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Cardano (ADA) protokolünün geliştirilmesinden sorumlu Blockchain start-up'ı Input Output'un kurucusu ve CEO'su Charles Hoskinson, popüler Proof of Stake (PoS) ağı için yeni odak noktasının ne olabileceğine dair ipuçları verdi.
14:54
10 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Cardano (ADA) protokolünün geliştirilmesinden sorumlu Blockchain start-up’ı Input Output’un kurucusu ve CEO’su Charles Hoskinson, popüler Proof of Stake (PoS) ağı için yeni odak noktasının ne olabileceğine dair ipuçları verdi. Bunun için resmi Twitter hesabını kullanan Hoskinson, doktor olan YouTuber Vinay Prasad’ın ChatGPT’nin tıp dünyasında nasıl devrim yaratabileceğine ilişkin bir videosunu paylaştı.

Hoskinson’dan Yapay Zeka Paylaşımı

Hoskinson tarafından konuya ilişkin fazla bir şey söylenmemiş olsa da ChatGPT gibi yapay zeka (AI) tabanlı sohbet robotları tarafından öne çıkarılan yapay zeka teknolojisinin hayatımızın her yönünün çehresini değiştireceğine dair genel bir fikir söz konusu.

Yapay zeka alanında yenilik yapmanın sınırı yok ve Hoskinson’ın Cardano ekibini geliştirme ekipleriyle işlevsel ortaklıklar kurma konusunda ortak bir zemin bulmaya yönlendirmesi sürpriz olmayacaktır. Ayrıca Hoskinson, Büyük Dil Modelleri (LLM’ler) olarak adlandırılan ChatGPT’nin temelini oluşturan teknolojiden yararlanabilecek dApp’lerin (merkeziyetsiz uygulamaların) geliştirilmesini de destekliyor gibi görünüyor.

Kripto para ve Blockchain dünyasında isim yapmış ve etki yaratmış birisi olan Hoskinson, Cardano protokolünün yanı sıra kendi etkisini de çeşitlendirmeye odaklanmış görünüyor. İnsan hayatına yardımcı olan bilimsel yenilikler konusunda yetenekli olan Hoskinson’ın el atacağı bir sonraki yer tıp dünyası olabilir.

Cardano ve Yapay Zeka

Cardano, üzerine inşa edilen merkeziyetsiz uygulamaların sayısının giderek arttığı büyük bir Blocjchain ağıdır. ChatGPT ve onu destekleyen teknoloji hala nispeten yeni olsa da, SingularityNET (AGIX) gibi Cardano’ya bağlı projeler, gerçek dünya kullanım durumları sağlayabilecek yeni çözümler geliştirmenin önünü açıyor.

Cardano, ChatGPT teknolojisini destekleyen her türlü yeniliği barındıracak bir teknoloji olarak iyi konumlanmış durumda. Temel özelliklerinin çoğu hala geliştirilmekte olsa da, protokol, kurucusu ve topluluğu çeşitliliğe kendini adamış ve yapay zeka entegrasyonuna yönelik adımlar atılacak olması gelecekte daha birçok benzersiz yeniliğin görüleceğinin somut bir yansıması.

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