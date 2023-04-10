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Kıdemli Analist Alım Fırsatı Verecek 4 Kripto Para Söyledi! Uzun Vadede Alınacak Altcoinler!

Kıdemli kripto para yatırımcısı uzun vadede iyi performans göstermesini beklediği 4 altcoini açıkladı.
13:16
10 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

En azından onun tahminlerine göre olacak olan şey bu. Peki hangi altcoinlerden bahsediyor? Fiyat seviyelerini açıkladı mı? Tüm detayları paylaştı, rakam telaffuz ederek hedefleri de duyurdu. Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 28.300 doların üstünde bulunuyor ve bu hafta gelecek veriler kripto para piyasalarında ciddi volatilite artışına neden olacak. Alım fırsatı bu süreçte gelir mi?

Uzun Vadede Alınacak Altcoinler

Yıllardır kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen popüler analist Altcoin Sherpa 4 kripto paraya odaklandı. Bunlardan ilki cross-chain köprü protokolü Stargate Finance projesinin tokeni STG’ydi. Kıdemli analiste göre STG Coin beklediği yükselişi yapmadan önce 0,72 dolara kadar düşebilir. Analist uzun vadede ciddi fiyat artışı beklese de daha düşük seviyelerden birkim yapıp kazancını artırmayı hedefliyor.

“STG: grafik iyi görünüyor + daha yeni 3 milyar dolarlık bir artış yaptılar ve yakında layer zero tokeni çıkacak. Genel değer önerisini + hacmini artırmalı.”

İkinci kripto para ise son yaşadığı düşüşle zirveye oynayan Frax Share (FXS) oldu. Onun gerçekten iyi bir merkezi olmayan finans projesi olduğunu söyleyen kıdemli analist takipçilerini bu projeyi araştırmaya yönlendirdi. Özetle, uzun vadede alınacak altcoinler listesinin ikinci sırasında FXS Coin var.

Arbitrum (ARB) ve Liquity (LQTY) Yorum

Sırada, halihazırda adil değerinin altında işlem gördüğüne inanmasına rağmen hala daha düşük fiyatlar görebileceğini düşündüğü layer2 çözümü Arbitrum (ARB) var. En büyük airdroplardan biriydi ve erken dönem yatırımcılar binlerce dolar kazandı. Ancak 700 milyonluk token konusu son zamanlarrda altcoinin fiyatını olumsuz etkiledi.

“ARB: bence rakiplerine kıyasla kilitlenen toplam değer, genel işlem hacmi vb. ile genel kullanım açısından değerinin altında.”

Son sırada birçok analistin bir süredir önerdiği bir altcoin var. ETH‘yi teminat olarak kullanarak kredi almalarına olanak tanıyan merkezi olmayan bir borçlanma protokolü olan Liquity (LQTY) merkezi platformlar sallandıkça popülerliğini artırdı. Altcoin Sherpa’ya göre, Ethereum’un Şangay güncellemesini başlatmasının ardından LQTY’nin nasıl tepki vereceğini izlemek gerekiyor.

“LQTY: Şangay’da ne olacağını göreceğiz, diğer LSD [likit stake türevleri] de iyi olabilir.”

Kıdemli analist bu altcoinin de uzun vadede iyi performans göstermesini bekliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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