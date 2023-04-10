Yatırımcılardaki korku azalmış gibi görünüyor ancak popüler analiste göre yakında iyi şeyler olmayacak.

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Savaş, pandemi, güçlenen Çin, zayıflayan dolar, Tayvan’a giden savaş gemileri ve çok daha fazlası. Kripto paralarda her şey güllük gülistanlık olsaydı bile dünyanın sorunları yine yatırımcıların moralini tek başına bozabilecekti. O yüzden listeleye düzenleyici riskler, Genesis’in iflas süreci, yasaklar ve diğerlerini de kolayca ekleyebiliyoruz. Üstelik artık yatırımcılar eskisi kadar korkmuyor. Peki kripto para piyasalarını neler bekliyor?

Kripto Para Analisti Yorum

DataDash’in sunucusu Nicholas Merten son piyasa değerlendirmesini kısa süre önce yaptı ve yarım milyon yatırımcıya hitap etti. Bitcoin fiyatı bu yıl 3 ay üst üste arttı ve dördüncü aydayız. Analiste göre Bitcoin boğaları sürekli ralliler konusunda kendinden emin görünüyor. Geçen yılki çöküşü önceden gören analist, piyasadaki genel hissiyata dikkat çekiyor. Büyük kabalalıklar Fed’in günü kurtarmasını bekliyor diyen Merten sürpriz bir çöküşe işaret etti.

“Birçok boğanın iddiaya girdiği odak noktası bu. Yani Fed’in günü kurtaracağı, her şeyin yükselmeye ve yeniden hızlanmaya başlayacağı ve yeni bir boğa piyasası. Fed, tipik bir boğa piyasasında, özellikle de kesinlikle riskli olan altcoin gibi alternatif varlıklarda gördüğünüz türden bir risk alma davranışını teşvik edemeyecektir. Bu bana piyasaların uzun vadeli bir yükseliş trendini sürdürmeye hazır olduğunu söylemiyor. Aksine, bu bana önümüzdeki haftalarda ve aylarda muhtemelen sönecek olan oldukça şişirilmiş bir rahatlama rallisi yaşadığımızı söylüyor.”

Bitcoin, Resesyon ve Tahminler

Merten artık herkesin resesyonun yaklaştığını kabul etmesi gerektiğini söylüyor. Üstelik ekonomi çöktüğünde Bitcoin fiyatı 1 milyon doları aşacak diyenlere karşı da yatırımcıları temkinli olmaya davet ediyor. Peki bu süreçte Merten nasıl bir yatırım stratejisi izleyecek?

“Önümüzdeki aylarda resesyonun kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Pek çok insanın ‘Bitcoin 1 milyon dolara gidecek, sistem çökecek…’ diyerek insanları kendine bağlayabildiğini biliyorum. Ama ben bunu yapamam. Eğer biraz risk almak istiyorsanız, servetinizi korumak istiyorsanız, sahip olmanız gereken tek şey kısmi risktir. Kriptoda kısmi risk alın ve yükselişte yine büyük getiriler elde edin. Çöküşte ise servetinizi koruyun.”

Ünlü kripto analistine göre ABD borsası önemli bir direnç seviyesine yaklaştı ve yakında güçlü bir düşüşü orada da göreceğiz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.