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Dogecoin Fiyatı İçin Yeni Senaryo! Patlama Yapabilir! O Seviyeye Dikkat!

En büyük köpek temalı altcoin Dogecoin fiyatı için yükseliş yeniden başlayacak mı? DOGE fiyatı için sırada ne var? Gelin daha yakından bakalım.
09:28
10 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dogecoin fiyatı, 4 Nisan’da Twitter’ın mavi kuşlu resmi logosunun yerini DOGE’un simgesinin almasından dolayı sert şekilde yükseldi. Popüler altcoin’in fiyatı bir düzeltme aşamasına girerek düşmeden önce son 4 ayın en yüksek seviyesi olan 0,105 dolara kadar kadar çıktı. Twitter’ın logosunun 6 Nisan’da eski haline dönmesiyle DOGE fiyatının düşmeye başladığı görüldü. Peki bu bir alım fırsatı olabilir mi? Gelin daha yakından bakalım.

Dogecoin Fiyatı

Dogecoin fiyatı, 4 Nisan’da psikolojik olarak önemli bir seviye olan 0,1 doları geçmesinden hemen sonra aşağı yönde hareket etmeye başladı ve en büyük köpek temalı altcoin’de yeni bir geri çekilme süreci başlamış oldu. Dogecoin, son beş gün içinde yüzde 20’nin üzerinde değer kaybederek 0,081 dolara kadar düştü. Bu düşüş Twitter’ın logosunun DOGE simgesi olması haberi ile elde edilen kazanımların büyük kısmının kaybedilmesine ve yatırımcıların bu haber odaklı ralliyi sürdürememelerinin işareti olmuş oldu.

DOGE‘un fiyattaki düşüşün sonucunda 0,08 dolar ve 0,618 Fibonacci geri çekilme seviyelerinin birleşik desteğine ulaşmış olduğunun altını çizelim. Bu düşük Fib desteği teoride yükselişin yeniden başlaması, yatırımcılara destek sağlaması için yeterince güçlü bir seviyedir. Bu nedenle Dogecoin ile ilgilenen yatırımcılar paralarını Dogecoin piyasasına sokmadan önce fiyatın bu iki seviyenin üzerinde sürdürülebilirlik gösterdiğini (üzerinde en az 2 günlük mum kapanışı yapılmasını) beklemeleri gerekiyor.

0,08 dolardan olacak bir sıçrama ile düşüşün sona erdiği ve yükselişin başladığı yorumu yapılabilir. Böyle bir senaryoda altcoin’in fiyatının yüzde 9’un üzerinde  yükselerek 0,09 dolardaki önemli dirence ulaşması beklenebilir. DOGE yatırımcılarının bir yükseliş ya da düşüş trendinin yeniden başlaması noktasında bu direnç seviyesinin son derece yakından takip edilmesi gerekiyor. 0,09 dolar direncinin geçilmesi altcoin’in fiyatının 0,10 doları aşması ve 0,11 doların ötesine ulaşmasını sağlayabilir.

DOGE için Teknik Göstergeler

Yaşanan önemli fiyat düzeltmesine rağmen Dogecoin’in Göreceli Güç Endeksi (RSI) eğimi orta çizginin üzerinde kalmayı başardı. Bu piyasa duyarlılığının yükselişten yana olduğunu gösteriyor. 20, 50, 100 ve 200 günlük EMA’lar 0,08 dolar desteğinin oldukça yakınında adeta sıraya girerek oldukça yoğun bir destek bölgesinin oluşmasını sağlamış durumda. Bu DOGE fiyatı için 0,08 doların oldukça güçlü bir destek seviyesi olduğu anlamına geliyor.

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