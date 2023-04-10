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  •   Bitcoin Kırılım İçin Hazır! Defalarca Kez Bilen Tecrübeli Analist 2 Kanıt Sundu, Tarih Verdi!

Bitcoin Kırılım İçin Hazır! Defalarca Kez Bilen Tecrübeli Analist 2 Kanıt Sundu, Tarih Verdi!

Tecrübeli kripto para analisti Tone Vays'in Bitcoin'in (BTC) son dönemde içine düştüğü düşük volatiliteli akümülasyon döneminin güçlü bir kırılma rallisiyle çözülmesini beklediğini söylemesi heyecana neden oldu.
11:32
10 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yakından takip edilen kripto para analisti Tone Vays’in en büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) son dönemde içine düştüğü düşük volatiliteli akümülasyon döneminin güçlü bir kırılma rallisiyle çözülmesini beklediğini söylemesi heyecana neden oldu.

Bitcoin’de “Altın Kesişim” Hazırlığı

Deneyimli kripto para analisti Tone Vays, yeni bir analizinde en büyük kripto paranın sıkıcı akümülasyon döneminin ortasında olsa da yukarı yönde patlamanın yaklaştığının işaretlerini verdiğini iddia etti. Vays’e göre, haftalık grafikteki temel hareketli ortalamalar (MA’lar) şu anda en büyük kripto para için destek görevi görüyor:

Bu akümülasyon gerçekten sıkıcı ama yükselişin hazırlığı. Hareketli ortalamalar birbirinden ayrılmaya devam ediyor. 50 haftalık MA düşmeye devam ederken, 200 haftalık MA hafifçe yükseliyor ve yeni mumlar üzerinde olduğu için yükselmeye devam edecek.

Vays, 20 haftalık hareketli ortalamanın 50 haftalık hareketli ortalamanın üzerine çıkmaya hazır göründüğü için Bitcoin’in haftalık grafikte bir altın kesişme (golden cross) işareti göstermesini beklediğini de ekledi. Teknik analizde, 20 haftalık MA gibi kısa vadeli bir hareketli ortalama, 50 haftalık MA gibi uzun vadeli bir hareketli ortalamanın üzerine çıktığında altın kesişme gerçekleşir. Yatırımcılar, bir varlığın yükseliş trendinde olduğunu gösterebileceği için altın kesişimleri yakından takip etme eğilimindedir.

Yükseliş İçin Tarih Verdi

Vays ayrıca BTC‘nin yönlü bir trend göstergesi olan Lucid SAR’larının iyi göründüğünü belirterek Bitcoin’in iki hafta içinde akümülasyondan çıkacağı öngörüsünde bulunarak şunları söyledi:

Birkaç gün içinde, 20 haftalık ve 50 haftalık arasında bir geçiş daha göreceğiz ve Lucid SAR’lar gerçekten güzel görünüyor. Yani hala yükseliş trendindeyiz. Yüzde 100 yükseliş bekleyen taraftayım. Henüz korkmamızı gerektiren bir işaret yok. Sanırım önümüzdeki hafta ya da ondan sonraki hafta tekrar yükselişe geçeceğiz.

Güncel verilerle Bitcoin, gün içinde kaydettiği yüzde 1,49 yükselişle 28 bin 339 dolardan işlem görüyor.

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