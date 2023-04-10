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Tarihi Fırsat! Rekorlar, Zirveler Görülüyor! Bitcoin (BTC) İçin Enteresan Günler!

Kripto para yatırımcılarını heyecanlandıran veriler büyük bir kırılmanın kapıda olduğunu söylüyor.
13:44
10 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

2021 yılı ne kadar harikaysa 2022 yılı bir o kadar zordu. Peki 2023? O çok ilginç bir yıl olacak. Bu yıl kripto para yatırımcılarının aklına gelmeyen şeyler başına gelebilir. Son yaşananlara bakılırsa enteresan olayların arifesindeyiz. Hem makro cephede hem de kripto özelinde büyük bir kırılma anına doğru gidiyoruz. Bugün konumuz kripto cephesindeki son durum.

Bitcoin (BTC) Rekor Kırdı

Yatırımcılar Bitcoin biriktirmeye devam ediyor. Üstelik satış konusundaki isteksizlik arzında daha büyük kısmının atıl hale gelmesini sağladı. On-chain veri hizmetleri sunan Glassnode bu konuda önemli bir rapor sunuyor. Rapora göre Bitcoin arzının yarıdan fazlası uzun süredir aktif değil. Aktif olmamak, coinlerin son iki yıldır hareket etmediği anlamına geliyor. Ayrıca, en son iki yıldan daha uzun bir süre önce aktif olan arz yüzdesi tüm zamanların en yüksek seviyesi olan %53’e ulaşmıştır. Neredeyse iki yıl boyunca %45 civarında seyrettikten sonra, hareketsiz BTC sayısı 2023’te sıçrama yaptı. Bu durum, iki yıldan daha uzun bir süre önce alım yapanların satmaya isteksiz olduğunu gösteriyor.

Yani 2021 Nisan ve öncesinde alım yapanlar fiyatların daha da yükseleceği beklentisiyle satıştan uzak duruyor. Uzun vadede Bitcoin, birçok yeni yatırımcı tarafından toplam yatırım bütçesindeki düşük bir yüzdeye sahip sigorta fonu olarak da görülüyor. Risk ve ödül birbiriyle yarışan şeylerdir, kripto paralar yüksek riskli olduğu için toplam portföyünüzün %5’ini bile ayırırsanız size tatmin edici bir kazanç sunabilir. Bu anlatı 2020 sonundan bu yana daha da güçlenmeye başladı. Önümüzdeki yıllarda Bitcoin, risk piyasalarındaki cazibesini artırdığında atıl arzın daha da artması, dolaylı yoldan satış baskının azalmasıyla fiyatın istikrarlı yükselişi makul bir senaryo gibi görünüyor.

Kripto Paralar Tarihi Fırsat

Sektörün etkili ismi Anthony Pompliano 10 Nisan’da verileri paylaşıp, dolaşımdaki tüm Bitcoin‘in neredeyse %29’unun son beş yıl içinde hareket etmediğini yazdı. Bu son 5 yıl içinde yaklaşık 150 milyar dolarlık varlığın hareketsiz kalması anlamına geliyor. Glassnode verileri de dolaşımdaki tüm Bitcoin’in %15’inden biraz azının on yıl içinde hareket etmediğini gösteriyor. Pompliano, 2,7 milyondan fazla BTC‘nin kaybolduğunu, unutulduğunu ya da “dünyanın en disiplinli yatırımcılarının elinde olduğunu” söyledi. Maksimum arzın 21 milyon olduğunu düşünürsek bu hiç azımsanacak gibi bir rakam değil.

Hafta sonu Glassnode, sıfır olmayan Bitcoin adreslerinin sayısının tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 45,5 milyona ulaştığını bildirdi. Ayrıca, Bitcoin’in borsaya giriş hacimlerinin aylık en düşük seviyeye ulaştığını bildirdi. Bu da daha yatırımcının merkezi olmayan cüzdanlarda varlıklarını sakladığını gösteriyor. Bu yatırımcılar ağırlıklı olarak uzun vadede bekleme eğilimindedir. BTC, son üç haftadır sıkı bir aralığa bağlı kanalda konsolide oluyor. Önceki uzun konsolidasyon dönemleri büyük bir hareketle sona erdi ve son veriler yakında yukarı yönlü büyük bir kırılma görebileceğimizi gösteriyor. En azından yatırımcıların umudu bu yönde.

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