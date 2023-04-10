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Binance’de İşlemler Durdu, Açıklama Geldi! Neler Oluyor?

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'de işlemler durdu. Platformun vadeli işlemler kolu Binance Futures kullanıcılarını etkileyen ve işlem yapılmasını engelleyen bazı sorunlar tespit edilmiş durumda.
09:59
10 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, platformun vadeli işlemler kolu Binance Futures kullanıcılarını etkileyen ve işlem yapılmasını engelleyen bazı sorunlar tespit edildiğini bildirdi. Ekipler sorunu çözmek için çalışma yaparken, kripto para borsasının vadeli işlemler tarafında işlemlerin durmuş durumda.

Binance Soruna İlişkin Açıklama Yaptı

Kripto para borsası Binance, kısa süre önce resmi Twitter hesabından “Binance Futures kullanıcılarını etkileyen sorunun farkındayız. Ekibimiz şu anda sorunu çözmek için çalışıyor ve daha fazla bilgi sahibi olur olmaz kullanıcılarımızı bilgilendireceğiz. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.” açıklamasında bulunarak vadeli işlemler tarafında sorun olduğunu bildirdi.

Açıklamada sorunun sadece USDS-M vadeli işlemlerini etkilediği, COIN-M vadeli işlemlerinde herhangi bir sorun olmadığı da eklendi.

Binance CEO’su Zhao: Sorunun Farkındayız

Binance CEO’su Changpeng Zhao (CZ) da işlemlerin durmasına neden olan soruna ilişkin bir açıklama yaptı. CZ, kripto para borsasının vadeli işlemler tarafında UM Rest hizmeti/API ile kullanıcı arayüzünü ve API’sini etkileyen çeşitli sorunlar tespit edildiğini, sorunun çözülmesi için çalıştıklarını belirtti.

Güncelleme: Binance CEO’su CZ, “Sistemler normale geri döndü. Sorunun sebebi daha önce de yaşadığımız bazı sunucu problemleriydi. Desteğiniz için teşekkürler!” açıklamasıyla sorunun çözüldüğünü bildirdi.

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