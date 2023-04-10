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Düzenleyici Baskısı ve Güncelleme Derken Bu Altcoin’de Para Musluğu Kısıldı!

Dünyanın en büyük altcoin'in stake sözleşmesindeki mevduat miktarı, artan düzenleyici baskısı ve 12 Nisan'da gerçekleşmesi planlanan Shapella güncellemesinden dolayı son haftalarda bir miktar düştü.
10:32
10 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ethereum‘un stake sözleşmesindeki mevduat miktarı, artan düzenleyici baskısı ve 12 Nisan’da gerçekleşmesi planlanan Shapella güncellemesinden dolayı son haftalarda bir miktar düştü.

Ethereum’un Stake Sözleşmesine Olan Para Akışını Vuran 2 Faktör

On-chain (zincir üstü) veri sağlayıcısı Glassnode, 9 Nisan’da Ethereum stake ekosisteminin mevcut durumu hakkında bir rapor yayınladı. Raporda, artan düzenleyici baskısı ve Şangay güncellemesi nedeniyle stake sözleşmesindeki para yatırma aktivitesinin şu an için düşük olduğunu ortaya koyuyor.

Son dönemde ABD’deki finansal düzenleyiciler, yılın başından bu yana kripto para karşıtı bir tutum sergiledikleri görülüyor. Özellikle ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Ether‘in (ETH) bir menkul kıymet olduğunu savunurken, Kongre’nin ETH’yi bu şekilde sınıflandıran resmi bir mevzuatı olmamasına rağmen stake etme konusunda baskı kurmuş durumda. Öte yandan Ethereum ağı 12 Nisan’da uzun zamandır beklenen bir güncellemeden geçecek. Şangay güncellemesi olarak da bilinen Shapella güncellemesi, Beacon Chain üzerinde stake edilen ETH’lerin kilidinin aşamalı olarak açılmasını sağlayacak.

Glassnode’a göre bu iki faktör Ethereum stake sözleşmesindeki mevduatlarda düşüşe neden oldu. Şirket ayrıca Coinbase, Binance ve Kraken gibi büyük merkezi kripto para borsalarının likit stake platformu Lido’ya çok fazla pazar payı kaybettiğini belirterek “Üç dev arasındaki toz duman dağılırken, galip gelen Lido oldu ve şu an itibariyle mevduat girişlerine hakim olmaya devam ediyor” notunu düştüğü görüldü.

Kazanan Likit Stake Platformu Lido Oldu

Lido şu anda yatırılan toplam ETH miktarının neredeyse üçte birini platformunda tutuyor. Bu, platform üzerinde yaklaşık 11 milyar dolar değerinde 5.9 milyon ETH’nin tutulduğu anlamına geliyor. Coinbase gibi merkezi kripto para borsaları stake ödüllerinden yüzde 25 gibi yüksek bir komisyon alırken, Coinbase’in aldığı komisyon oranı Cardano ve Solana gibi diğer varlıklar için daha da yüksek.

Lido ise yüzde 10 komisyon alıyor ve stake edile ETH karşılığında verdiği token’ı Lido Staked ETH (stETH) aracılığıyla DeFi platformlarında ek getiri kazanma potansiyeli sunuyor. Bu durum, tecrübeli stake yatırımcılarının daha karlı platformlara geçmesiyle zaman içinde yaşanan değişimi açıklıyor. Analistler, Lido gibi likit stake platformlarının Shapella güncellemesinin ardından Beacon Chain’deki ETH’lerin kilidinin açılacak olmasından destek alacağını tahmin ediyor.

Ethereum ölçümleri izleme platformu Ultrasound.Money’in sağladığı veriler şu anda yaklaşık 33.7 milyar dolar değerindeki ETH’nin ya da arzın yüzde 15’ine karşılık gelen toplam 18.1 milyon ETH’nin Ethereum’daki stake sözleşmesinde stake edildiğini gösteriyor. Shapella güncellemesinin ardından takip eden haftalar ve aylar içerisinde sözleşmedeki ETH’ler yavaş yavaş çekilebilecek şekilde üzere kilitleri açılacak.

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