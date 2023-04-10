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Bitcoin, Haftaya Yükseliş ile Başladı: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!

Kripto para piyasası, Bitcoin'deki değer artışlarının da etkisiyle yeni haftaya yükseliş ile başladı.
13:52
10 Nisan 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %1,5’lik bir değer artışı kaydederek 28.300 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasası Bitcoin’deki değer artışlarının etkisiyle yeniden yükselişe geçti ve piyasadaki çoğu kripto para birimi değer artışlarına hız kazandırdı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CMC (CoinMarketCap) verilerine göre 1,18 trilyon dolar seviyelerine ulaştı.

Bitcoin, Güne Yükseliş ile Başladı

Bitcoin (BTC), yeni haftanın ilk gününe yükseliş ile başladı ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %1,5’lik bir değer artışı kaydederek 28.300 dolar seviyelerine yükseldi. Kripto para piyasası, lider kripto para birimi Bitcoin’in 28.300 dolar seviyelerine ulaşması ile birlikte yeniden yükselişe geçti ve piyasadaki çoğu kripto para birimi sabah saatlerinden bu yana değer artışlarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer artışları ile birlikte 1858 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CMC verilerine göre 1,18 trilyon dolar seviyelerini aştı. Öte yandan Coinglass verilerine göre ise son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 50 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Lider kripto para birimi Bitcoin’in 28.300 dolar seviyelerini aşması ile birlikte kripto para piyasasındaki çoğu altcoin de haftaya yükseliş ile başladı ve gün içerisinde değer artışlarına hız kazandırdı. CMC verilerine göre Stacks (STX), Lido DAO (LDO) ve THORChain (RUNE) piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlı değer artışı kaydeden kripto para birimleri arasında yer alırken Chiliz (CHZ), Mask Network (MASK) ve Curve DAO Token (CRV) ise en yüksek oranlı değer kaybı kaydeden kripto varlıklar oldu.

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