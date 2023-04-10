Terra Classic'in (LUNC) günlük fiyat grafiğinde direnç trend çizgisinde gözlemlenen uzun fitilli düşüş mumları yatırımcıların direnç karşısında yüksek satış baskısıyla karşı karşıya olmaya devam ettiklerini gösteriyor. LUNC için sırada ne var, gelin daha yakından bakalım.

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Terra Classic‘in (LUNC) günlük fiyat grafiğinde direnç trend çizgisinde gözlemlenen uzun fitilli düşüş mumları yatırımcıların direnç karşısında yüksek satış baskısıyla karşı karşıya olmaya devam ettiklerini gösteriyor. Dahası, bu durum LUNC fiyatının düşüş trendinin devam etmesi ihtimalinin yüksek olduğuna işaret ediyor. Öte yandan aylık fiyat grafiğindeki 0,000118 dolar desteği daha fazla düşün olmasını önlemek ve dar bir yatay eğilim oluşturmak için güçlü bir akümülasyon bölgesi olmaya devam ediyor.

Terra Classic Fiyat Analizi

Kararsız yatırımcı duyarlılığına yanıt veren LUNC fiyatı, bir ayı aşkın süredir oldukça sınırlı fiyat hareketleriyle yatay seyrine devam ediyor. Günlük fiyat grafiği, piyasadaki artan belirsizliği ortaya koyacak şekilde 0,000118 dolar desteğinin üzerinde seyreden kısa gövdeli mumlar yakmaya devam ediyor. Dahası, yatırımcıların LUNC fiyatında son iki ayda yaşanan düşüşü taşıyan düşen trend çizgisine de yanıt verdikleri görülüyor. Bu yazının hazırlandığı sırada 0,000124 dolar seviyesinden işlem gören altcoin yaklaşık olarak yukarıda belirtilen iki seviyenin birleşme noktasına ulaşmış durumda. Bu nedenle altcoin’in yakında belirtilen seviyelerden herhangi birinden kırılım yapması ve bir ralliden geçmesi beklenebilir.

Günlük mum kapanışı ile genel trend çizgisinin üzerinde olacak potansiyel bir kırılma, yatırımcıların kaybettikleri zemini geri almaya teşvik etmek için yükseliş trendine girilmesinin ilk sinyalini vermiş olacak. Potansiyel bir ralli durumunda yatırımcılar 0,000142 dolar, 0,000157 dolar ya da 0,000187 dolar seviyelerinde önemli bir dirençle karşı karşıya kalabilir. Terra Classic fiyatının 0,000118 doların altına düşmesi ise mevcut düşüş trendinin devam etmesine neden olabilir.

LUNC İçin Teknik Göstergeler

Günlük zaman dilimindeki Göreceli Güç Endeksi (RSI) eğimi, 0,0000118 dolar desteğinde artan alım baskısını gösteren belirgin bir büyümeye işaret ediyor. Bu, fiyatın yükselme ihtimalinin yüksek olduğu şeklinde yorumlanabilir.

20 günlük EMA ise Terra Classic fiyatı karşısında dinamik direnç görevi görmeye devam ediyor.