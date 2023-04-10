Kıdemli yatırımcı kripto para piyasalarının ömürde bir defa ele geçecek bir fırsat olduğunu söylüyor. Peki ama neden?

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Yıllardır bu alanda ve tecrübeleri ona tek bir şey söylüyor. Ünlü yatırımcı piyasalara dair görüşünü açıkladı. Dünya genelinde pek çok insan kripto paralarla ilgileniyor. Bindiğiniz taksinin şoförü, okuldaki öğretmeniniz ve hatta aynı evi paylaştığınız aileniz. İlgi halen yüksek fakat bir boğa sezonunda değiliz. Peki şu an içinde bulunduğumuz süreci nasıl değerlendirmeliyiz?

Tecrübeli Yatırımcı Bitcoin Yorumu

Makro yatırımcı ve fon yöneticisi Dan Tapiero, kripto para piyasalarına dair güncel yorumlarını son Real Vision röportajında paylaştı. Ona göre son zamanlarda emeklilik fonları dahil birçok kurumsal gözünü kripto paralara dikti. Bu talep kripto paralarda oluşan temel gücün fark edilmesiyle daha da artıyor. Ufak bir detaya değinmek gerekiyor. FTX çöküşünde Kanada’nın en büyük emeklilik fonu yüz milyonlarca dolar kaybetti ve bu durum emeklilik fonlarının kripto maruziyetiyle alakalı kısıtlamaları gündeme getirmişti. Fakat Dan bunun bugün tam tersini iddia ediyor. Bu oldukça ilginç.

Dijital varlık sermaye fonu 10T Holdings’in kurucu ortağı olan Tapiero, merkezi olmayan finans (DeFi), stablecoinler, ve Bitcoin (BTC) ekosistemindeki artan faaliyetlerin daha büyük oyuncuların dikkatini çektiğini söylüyor.

“Şu anda gerçekten de hareketlenme var. Şaşıracaksınız, bu tür şeylere hiç maruz kalmamış ama özellikle son altı hafta içinde, ‘Ah, Bitcoin yıl içinde %70 arttı ya da bu bankacılık krizi sırasında %30 arttı ve biliyor musunuz, bu mantıklı ve bu dünyada bir kurtarma paketine ihtiyaçları yoktu ve bazı kötü aktörler var ama orada çok fazla değer var ve birçok farklı şey oluyor’ diye düşünen insanlardan geliyor.”

Hayatta Bir Defa Ele Geçen Fırsat

Deneyimli yatırımcı, Bitcoin ve Ethereum (ETH) fiyatlarına odaklanmanın yanı sıra kripto ekosisteminde daha fazla gelişme olduğu için son ayı piyasasının son düşüş trendinden farklı olduğunu söylüyor. Kıdemli yatırımcı son kurumsal talep, Bitcoin hashrate’indeki büyük artış, bu alandaki aktif geliştirici sayısındaki yükseliş ve daha birçok verinin kripto için hızlı büyümeye işaret ettiğini söylüyor.