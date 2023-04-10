Piyasaların ünlü ismi kripto paralar için iyi bir gelecek görüyor. Peki ETH fiyat tahmini ne?

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Yıllardır yatırımcı ve yıllardır piyasalara dair analizler yapıp kararlar alıyor. Peki Ethereum için ne düşünüyor? Kıdemli analist uzun süredir kripto paralarla yakından ilgileniyor ve Ethereum en büyük altcoin. Ona yatırım yaptığını açıklayan Chris Burniske önümüzdeki 2 yıl içinde fiyatın oldukça heyecan verici bir seviyeye ulaşacağını düşünüyor.

Ethereum Fiyat Tahmini 2025

Kasım 2022 tarihindeki büyük kripto iflas dalgasını doğru tahmin eden risk sermayedarı, Ethereum için konuştu. Placeholder ortağı Chris Burniske sahnenin uzun vadeli büyük bir Ethereum (ETH) rallisi için hazır olduğuna inandığını söylüyor. Ona göre fiyatın gidecek çok yolu var ve şartlar yakında daha da müsait olacak.

“ETH’ye 1, 10, 100 ve 1.000 dolarda olumsuz yaklaşan, ancak verilerin görüşlerini değiştirmesine izin vermeyi reddeden nefret edenler için, ETH 10.000 dolar olacak”.

Burniske, ETH’nin 2025 yılında hedefine ulaşabileceğini söylüyor. Özellikle deflasyonist yönü, 12 Nisan güncellemesinden sonra artması beklenen stake talebi ve piyasalara dair genel iyimserlik ETH fiyatı için 10 bin dolar hedefinin o kadar da uçuk olmadığını gösteriyor. Kripto para dünyasının en büyük akıllı sözleşme platformu için bu hedef abartı olmamalı.

Kripto Paraların Geleceği

Daha geniş kripto piyasalarına bakıldığında, Burniske kısa vadeli geri çekilmelerin mümkün olduğuna ancak dik düşüşlerin artık geride kaldığına inanıyor. Bu güzel çünkü Bitcoin fiyatı her ay heyecan verici yükselişler ve düşüşler yapıyor. Asıl önemli olansa diplerin kademeli olarak gittikçe yukarı çekiliyor olmasıdır.

“Elbette geri çekilmeler yaşayacağız, ancak bunun gibi mega-likidasyona dayalı kapitülasyonlar bekliyorsanız, bir sonraki genişleme sonrasına kadar bekleyeceksiniz.”

Ayrıca kripto para piyasalarının genelinin yakında bir ralli görebileceğini de düşünüyor.

“Şu anda çok az insanın yükselişe geçmesine bayılıyorum, evet 2022 travması çok derin. Daha yükseklerde görüşmek üzere.”

Binance gibi büyük oyunculara yönelik son yaptırımlara gelince, Burniske olaya çok başka bir pencereden bakıyor.

“Kripto üzerindeki baskı tesadüf değil. CBDC çalışmalarıyla eş zamanlı saldırılar? Ancak kırılgan olmayan sistemler devam edecek ve gelişecek, bu yüzden Sam Amca’ya ücretsiz pazarlama için teşekkür edebiliriz.”

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.