Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Ömürde Bir Kez Ele Geçer! Makro Yatırımcı Dan Tapiero Kripto Konusunda Uyardı!

Ömürde Bir Kez Ele Geçer! Makro Yatırımcı Dan Tapiero Kripto Konusunda Uyardı!

Kıdemli yatırımcı kripto para piyasalarının ömürde bir defa ele geçecek bir fırsat olduğunu söylüyor. Peki ama neden?
12:51
10 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Yıllardır bu alanda ve tecrübeleri ona tek bir şey söylüyor. Ünlü yatırımcı piyasalara dair görüşünü açıkladı. Dünya genelinde pek çok insan kripto paralarla ilgileniyor. Bindiğiniz taksinin şoförü, okuldaki öğretmeniniz ve hatta aynı evi paylaştığınız aileniz. İlgi halen yüksek fakat bir boğa sezonunda değiliz. Peki şu an içinde bulunduğumuz süreci nasıl değerlendirmeliyiz?

Tecrübeli Yatırımcı Bitcoin Yorumu

Makro yatırımcı ve fon yöneticisi Dan Tapiero, kripto para piyasalarına dair güncel yorumlarını son Real Vision röportajında paylaştı. Ona göre son zamanlarda emeklilik fonları dahil birçok kurumsal gözünü kripto paralara dikti. Bu talep kripto paralarda oluşan temel gücün fark edilmesiyle daha da artıyor. Ufak bir detaya değinmek gerekiyor. FTX çöküşünde Kanada’nın en büyük emeklilik fonu yüz milyonlarca dolar kaybetti ve bu durum emeklilik fonlarının kripto maruziyetiyle alakalı kısıtlamaları gündeme getirmişti. Fakat Dan bunun bugün tam tersini iddia ediyor. Bu oldukça ilginç.

Dijital varlık sermaye fonu 10T Holdings’in kurucu ortağı olan Tapiero, merkezi olmayan finans (DeFi), stablecoinler, ve Bitcoin (BTC) ekosistemindeki artan faaliyetlerin daha büyük oyuncuların dikkatini çektiğini söylüyor.

“Şu anda gerçekten de hareketlenme var. Şaşıracaksınız, bu tür şeylere hiç maruz kalmamış ama özellikle son altı hafta içinde, ‘Ah, Bitcoin yıl içinde %70 arttı ya da bu bankacılık krizi sırasında %30 arttı ve biliyor musunuz, bu mantıklı ve bu dünyada bir kurtarma paketine ihtiyaçları yoktu ve bazı kötü aktörler var ama orada çok fazla değer var ve birçok farklı şey oluyor’ diye düşünen insanlardan geliyor.”

Hayatta Bir Defa Ele Geçen Fırsat

Deneyimli yatırımcı, Bitcoin ve Ethereum (ETH) fiyatlarına odaklanmanın yanı sıra kripto ekosisteminde daha fazla gelişme olduğu için son ayı piyasasının son düşüş trendinden farklı olduğunu söylüyor. Kıdemli yatırımcı son kurumsal talep, Bitcoin hashrate’indeki büyük artış, bu alandaki aktif geliştirici sayısındaki yükseliş ve daha birçok verinin kripto için hızlı büyümeye işaret ettiğini söylüyor.

“Yani alanın kendisi sadece Bitcoin ve Ethereum’un fiyatına bağlı değil. Benim için 2018 ve 2019 arasındaki en büyük fark, işin altında çok fazla şeyin devam ediyor olması. Blockchain alanına giren geliştiricilerin sayısı şu anda tüm zamanların en yüksek seviyesinde. 2022’ye kadar artmaya devam etti. Bitcoin hashrate’i tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. NFT alanındaki oyuncu sayısı 18 ay öncesine göre katlanarak arttı. Yani artık mesele sadece bu iki lider kripto paranın ve diğer bazı kripto paraların fiyatı değil. Bence bu durum, ömürde bir defa ele geçecek bir fırsatı yansıtıyor. Ömürde bir kez görülecek bu teknolojik devrim kurumsalları cezbediyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
İlgili Yazılar
Analistten Bu Altcoine Kritik Uyarı: “Her Şey Çok Farklı Olabilir!”
Analistten Bu Altcoine Kritik Uyarı: “Her Şey Çok Farklı Olabilir!”
Shiba Inu Rüzgarı Son Mu Buldu? Bitcoin Yükselemezse Shiba’ya Ne Olacak?
Shiba Inu Rüzgarı Son Mu Buldu? Bitcoin Yükselemezse Shiba’ya Ne Olacak?
Bitcoin’de (BTC) Milyon Dolarlık Tasfiye! İşlemler Ne Anlama Geliyor?
Bitcoin’de (BTC) Milyon Dolarlık Tasfiye! İşlemler Ne Anlama Geliyor?
Gizli Mal Varlığına El Koyuldu! Hepsinin Suçlusu O Mu? Kripto Paralarınız Onun Yüzünden Mi Değer Kaybetti?
Gizli Mal Varlığına El Koyuldu! Hepsinin Suçlusu O Mu? Kripto Paralarınız Onun Yüzünden Mi Değer Kaybetti?
Sessizlik Bozuluyor! Nam Salan Analist Bu 2 Altcoin’de Patlama Bekliyor!
Sessizlik Bozuluyor! Nam Salan Analist Bu 2 Altcoin’de Patlama Bekliyor!
Fiyatı Artan Bitcoin Bugün 100.000 Dolar Olursa Ne Olur? Duyduklarınıza Çok Şaşıracaksınız!
Fiyatı Artan Bitcoin Bugün 100.000 Dolar Olursa Ne Olur? Duyduklarınıza Çok Şaşıracaksınız!
Uyarıyorum Pişman Olmayın Dedi! 6 Kıdemli Kripto Analistinin Görüşleri!
Uyarıyorum Pişman Olmayın Dedi! 6 Kıdemli Kripto Analistinin Görüşleri!
Bitcoin’de Son Yükselişi Bilen Piyasa Gurusu: Sırada Bu Var!
Bitcoin’de Son Yükselişi Bilen Piyasa Gurusu: Sırada Bu Var!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Uyarıyorum Pişman Olmayın Dedi! 6 Kıdemli Kripto Analistinin Görüşleri!
24 Saatte Yüzde 16 Yükseldi! Teknik Bu Altcoin’deki Yükselişin Devam Edeceğini Gösteriyor!
Terra Classic’de Meraklı Bekleyiş Sürüyor! LUNC’de O Seviyenin Önemi Her Geçen Gün Artıyor!
Dogecoin Fiyatı İçin Yeni Senaryo! Patlama Yapabilir! O Seviyeye Dikkat!
2 Analist Bitcoin’de Geçmişi Gösterip Aynı Şeyi İşaret Etti: Bitcoin’de Yükselişe Hazır Olun!
Güncel NFT Haberleri
Web3 ve NFT’nin Geleceği! Yeni İnternet Anlatısında İlginç Tezat!
Blur Token Çakılacak Mı? İkili Arasındaki Rekabet Kızışıyor! NFT Altcoini İçin Kritik Gelişme!
Hafta Başında Lansmanı Yapılan OpenSea Pro’ya Büyük İlgi! Nefesi Blur’un Ensesinde!
Kritik Veriler ve Metrikler Düşüşte: NFT Furyası Sona mı Eriyor?
Çılgın Yükseliş! Yüzde 200 Arttı! İşte Bu Donald Trump Etkisi! Eski Başkan Piyasayı Hareketlendirdi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Yüzde 300! JOE Neden Yükseliyor? Trade JOE Token Müjdeyi Verdi!
Bugün Açıklandı! 580 Altcoin ABD Yaptırımı Riskiyle Karşı Karşıya!
İddialı Açıklama! İlk 5’teki Altcoin Duyurdu: Kral Biz Olacağız!
Dex Borsa Nasıl Kullanılır?
DEX Borsa Nedir?
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023