veya dijital varlık madenciliği işi olan bir kişi, Uniform Money Services Yasası kapsamında bir para aktarıcısı olarak kabul edilmeyecektir.